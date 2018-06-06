«Красота - это обещание счастья!» (Фридрих Ницше)

«NewDerm» - это клиника результативной косметологии, которая преображая своих пациентов, дарит им ощущение свободы и гармонии.
В своей работе мы используем уникальные протоколы комплексной коррекции возрастных изменений и эстетических недостатков.
Наша клиника охватывает большой спектр процедур эстетической медицины и программ омоложения: инъекционная (биоревитализация, мезотерапия, ботулинотерапия, контурная пластика и другие) и аппаратная косметология (dermopen, bioptron zepter).
Мы постоянно повышаем свою квалификацию на курсах, конференциях и выставках.
Создавая клинику «NewDerm», мы продумали все моменты для комфортного пребывания у нас: уютная обстановка, удобное расположение (10 минут пешком от ж/д станции Брей), доступная парковка и приветливый персонал.
Своим пациентам мы всегда готовы предложить гибкую систему бонусов и скидок.
Сейчас у нас действует летняя акция: «30-50% скидки на все процедуры».
Со списком представляемых услуг более подробно вы можете ознакомиться, посетив www.newderm.iе
«NewDerm» предлагает следующие профессиональные коррекционные программы:
- коррекция мимических морщин и блокировка мимической активности;
- липоскульптура лица (коррекция «второго подбородка»;
- увеличение и изменение объема губ и скул;
- безоперационная подтяжка лица и шеи;
- коррекция слезной борозды;
- коррекция овала лица;
- программы глубокого увлажнения и восстановления кожи;
Каждая женщина хочет сохранить свою красоту и молодость!
Благодаря последним достижениям и открытиям в сфере косметологии, замедление процессов старения становиться более доступным.
Мы ждём вас по адресу: 1А Novara Avenue, Bray, Co.Wicklow
Для записи и бесплатной консультации звоните по телефону 0877413128 или пишите Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.