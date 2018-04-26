Несчастный случай в общественном месте

Если вы пострадали в результате несчастного случая в общественном месте, есть возможность выставить претензию об общественной ответственности.

Общественная ответственность может возникнуть от несчастного случая, возникшего по причине некачественного тротуара, падения на мокром и скользком полу супермаркета, ресторана, гостиницы, спортивного клуба, рабочего места и даже в частной собственности.

Все эти случаи могут привести к серьезной травме. Важно отметить, что владельцы общественных мест обязаны заботиться о посетителях и несут ответственность за причиненный телесный ущерб. Иногда вина за происшествие может быть отнесена на пострадавшего. Однако зачастую несчастный случай связан с небрежностью лиц, ответственных за содержание публичного места.

Владелец недвижимости должен иметь страховку гражданской ответственности, чтобы иметь возможность выплатить компенсацию за ущерб, полученный в результате несчастного случая с клиентом или посетителем.

Как подать претензию

Успех претензии на компенсацию от ущерба, полученного в результате несчастного случая в общественном месте, будет зависеть от обстоятельств происшествия.

Сразу после инцидента вам стоит позаботиться о своем здоровье. Если вы чувствуете боль, незначительную или серьезную - немедленно обратитесь к врачу.

При подаче жалобы вы должны доказать, что владелец недвижимости (государственная или частная структура) проявил небрежность. Должно быть показано, что они не предприняли надлежащих шагов, чтобы гарантировать безопасность посетителей.

Претензия может считаться обоснованной в случаях, когда:

• местный орган власти не смог содержать в надлежащем состоянии или отремонтировать улицу, тротуар, парк, дорогу;

• владелец супермаркета / магазина / паба / ресторана или других коммерческих помещений не сумел создать безопасную зону, не установил предупреждающий знак о проводимых работах (например, уборке помещения), или когда несчастный случай произошел по вине сотрудника.

Если вы пострадали в результате несчастного случая в то время, как находились в чьем-то доме, и это не ваша вина, вы также можете получить право на судебное разбирательство*.

После того, как вы проверили свое здоровье, вам необходимо предпринять определенные шаги для предъявления претензии:

1. Сообщить о несчастном случае.

2. Документировать несчастный случай.

3. Обратитесь к адвокату, специализирующемуся по этим вопросам.

Ограничения и правовые рамки

Важно помнить, что есть определенные временные рамки, в течение которых вы можете подать заявку. Они называются сроком исковой давности и обычно составляют 2 года с даты происшествия или даты получения сведений о травмах, полученных в результате несчастного случая.

Информация подготовлена Tracey Solicitors, компанией, имеющей 30-летний опыт работы в области возмещения ущерба в Ирландии. Наши специалисты по компенсациям, как в Ирландии, так и за ее пределами, помогут вам решить все проблемы, связанные с возмещением ущерба.

Мы консультируем и на русском языке. Если вам нужна юридическая консультация, обратитесь за помощью к Emilia по телефону: 0873528180.

Наш адрес: Tracey Solicitors 17 St. Andrew Street, Dublin 2

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* в случае спорного дела, адвокат может не включать налогов или других сборов, таких как процент вознаграждения или договорную сумму от суммы возмещения ущерба.