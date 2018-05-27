Медицинская халатность (также известная как клиническая небрежность) - это термин, используется для описания ситуации, когда пациент получил ущерб или травму в результате ошибки, допущенной врачом.

В большинстве случаев медицинские работники профессиональны, старательны и гарантируют, что лечение, которое вы получаете, соответствует самым высоким стандартам.

Как возникают претензии?

Претензии о медицинской халатности могут возникнуть при разных обстоятельствах.

Вот некоторые примеры медицинской халатности:

• Операция или лечение проведенное по ошибке

• Неправильный диагноз

• Врач не оказал помощь в то время, когда симптомы болезни были установлены

• Медицинская помощь, которую получает пациент не соответствует стандартам

• Вмешательство врача стало причиной травмы, инвалидности или смерти

Медицинский персонал, которые может быть обвинен в халатности:

• Доктора

• Медсестры

• Медицинские консультанты

• Хирурги

• Пластические хирурги

• Физиотерапевт

• Окулисты

• Стоматологи

• Психологи и лаборанты.

В список могут быть включены и другие работники частных и государственных клиник.

Возможны следующие поводы для претензий

• Несвоевременно был поставлен диагноз или обнаружено повреждение

• Неправильный диагноз

• Ошибки во время медицинской процедуры

• Ошибка при назначении лекарства

• Некачественный уход за пациентом

• Низкий уровень гигиены и состояния больницы/клиники

• Неверные/неточные результаты анализов

• Некачественная предварительная помощь - не связанная с медицинской процедурой

• Инородные тела и хирургические инструменты, оставленные в теле пациента после хирургической операции

• Последствия после общей анестезии во время хирургической процедуры

Пример претензии

Пациентке была сделана операция по удалению кисты из поджелудочной железы, которая, как подозревали, была злокачественной. Сама операция была успешной, и ее выписали домой. Примерно через 3 недели она посетила своего врача с жалобами на постоянные боли в животе после операции. При осмотре компьютерной томографии было обнаружено, что внутри тела находился неопознанный посторонний предмет, который вызывал болезненные явления. Пациентке пришлось пройти повторную операцию по извлечению предмета, после этого она пошла на поправку. После 4 месяцев разбирательств пациентка получила от больницы компенсацию в размере €20000.



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* в случае спорного дела, адвокат может не включать налогов или других сборов, таких как процент вознаграждения или договорную сумму от суммы возмещения ущерба.