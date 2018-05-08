Как найти средства для организации соотечественников из Евросоюза?

Одной из ключевых проблем, с которой сталкивается инициативная группа организации общинного мероприятия или инициативы – это необходимость в получении финансирования.

Кроме местных источников в Ирландии и Российских фондов финансирование можно получить из ресурсов Евросоюза.

Основные правила при получении гранта

Во-первых, и к сожалению, Русский язык пока не является официальным языком Европейского союза в связи с этим информация и формы для получения финансирования публикуются на официальных языках EU, то есть для образованного, знающего язык страны пребывания и желательно английский деньги находятся практически везде. Правда к чести сказать больше доступных материалов на английском, французском и немецком и уже меньше на других европейских языках. При том, что документы принимаются на любом официальном языке, местные представители фондов зачастую просят, чтобы была представлена как минимум краткая аннотация проекта на государственном языке.

Во-вторых, необходимо точно определиться - сколько денег надо и чем бы вы хотели заняться. Это крайне важно изложить в кратком виде проекта или коммерческого предложения. Укажите, в чем состоит ваша инициатива, кто принимает в ней участие, сколько человек получат выгоду от реализации вашей программы. Точно укажите предполагаемые расходы, и в случае если проект предполагает доходы – сроки его окупаемости и вот вы уже почти готовы к походу за деньгами

Существуют несколько видов грантов – одноразовые и многократные или повторяющиеся, и если первые деньги у вас были выделены как единовременная помощь, то постарайтесь сделать так, чтобы средства на основную программу были повторяющимися, т.е. выделяемыми на какой-то достаточно длинный промежуток времени (года на 3-4) и с возможным возобновлением в дальнейшем. Любой финансовый донор будет рад, что в финансировании проекта кроме него участвует несколько частных или государственных спонсора. А в отдельных случаях это совместное финансирование является насущной необходимостью. Приветствуется так же самофинансирование и партнерство по проектам. В отдельных случаях участие в проекте нескольких организаций из нескольких европейских стран, являются просто необходимым требованием.

Где искать?

Источником их могут быть как правительственные и государственные организации и фонды, так и частные филантропические организации, а наряду с ними и даже коммерческие спонсоры.

Большинство фондов и инвесторов предлагают информацию о своих грантах и программах, через сложившиеся полугосударственные и общественные организации иногда через профсоюзы.

В Европейском Союзе существует несколько постоянных программ финансирования, таких как Интеграционный Фонд, Erasmus+ и другие.

Наиболее важными по объему финансирования являются частные филантропические фонды. Они несут на себе в Европе львиную долю расходов на работу с общинами. В одной только Великобритании ими выделяются суммы в десятки миллиардов фунтов.

К примеру, в Ирландии информацию о перспективном финансировании можно получить от ассоциаций иммигрантов и Совета новых общин, а также в регулярных рассылках государственных органов.

Где смотреть?

www.welcomeurope.com – сайт представляет информацию о доступном финансировании в Европе в реальном времени

http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm - сайт европейской комиссии, где есть ссылки практически на все программы финансируемые европейским союзом.

www.fundingpoint.ie – сайт в Ирландии, публикующий информацию о предложениях финансирования, как европейских так и местных.

«Наша газета» поможет с проведением семинара по вопросу поиска финансирования и подготовки документации для получения гранта. Обращайтесь: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

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