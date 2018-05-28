Что такое психология? Зачем она?

В своей статье она расскажет о том, что такое психология, почему и когда мы обращаемся к помощи этого специалиста и как правильно его выбрать.

Детям я говорю примерно следующее: «Психолог - это человек, который может говорить на самые-самые трудные темы, может быть, и такие, о которых сложно говорить даже взрослым».

А если серьезно, то психология с греческого переводится как «наука о душе», ее предназначение - помочь человеку понять язык души, наладить связь с потерянными и болеющими ее частями, излечить их, обрести способность понимать самого себя и, в конце концов, вести успешную жизнь в социуме. Например, когда часть тела болит и начинает представлять угрозу для всего организма, то хирург может ее удалить. Отрезать часть души невозможно, нужно обратиться к специалисту и потом поддерживать душевное здоровье.

А существует какое-то «руководство по эксплуатации»?

В некотором смысле, да. Так же как человечество открыло законы физики, химии, медицины и другие, так многое сейчас известно о законах психики. Психология - прикладная и конкретная наука, хотя это не означает, что простая. Причинно-следственные связи в психическом поле крайне очевидны, и любое Нейролингвистическое программирование (НЛП) тому подтверждение. Но с душой нельзя как куклой в театре Карабаса Барабаса, именно от этого она страдает и болеет. Вот есть заповеди в Библии, Коране, Торе - это конкретные рекомендации, как сохранить душевное здоровье и быть счастливым.

Не верите в бога? Тогда наука. Карл Густав Юнг 100 лет назад языком психологии описал работу зеркальных нейронов, которые нейробиолог Джакомо Ризолатти открыл только в 1996 году. У человека есть выбор, кого слушать. Но предлагаю быть объективными - существуют конкретные и работающие рекомендации, как справиться с теми или иными трудными событиями. Например, как помочь ребенку пережить развод, переезд, появление брата и сестры, поступление в детский сад или завершение грудного вскармливания. Это сохраняет, в первую очередь, родительское спокойствие и силы, укрепляет семью.

Если есть общие законы про душу и психику, и они изложены в книгах, то зачем нужен психолог?

Каждый человек обладает индивидуальной историей. Есть медицинский справочник болезней, но я вот не рискну лечить себя, взяв его в руки. Индивидуальная история требует времени для ее понимания и, находясь внутри запутавшегося клубка, очень сложно самостоятельно разобраться. Нужен кто-то кто «не я», кто-то «вне ситуации», кто-то, кто имеет возможность увидеть нечто неосознанное, кто-то стабильный, кто-то кто вышел из проблемы, которую хочется решить. Кто-то, кто поможет разобраться в чувствах, мыслях, ощущениях и иллюзиях, сформировавших внутрипсихический механизм действия.

Тогда подойдет любой человек внушающий доверие – друзья, родственники, люди с опытом?

Каждый из них будет смотреть через призму своего «индивидуального опыта», который чаще всего искажает картинку реальности, и знакомый начинает «лечить» в нас свои проблемы.

Психолог – помогающая профессия и, согласно международным стандартам, требует тщательной подготовки. Чаще всего это многолетнее обучение (6, а то и 10 лет) еще до момента начала практики, среди прочего - для формирования способности отделять себя от истории пациента и не лечить в нем свою «боль». Абсолютно точно заявляю: любой человек не подойдет.

На что обращать внимание при выборе психолога?

По-хорошему - на интуицию и следить, чтобы были выдержаны следующие условия:

университетское образование «психология» специализация в методе – это еще несколько лет: два, три, четыре года. Отдельно учат работать с детьми, отдельно - со взрослыми, отдельно - с семейными парами. опыт личного анализа (чем больше лет, тем лучше). членство в ассоциации.

О них нужно и нормально спрашивать. Еще несколько деталей. Наличие блога, программы на ТВ, громкого имени и регалий - еще не показатель профессионализма. Прием не может происходить на кухне у вас или у специалиста - только в специальном кабинете. Время встреч и деньги должны быть четко обозначены и, в целом, постоянны и стабильны. Вы не знакомы лично с этим человеком (не пили шампанское с ним в одной компании, не ходили в баню, на йогу, не работали, не учились, не знакомы с его родителями, партнером, детьми и т.д.)

Кто приходит, как и почему?

Люди обращаются за помощью, когда признаются самим себе, что несчастны и не могут с чем-то справиться. Это требует мужества, решительности и здравомыслия. А буквальных поводов для обращения к психологу у каждого – свой. Раньше ко мне приходили после гадалок, знахарей, баров, череды партнеров или браков, путешествий, ретритов и монастырей, болезней, получения в университете психологического (или педагогического) образования, после других специалистов. В последнее время люди чаще обращаются сразу. Сейчас больше понимания, что работа с психологом — это инвестиция в собственное будущее.

Что такое метод? Я должен отличать методы?

Методы в психологии отличаются глубиной воздействия и взаимодействия. Есть методы, которые работают с поведенческими паттернами. Они хороши тогда, когда цель выработать новую привычку, буквально - новую точку зрения или отношение к чему-то, разработать план и укрепить новый способ действия. Этот процесс ближе к коучингу и не предполагает глубинных трансформаций. Но даже самый краткосрочный метод - это не менее 30 встреч. Здесь хорошо бы понимать, что старый опыт всегда сильнее нового. Если вам тридцать, то и ему (опыту) более-менее столько же. Старый опыт в категории тяжеловесов, он повидал всякое, в том числе попытки побороть его, он хитер, коварен, ловок, быстр, умеет менять личины. И проделывает это за спиной у сознания. Даже то, что мы видим и осознаем, подчас трудно изменить, а уж то, о чем и не подозреваем – подавно. Психотерапия и анализ служат преобразованию глубинной трудности, а не залечиванию ее симптомов.

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