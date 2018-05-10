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Религия в Ирландской школе Избранное

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Религия в Ирландской школе

У нас растет дочка. Мы собираемся крестить ее в православном храме. Через пару лет ее надо будет отдавать в школу. Там, как нам сказали, существует обязательный предмет «религия». Понятно, что на уроках будет преподаваться католическая религия. Примут ли дочку в школу? Как обычно проходит обучение религии для православных детей?


Правда, что большинство ирландских школ управляются какой-либо религиозной организацией, и львиная доля школ находится под управлением католической церкви. Но, во-первых, на самом деле церковь не оказывает большого влияния на работу школы. Ведь все начальные школы (за исключением частных) финансируются государством и работают в соответствии с правилами Департамента образования, который их регулярно проверяет. В то же время постоянно растет число школ с другими религиозными традициями, есть и «мультирелигиозные» (multi-denominational) школы.

Во-вторых, в настоящее время религиозное образование не входит в обязательную программу обучения в Ирландии. Так что, если хотите, вы можете освободить вашего ребенка от посещения уроков религии. Школы, в которых установлена одна религиозная традиция (например, католические), при наборе учеников могут давать приоритет детям, которые исповедают религию школы. Но они также обязаны принимать детей другой религии (или детей без религии).

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Опубликовано в Ирландский быт
Теги
"Наша газета"

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