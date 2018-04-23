Позвоночник-ключ к здоровью!

Это действительно так, потому что позвоночник образно говоря, стержень, на котором держится весь организм.

Клинически доказано, что любое функциональное нарушение в системе опорно-двигательного аппарата незамедлительно отзывается болью, не только в самой спине и суставах, но и в жизненно важных внутренних органах. С возрастом все обменные процессы замедляются, и многое из того, что должно выводиться из организма начинает в нем откладываться. Нередко увеличивается вес тела за счет жировых отложений, на сосудистой стенке откладывается избыточный холестерин в виде бляшек, а отложившееся в позвоночнике избыточные соли приводят к остеохондрозу. Все эти процессы протекают постепенно и зачастую бессимптомно. Соли постепенно забивают позвоночник, сосуды пережимаются, возникают боли и спазмы. Таблетки при остеохондрозе - малоэффективны. Необходимо обеспечить своевременное выведение шлаков и токсинов из организма. В этом вам могут помочь ежедневная гимнастика и специальный лечебный массаж.

Выбор массажиста - это серьезный процесс. Узнать о том, подходит вам массажист или нет, вы можете только после того, как он проведет с вами хотя бы один сеанс массажа.

Массаж - это не просто механическое воздействие рук, а комплексный метод лечения, в котором мануальный прием сочетаются с позитивным психологическим настроем, доверительным отношением между клиентом и массажистом, и чем раньше вы начнете заботиться о своих суставах и позвоночнике, тем больше шансов продлить вашу физическую активность до глубокой старости.

У нас в кабинете Вы можете получить консультацию по наличию сколиоза, кифоза позвоночника, как помочь своим суставам не болеть, чтобы получать радость от движения. Так же сделать механическую чистку и массаж мышц. Работают специалисты из Эстонии с большим стажем, имеющие опыт работы со звездами спорта и эстрады.

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Массажист Владимир Сирус тел: 0860502987

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