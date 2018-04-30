Согласие супруга для получения паспорта ребенка

Я живу в Ирландии уже более 8 лет, здесь родились 2 детей, замужем, но с мужем мы не живём. Он не платит алименты, с детьми не видится и вообще, не знаю, где он живет уже более года. Одному из детей нужно обновить паспорт, но, когда я подала на паспорт, мне отказали и сказали, чтобы я обратилась к адвокату или предоставила декларацию. Я не совсем понимаю, что за документ мне нужно предоставить и что делать. У нас куплены билеты на лето для поездки в Россию к моим родителям. Что делать и как получить паспорт поскорее?

Мы уже обсуждали подобные ситуации, касающиеся семейного права Ирландии. Сейчас тема особенно актуальна с приближением сезона отпусков и каникул. Несмотря на то, что супруг оставил семью, он все ещё является опекуном детей. Поэтому, скорее всего, паспортный офис и не смог выдать паспорт без согласия супруга. Если бы Вы были матерью одиночкой и единственным опекуном детей, то Вы могли бы предоставить об этом декларацию, подписанную в присутствии адвоката в Ирландии и прикрепили бы к декларации свидетельство о рождении ребёнка. В таких случаях паспорт выдаётся без особых проблем, так как есть только один опекун (мать) и она об этом открыто заявляет. В Вашем случае, если нет контакта с отцом детей или он отказывается предоставить согласие на получение паспорта, Вы можете подать заявление в местный семейный суд. Я бы также просила судью рассмотреть вопрос о том, что Вы вывозите детей за пределы Ирландии без письменного согласия супруга и в этом же заседании можно поднять вопрос об алиментах. Я советую клиентам, если это возможно, решить, как можно больше вопросов в процессе одного заседания для экономии времени и средств, а не возвращаться к судье каждые несколько месяцев. Так как он не общается с детьми и участвует в их жизни, я не думаю, что судья будет возражать против отпуска в России. У Вас будет на руках решение суда и при возникновении проблем на границе, сможете предъявить решение. Зачастую в таких случаях клиенты не знают точный адрес проживания супруга, потому возникают вопросы с тем, как отослать повестку (так как в случаях, если отец детей не получил повестку или нет подтверждения получения повестки, судья может просто отложить дело). Можно подать отдельное заявление в начале судопроизводства о том, чтобы повестка была отправлена эл почтой, смс, по скайпу или другим образом так как адрес ответчиках неизвестен. Вы/ Ваш адвокат должны будете предоставить различные доказательства того, что повестка была отослана и была получена ответчиком (распечатки смс, эл письма и ответа, если таковой был).

Ответ предоставила Елизавета Доннери (русскоязычный адвокат с двойной квалификацией и многолетним опытом успешной адвокатской практики в Ирландии; первый русскоязычный адвокат, основавший адвокатскую практику в Ирландии) : дела связанные с причинением вреда здоровью, иммиграционные, трудовые, коммерческие, семейные, гражданские дела, представительство в суде.

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Статья подготовлена при содействии

ФОНДА ПОДДЕРЖКИ И ЗАЩИТЫ ПРАВ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ