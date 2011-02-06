Здравствуйте, уважаемые читатели «Нашей газеты»! В рубрике «Доступное жилье» мы поможем вам разобраться, с какими трудностями вы можете столкнутся при получении ипотечного кредита, покупки недвижимости в Ирландии и как их преодолеть. Также мы подскажем, куда можно обратится, если вы уже выплачиваете кредит за дом и хотите уменьшить сумму платежа.

Вопрос: как узнать смогу ли я получить кредит на покупку жилья?

В 2015 году Центральный банк Ирландии ввёл правила касающейся ипотеки. Согласно им, банк сможет выдавать кредит на недвижимость в размере, не превышающем 3.5 годовых зарплат получателя. Также необходимо внести депозит. Для приобретающих недвижимость в первый раз в размере 10% от стоимости дома, цена которого не должна превышать €220000. Если вы хорошо зарабатываете и хотите приобрести недвижимость дороже, вам будет необходимо заплатить 20% за разницу свыше 220.000€.

Приведу пример:

Для покупки недвижимости стоимостью в €300.000 вам понадобится депозит в размере

36.000€

220.000 -10% 22.000

70.000- 20% 14.000

Половину депозита вы обязаны накопить сами на своём сберегательном счете.

Также необходимо иметь хорошую кредитную историю.

Мы поможем вам в оформлении документов на русском и литовском языке.

За подробной информацией обращайтесь по телефону 0872969182 или оставьте заявку на нашем сайте www.insuranceforyou.eu

Яна Скачкова

Финансовый консультант