Арендодатель говорит, что не будет продлевать аренду для моего предприятия

Прежде всего, необходимо просмотреть договор аренды и все документы, которые Вы подписывали при заключении сделки. Если это стандартный договор аренды на 4 года и 9 месяцев и также Deed of Renunciation, то скорее всего, арендодатель имеет право не предоставлять Вам право на продление или на новый договор. Иногда в договор включается условие о том, что арендодатель предоставит арендующему, в случае соблюдения им всех условий договора, право на продление договора до того, как предложить помещение другим лицам.

В договоре, как правило, содержится пункт о том, что арендующий обязан привести помещение в состояние, не хуже того, которое было на момент начала договора аренды. Очень часто делаются фото помещения, список мебели/оборудования (если таковое имеется и сдаётся с помещением) и оценка состояния. Любые ремонтные работы должны производиться с разрешения арендодателя (как правило, договор оговаривает какое именно разрешение требуется: письменное или устное и механизм действий в случае необоснованного отказа арендодателя).

В случае, если это был более длительный договор, скажем, на 10 лет, и арендодатель прервал договор, то скорее всего, Вы можете попытаться разрешить спор во внесудебном порядке (что должно также регулироваться договором) или, в случае негативного результата, подать на арендодателя в суд, требуя возмещения расходов по потере доходов и возмещение всех расходов, связанных с неправомерным прерыванием договора. Однако многие договоры содержат break clause и позволяют прервать договор при определённых условиях.

Ещё раз хотелось бы обратить внимание на важность договора и всех формальностей в начале сделки. От содержания и условий договора зависит как в дальнейшем будут регулироваться Ваши отношения с арендодателем.

Ответ предоставила Елизавета Доннери (русскоязычный адвокат в Ирландии с двойной квалификацией и многолетним опытом успешной адвокатской практики; первый русскоязычный адвокат, основавший адвокатскую практику в Ирландии): дела, связанные с причинением вреда здоровью, иммиграционные, трудовые, коммерческие, семейные, гражданские дела, представительство в суде.

M: 086 0380385; Ph: 01 853 7301; W: www.dtsolicitors.ie; www.dtsolicitors.ie/blog/

In contentious business, a solicitor may not calculate fees or other charges as a percentage or proportion of any award or settlement

Статья подготовлена при содействии

ФОНДА ПОДДЕРЖКИ И ЗАЩИТЫ ПРАВ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ