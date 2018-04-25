Как найти средства для общины в России?

«Наша газета» публикует информации о доступном финансировании для организаций соотечественников.

Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом

предоставляет гранты (делает пожертвования) физическим и юридическим лицам (за исключением коммерческих организаций) на реализацию проектов, направленных на оказание соотечественникам, проживающим за рубежом, в виде методической, информационной, организационной, юридической помощи и материальной поддержки при защите прав, свобод и законных интересов в странах проживания. Гранты предоставляются на основании договоров, заключаемых с получателями.

Приоритет отдается проектам, реализация которых направлена на:

- мониторинг правового положения;

- содействие деятельности неправительственных организаций в сфере защиты прав соотечественников;

- создание и поддержку деятельности центров правовой защиты;

- оказание методического, организационного и правового содействия организациям соотечественников в обеспечении прав, свобод и законных интересов в зарубежных государствах;

- оказание соотечественникам юридической помощи и материальной поддержки, в том числе посредством привлечения адвокатов и иных экспертов при защите прав, свобод и законных интересов соотечественников в органах власти страны проживания, а также национальных и международных судах;

- проведение научных и исследовательских работ в области международного и национального законодательства, проблематики защиты прав, свобод и законных интересов соотечественников;

- содействие деятельности российских и зарубежных СМИ по подготовке, проведению отдельных акций и целевых информационных компаний, посвящённых защите законных прав соотечественников;

- проведение международных, региональных и двухсторонних мероприятий с участием российских и зарубежных официальных лиц, общественных деятелей, представителей объединений соотечественников и СМИ, юристов, учёных, экспертов по проблематике, связанной с целями и задачами Фонда в России и за рубежом;

- поощрение активной правозащитной деятельности как неправительственных организаций, так и отдельных физических лиц.

Приоритет также отдается проектам, предусматривающим долевое участие в их финансировании третьих лиц, подтвержденное гарантийными письмами.

Заявки принимаются дважды в год: с 1февраля по 31 мая включительно и

с 1 сентября по 30 ноября включительно. В течение всего года принимаются только заявки оперативного характера (оказание юридической помощи).

Заявка должна быть составлена на русском языке. Заявки, составленные на других языках, не рассматриваются. Страница в интернет: http://pravfond.ru

Фонд «Русский Мир»

Гранты Фонда «Русский мир» предоставляются на конкурсной основе российским и иностранным некоммерческим организациям, а также гражданам или лицам без гражданства на реализацию проектов, целью которых является популяризация русского языка, поддержка программ его изучения, расширение культурно-гуманитарного сотрудничества c Российской Федерацией, содействие деятельности зарубежных русскоязычных средств массовой информации.



Соискатели грантов Фонда направляют оригиналы заявок на бумажном носителе по адресу: 117218, Москва, улица Кржижановского, дом 13, корпус 2, фонд «Русский мир», с надписью на конверте на русском языке «Заявка на получение гранта». Помимо оригиналов заявок на бумажном носителе, в Фонд в обязательном порядке должны направляться их электронные версии в текстовом формате MS Word по адресу Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Заявки Соискателей принимаются в следующие сроки: с 1 января по 30 июня каждого года — по проектам, реализация которых начинается с 1 января следующего года (весенняя сессия);

с 1 июля по 31 декабря каждого года — по проектам, реализация которых начинается с 1 июля года, следующего за годом подачи заявки (осенняя сессия).

Страница в интернет: https://russkiymir.ru/fund/

Россотрудничество

Федеральное агентство по делам Сотрудничества Независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству отвечает за осуществление программы «Русский язык».

Информация о грантах на странице: http://rs.gov.ru/ru/pages/387

Правительство Москвы

Программа поддержки соотечественников существует у региональных правительств РФ.

Комплексная целевая программа осуществления государственной политики в отношении соотечественников за рубежом существует в г. Москве

Для получений финансовой помощи необходимо отправить заявку на имя руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергея Черемина. В заявке необходимо указать сроки проведения предполагаемого мероприятия и его описания, предоставить бюджет. Для получения подробной информации о программе Правительства г. Москвы можно связаться с «Московским Домом соотечественника» http://www.mosds.ru

Полезные ресурсы, где публикуется информация о доступном финансировании:

http://pravfond.ru Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом

https://russkiymir.ru/fund/ Фонд «Русский Мир»

http://rs.gov.ru/ru/pages/387 Россотрудничество

http://www.mosds.ru Московский Дом соотечественника

«Наша газета» поможет с проведением семинара по вопросу поиска финансирования и подготовки документации для получения гранта. Обращайтесь: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Телефон: 0879034587