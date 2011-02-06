Вопрос: как узнать смогу ли я получить кредит на покупку жилья?
В 2015 году Центральный банк Ирландии ввёл правила касающейся ипотеки. Согласно им, банк сможет выдавать кредит на недвижимость в размере, не превышающем 3.5 годовых зарплат получателя. Также необходимо внести депозит. Для приобретающих недвижимость в первый раз в размере 10% от стоимости дома, цена которого не должна превышать €220000. Если вы хорошо зарабатываете и хотите приобрести недвижимость дороже, вам будет необходимо заплатить 20% за разницу свыше 220.000€.
Приведу пример:
Для покупки недвижимости стоимостью в €300.000 вам понадобится депозит в размере
36.000€
220.000 -10% 22.000
70.000- 20% 14.000
Половину депозита вы обязаны накопить сами на своём сберегательном счете.
Также необходимо иметь хорошую кредитную историю.
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Яна Скачкова
Финансовый консультант