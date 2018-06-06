«Красота - это обещание счастья!» (Фридрих Ницше)

Слова великого немецкого философа стали девизом новой клиники «NewDerm», которую открыли Ольга Самафалова и Виктория ОКиф в г.Брей, что неподалеку от Дублина.

«NewDerm» - это клиника результативной косметологии, которая преображая своих пациентов, дарит им ощущение свободы и гармонии.

В своей работе мы используем уникальные протоколы комплексной коррекции возрастных изменений и эстетических недостатков.

Наша клиника охватывает большой спектр процедур эстетической медицины и программ омоложения: инъекционная (биоревитализация, мезотерапия, ботулинотерапия, контурная пластика и другие) и аппаратная косметология (dermopen, bioptron zepter).

Мы постоянно повышаем свою квалификацию на курсах, конференциях и выставках.

Создавая клинику «NewDerm», мы продумали все моменты для комфортного пребывания у нас: уютная обстановка, удобное расположение (10 минут пешком от ж/д станции Брей), доступная парковка и приветливый персонал.

Своим пациентам мы всегда готовы предложить гибкую систему бонусов и скидок.

Сейчас у нас действует летняя акция: «30-50% скидки на все процедуры».

Со списком представляемых услуг более подробно вы можете ознакомиться, посетив www.newderm.iе

«NewDerm» предлагает следующие профессиональные коррекционные программы:

- коррекция мимических морщин и блокировка мимической активности;

- липоскульптура лица (коррекция «второго подбородка»;

- увеличение и изменение объема губ и скул;

- безоперационная подтяжка лица и шеи;

- коррекция слезной борозды;

- коррекция овала лица;

- программы глубокого увлажнения и восстановления кожи;

Каждая женщина хочет сохранить свою красоту и молодость!

Благодаря последним достижениям и открытиям в сфере косметологии, замедление процессов старения становиться более доступным.

Мы ждём вас по адресу: 1А Novara Avenue, Bray, Co.Wicklow

Для записи и бесплатной консультации звоните по телефону 0877413128 или пишите Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.