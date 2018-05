Подоходный налог в Ирландии будут начислять в реальном времени

Работодатели должны будут начислять налоги и вычеты из зарплат работников в режиме он-лайн.

Система упростит процедуру отчетности по следующим налогам:

Income Tax (налог на доходы),

Pay-Related Social Insurance (PRSI) (социальные отчисления),

Universal Social Charge (USC) (пошлина на занятость),

Local Property Tax (LPT) (налог на недвижимость).

С 1 января 2019 года Зарплатное уведомление (Payroll Notification (RPN)) придет на смену существующей Tax Deduction Card (P2C).

Информация о налоговом кредите, рамочных пределах налоговых ставок и порогов отчисления пошлины на занятость (USC) будут доступны в кабинете налогоплательщика на сайте revenue.ie. Там же можно будет зарегистрировать нового работника или информировать налоговую об увольнении сотрудника.

Данные о доходах сотрудников будут автоматически переносится в их персональные «кабинеты налогоплательщика» и доступны на сайте www.ros.ie/myaccount.

Ежемесячно налоговая инспекция будет генерировать отчет по текущему состоянию взаимных платежей и выплат сотрудникам.

Работодатели смогут в режиме он-лайн проверить и скорректировать свои данные.

Зарплатное уведомление Revenue Payroll Notification (RPN) позволит получить информацию о сумме налоговых вычетов, ставке пошлины и налога на недвижимость.

Основные программы для расчёта подоходного налога будут совмещены с базами данных налоговой в реальном режиме, либо позволят генерировать файлы, которыми можно будет обмениваться с базой данных кабинета налогоплательщика.

Производители программного продукта должны будут обеспечить две системы обмена информации:

Direct Payroll Reporting – программное обеспечение позволяющее прямой доступ к налоговому ресурсу.

ROS Payroll Reporting – программное обеспечение создающее файл для обмена со службой ROS.

Формы отчетности P30, P35, P45 и P46 будут ликвидированы. Отпадет необходимость и в форме P60, выдаваемой работникам в конце года.

Какая информация должна быть предоставлена в налоговую?

Сумма платежа каждому работнику

Дата платежа

Сумма налогов Income Tax, USC и LPT, удержанная у работника.

Все данные найдут отражение в ежемесячном отчете, который вы будете получать из инспекции.

Будут установлены сроки для подачи данных, ежемесячные и ежеквартальные.

Те, кто сдает отчеты ежеквартально, должны будут предоставлять данные ежемесячно, однако расчёты с налоговой можно будет производить ежеквартально в течение 14 дней по окончании отчетного периода.

Те, кто отчитывается ежемесячно должны будут произвести взаиморасчет с инспекцией до 14 числа каждого месяца.

SMART PAYE

Целью модернизации системы Pay As You Earn (PAYE) является гарантия своевременных и правильных расчетов по Income Tax, PRSI, USC and LPT.

Для подготовки к переходу на новую систему работодатели должны убедиться, что их программное обеспечение для расчётов с налоговой работает правильно и удовлетворяет новым требованиям, а также информация о персональных налоговых вычетах работников tax deduction card (P2C) корректна.

Подробная информация о новой системе на сайте https://www.revenue.ie/en/employing-people/paye-modernisation/index.aspx