Как получить алименты если развод состоялся в другой стране?

На практике мы все чаще сталкиваемся с подобными вопросами. Это связано с тем, что все больше соотечественников мигрирует и проживает за территорией стран, где изначально заключали брак. Прежде всего необходимо решить вопрос с признанием развода. У меня недостаточно информации, чтобы делать окончательные выводы, однако, развод, который состоялся без Вашего ведома и согласия и за пределами Ирландии, скорее всего, не будет признаваться. Вам необходима консультация специалиста по семейным делам. Запишитесь на бесплатную юридическую консультацию, так как вопрос достаточно сложный.

Как я понимаю, судья районного суда не смог рассмотреть дело, так как есть иностранный развод. Обычно в таких случаях судьи рекомендуют обратиться в областной суд Circuit Court для процедуры признания развода. Этот суд и решит вопрос алиментов. В вопросе говорится, что и другой суд отказал в принятии заявления. Я подозреваю, что Вы подали на алименты в областной суд, однако, юридически, это неверный шаг. Сначала необходимо подать заявление по признанию развода. Это определенная процедура, которая займет время. Необходимо будет подготовить такие документы, как Affidavit of Means и Affidavit of Welfare и сам иск, в которым Вы просите признать или опровергнуть иностранный развод. Ответчик должен ответить посредством Appearance. Хотелось бы отметить, что несмотря на то, что иностранный развод получить легче, чем местный, с точки зрения временных затрат, я бы посоветовала подумать, прежде чем решаться на этот шаг, особенно, когда семья постоянно проживает здесь и есть дети или другие обязательства.

Ответ предоставила Елизавета Доннери (русскоязычный адвокат в Ирландии с двойной квалификацией и многолетним опытом успешной адвокатской практики; первый русскоязычный адвокат, основавший адвокатскую практику в Ирландии): дела связанные с причинением вреда здоровью, иммиграционные, трудовые, коммерческие, семейные, гражданские дела, представительство в суде.

