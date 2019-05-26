РУКИ ВВЕРХ – ЗВЁЗДНАЯ ДИСКОТЕКА 90-х / DUBLIN

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Twenty Two, Dublin - Dublin

Мероприятия Twenty Two, Dublin - Dublin 53.3409665 -6.2590540999999575

Дата / время

Date(s) - 26/05/2019

19:00 - 23:00

Местоположение

Club Twenty Two, Dublin

Категории

ДИСКОТЕКА С ЗВЁЗДАМИ от Zavedenie Events и в майские выходные встречайте РУКИ ВВЕРХ – Михаил Жуков !!!!

Пришло время вспомнить все!

26 мая 2019 года в центре Дублина, ночном клубе “ Twenty Two “ 22 Anne St . Dublin 2, D02 CH94 состоится грандиозный сольный концерт Михаилa Жуковa, на котором будут исполнены любимые поклонниками хиты группы “Руки вверх”. В вашем распоряжении два этажа с lounge-зоной, основным танцполом и балконом .

Наверное, нет такого человека, который бы не знал группу « Руки вверх », песни которой не дают покоя девченкам , мечтающим о большой и чистой любви!

Но мало кому известно, что соавтором одних из самых популярных песен группы стал младший брат Сергея Жукова – Михаил Жуков.

Также, как и Сергей он исполняет такие хитовые треки, как «Чужие Губы», «Ты Моё Море», «18 мне уже», «Он тебя целует» и многие другие

Михаил Жуков покорил уже множество концертных Европейских площадок , и городов бывшего СССР.

Каждый его концерт – совершенно незабываемое шоу, которое напоминает дискотеки 90-х с волнами света от стробоскопа и неизменной «Крошка моя …»

Продолжат вечер диджеи , из колонок в толпу вырвутся лучшие танцевальные треки, у тех, кто настроен на жаркую тусовку, будет возможность отжигать на сцене вместе с артистом . Вечер ожидается быть ярким ,мощным , поэтому набирайтесь сил уже сейчас !!!!

Цена билетов от €20 / количество мест ограничено

В продажу билеты поступят 28 марта в 10ам

Возвраст 18+

Video https://youtu.be/6nBixJw0aTU

Будет жарко / ждём всех на звездной дискотеке 90-х с РУКИ ВВЕРХ !!!

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