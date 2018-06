Натурализация – получение ирландского гражданства

Стать гражданином Ирландии можно, пройдя процесс натурализации.

Для этого нужно отвечать ряду критериев:

Быть в возрасте 18 лет или старше на момент подачи заявления о натурализации;

Прожить в Ирландии легально 5 из последних 9 лет, при этом как минимум 1 полный год постоянно, непосредственно до подачи заявления на натурализацию;

Быть законопослушным человеком (of good character). При рассмотрении вашего заявления на натурализацию будет принято во внимание наличие у вас судимостей и правонарушений в Ирландии;

Продемонстрировать явное намерение остаться в Ирландии после натурализации;

Принести присягу верности ирландскому государству на торжественной церемонии.

Как рассчитать непрерывное президентство необходимое для натурализации?

Заявитель должен доказать, что он проживал в Ирландии 1825 или 1826 дней в течение последних 9 лет при этом:

365 дней непосредственно перед подачей заявления на натурализацию;

и как минимум, 1460 в течение предыдущих 8 лет (плюс 1 день за каждый високосный год)

В период такого проживания, как правило, не входит проживание по студенческой визе или проживание без разрешения на постоянное проживание (для не граждан Евросоюза). Гражданам Евросоюза необходимо предъявить несколько доказательств за каждый год проживания, таких как документы от работодателя, налоговой инспекции, банковские документы.

На данный момент среднее время рассмотрения заявлений на натурализацию составляет: 8-12 месяцев

Для детей до 18 лет заполняются следующие формы:

Дети натурализованных родителей (форма 9)

Дети ирландцев или усыновленные ирландцами (форма 10)

Дети, родившиеся в Ирландии после 1 января 2005 года и не имеющие ирландского гражданства по праву рождения, но постоянно проживающие в Ирландии последние 5 лет.

На натурализацию могут подать дети в возрасте от 18 до 23 лет постоянно проживающие с ирландскими родителями и зависящими от них, учащимися школ или ВУЗов Ирландии.

Список документов для подачи на Ирландское Гражданство

Паспорт (оригинал) Свидетельство о рождении (с переводом) Свидетельство о браке (с переводом) (если к Вам это относится) Свидетельство о разводе (с переводом) (если к Вам это относится) Выписка из банка за последние 3 месяца Платежные ведомости (Payslips) за последние 3 месяца Письмо от работодателя (в котором будет упомянута ваша должность, дата начала работы, тип контракта и т.п.) Если Вы предприниматель (Self-Employed) – сверка платежей с налоговой (Notice of Assessment) Письмо из «Социала» со списком всех выплат за последние 3 года (если к Вам это относится) Формы P60 и P21 за последние 5 лет (если к Вам это относится) Документы по судебным делам – необходимо предоставить описание дела и подтверждение об оплате штрафа (если к Вам это относится) 2 цветные фотографии паспортного размера Подтверждение проживания в Ирландии за последние 5 лет: cчета (bills) за свет, газ, телефон, интернет, TVlicense, выписка из банка (bankstatement), письмо от доктора/дантиста (с указанием дат всех визитов), письмо от колледжа, диплом/сертификат об образовании (любые курсы) и т.д. и т.п. - за каждый год минимум по 4 разных документа Рекомендательная форма, подписанная тремя гражданами Ирландии (например, работодатель, ландлорд, друзья, подруги и т.п.) Копия Карты государственных услуг (Public Services Card).

Дополнительные документы для НЕ-граждан Евросоюза

Карта GNIB Письма из Министерства (DepartmentJusticeandEquality), подтверждающие, что у вас есть вид на жительство Разрешение на работу – Work Permit (если к Вам это относится) Распечатка расчётов онлайн-калькулятора (Naturalisation Residency Calculator) Предыдущие паспорта

Паспорт будет возвращён спустя 5 недель со дня подачи документов на гражданство.

Сколько стоит процедура натурализации?

Стоимость подачи заявления на натурализацию - €175. Оплата принимается в виде bank draft, получатель платежа Secretary General, Department of Justice and Equality. Закон не предусматривает никаких освобождений от этого сбора, оплата не возвращается в случае отказа по любым причинам.

Пошлина за свидетельство о натурализации:

Для взрослых - €950

Для детей - €200

Для вдовы/вдовца гражданина Ирландии - €200

Для имеющих статус беженца - €0

€ 95 – размер госпошлины за паспорт

Подавать заявление на натурализацию надо в Ирландскую службу натурализации и иммиграции (Irish Naturalisation and Immigration Service). Бланк заявления можно скачать на сайте www.justice.ie (Form 8).

При заполнении формы уделите внимание всем документам, перечисленным на первых страницах формы, заверьте все необходимые документы у адвоката и внимательно перепроверьте правильность заполнения формы.

Заявление нужно отправить по адресу:

Department of Justice, Equality and Law Reform

Irish Naturalisation and Immigration Service

Dundrum Road

Tipperary Town

Co Tipperary

Информационная линия: 1890 252 854. (10:00-12:30 по вторникам и четвергам).

