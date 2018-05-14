Я хочу переписать дом и кредит на гражданского супруга

У меня вопрос по поводу ипотеки на дом в Ирландии. 5 лет назад мы с мужем купили дом в ипотеку на 25 лет. Муж является гражданином Ирландии. После покупки дома стал себя вести безответственно, кредит практически все время был на мне (т.е. я оплачивала сама). Когда я начала жаловаться, что меня не устраивает такая семейная жизнь, он ушёл из дома. Уже несколько лет у нас нет связи. Я слышала, что он переехал в Австралию. У меня новые отношения, и я хотела бы переписать дом и кредит на гражданского супруга. Однако банк отказал мне, несмотря на то, что мой бывший супруг никогда не платил ипотеку. Что можно сделать?

Данная ситуация не является единичным случаем. Я уже сталкивалась с подобными ситуациями. Действительно, без письменного договора супругов о разделе имущества и/или без решения суда банк не может Вам помочь. Из вопроса следует, что Вы не видите возможным продолжение жизни с супругом, потому получите консультацию по вопросу Separation Agreement/Judicial Separation или развода в Ирландии. Если не знаете адрес супруга, постарайтесь выяснить его электронный адрес, координаты в соцсетях. Постарайтесь выйти с ним на контакт, чтобы узнать его намерения по разводу и разделу имущества. Во многих случаях такие процедуры как mediation приносят результаты до судебного заседания. Это можно сделать даже тогда, когда стороны проживают в разных странах. Если супруг не идёт на контакт, и не возможно выяснить его адрес, в некоторых случаях судья может позволить переслать документы ответчику посредством электронной почты и т.д.

Несмотря на то, что супруг не платил ничего по ипотеке, у него есть (или могут быть) определённые права на эту недвижимость. При рассмотрении данных вопросов берутся во внимание разные факторы, к примеру, платил ли супруг за счета, вносил ли вклад за изначальный депозит, платил ли за материалы и ремонтные работы. Самым простым вариантом мне видится, если вы сможете договориться, к примеру, что он передаст Вам все права на имущество, а Вы, соответственно, будете продолжать оплачивать ипотеку. Однако, он/его адвокат могут не согласиться на эти условия, посчитав их несправедливыми. В свою очередь, уже сейчас Вам необходимо узнать в банке, позволил бы банк переписать кредит на Ваше имя или на Ваше имя совместно с гражданским супругом в случае, если будет согласие супруга и решение суда. Для этого банк запросит полную информацию о Вашей зарплате и доходах гражданского супруга, наличии других долгов и обязательств.

Ответ предоставила Елизавета Доннери (русскоязычный адвокат в Ирландии с двойной квалификацией и многолетним опытом успешной адвокатской практики; первый русскоязычный адвокат, основавший практику в Ирландии): дела, связанные с причинением вреда здоровью, иммиграционные, трудовые, коммерческие, семейные, гражданские дела, представительство в суде.

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Статья подготовлена при содействии

ФОНДА ПОДДЕРЖКИ И ЗАЩИТЫ ПРАВ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ