Кто стучится в дверь ко мне, или "религиозные" приключения в поисках абсолютной истины. Часть 4

Наш постоянный корреспондент Сабина Салем в прошлых номерах №21(585) , №22(586) и №23(587) начала рассказывать о том, как чуть не попала в лапы Свидетелей Иеговы в Ирландии. Продолжение в четвертой части ее «Литературного биеннале».

Громкий непрерывный стук в дверь разбудил меня пасмурным февральским утром. Женский голос зычно возвещал извне: «Конец близок! Скоро да воцарится царство Божье! Познайте истину!» Я быстро открыла дверь и втащила «валькирию» в дом, пока она не разбудила всех соседей. Продрогшая, но не сдающаяся, на пороге стояла активистка «свидетельского» движения - Приска. Родом из Голландии, она приехала в Ирландию со своим мужем. Семья Приски издавна примкнула к Свидетелям Иеговы. Родители часто посещали единственную дочь и вместе отдавали дань своим религиозным традициям в местной конгрегации.

Не первый год молодая семья живёт в Тюме и проповедует истину со всем темпераментом. На их долю выпало немало испытаний. Несколько лет назад у них родился сын, которого вскоре они, к всеобщему горю, потеряли из-за врождённых недугов. А несколько лет назад молодая семья попала в дорожно-транспортное происшествие в Испании. Катаясь на велосипедах, их обоих сбила машина, управляемая подвыпившим водителем. Чудом выжившие, ребята годами восстанавливали физическое и психологическое здоровье, заново обретая навыки общения, письма и социального поведения. Но, несмотря на все испытания, они остались верными своей вере и ни разу не усомнились во власти Всевышнего. На него они полагались во всём и всегда, а члены общины усердно молились за них. Их пример и стойкость поражали меня, а сила молитв не вызывала более сомнений.

Молитвенное вдохновение.

Духовные служители утверждают, что «мир стоит молитвою». Молитва - основа жизни истинно верующего человека, обеспечивающая гармонию души и тела. Православная церковь проповедует учение апостола Павла о трёхсоставности человека: смертным характерен дух, роднящий его с Богом; душа, дающая жизнь телу, и собственно тело, выполняющее моторные движения. При сотворении человека, Господь установил между этими частями строгую иерархию: тело должно подчиняться душе, а душа – духу. Молитва как раз и помогает консолидации триединства.

Известный русский проповедник, автор книг по богословию, протоиерей Русской православной церкви Александр Мень (1935-1990гг.) писал, что молитва - это «полет сердца к Богу».

Помнится, несколько лет назад, путешествуя по Англии с друзьями, я познакомилась с группой молодых «Адвентистов», приехавших с Украины. В яром порыве убедить нас в действенности религиозных идей, они предложили ощутить на себе силу групповой молитвы, основанной на безграничной вере. Я, как всегда, первая вызвалась на роль «подопытного».

Вообще, полученная в «добрые, старые времена» комсомольская закалка - быть первым как в плодотворной учебе, так и в эффективной и успешной работе, никогда не покидала меня. Друзья сопоставляли мой непоколебимый энтузиазм с поведением героя из популярного кинофильма «Операция "Ы" или Новые приключения Шурика». Вот и тогда один из знакомых выкрикнул со свойственным ему юмором:

-Ну, граждане алкоголики, тунеядцы и хулиганы! Кто хочет сегодня поработать?

-Я! - браво поддержал его другой мой спутник из Подмосковья.

-На песчаный карьер?

-Я!

-Цементный завод?

-Я!

-Погрузка угля?

-Я!

-Уборка конюшен?

-Я!

-Кроме того...

-Я!

Всеобщий смех разрядил обстановку, а я тем временем уверенно уселась на стул в середине зала, убеждённая в тщетности каких-либо экспериментов над моей непробиваемой «атеистической» плотью. Лидер группы спросил меня о внутренних беспокойствах или больных местах, требующих определённой терапии для излечения и обретения покоя. Не придумав ничего вразумительного, я вдруг вспомнила о большом пальце на правой ноге, который я сломала пару лет назад во время игры в футбол. По той же причине и не лечила его, так как стыдно было признаться врачу, что в довольно зрелом возрасте гоняла мяч по двору с ребятнёй. Между тем увечье доставляло мне постоянную боль и стало причиной моего отказа от обуви на высоких каблуках.

«Пальчик!» - внезапно выкрикнула я, указывая на ногу. Очередной смех друзей, однако, не был поддержан «адвентистами», принявшими крайне серьёзный вид. Они взялись за руки, окружив меня «живым» кольцом и стали молиться Богу в весьма импровизированной манере. Молитва их претворялась в довольно свободной форме и не требовала унисона. Молодые люди ходили вокруг меня, простирая руки к небу и взывая к Всевышнему о милосердии и помощи рабе божьей Сабине (то есть – мне). Передвижение заметно ускорялось, а причитания почти довели молящихся до экстаза, когда я не вытерпела нарастающего напряжения и попросила приостановить непривычную литургию. При характерной мне трезвости восприятия окружающего мира, я неожиданно почувствовала реальное влияние массовой энергии на собственное самочувствие. Всплеск неожиданных эмоций, наплыв неконтролируемой энергии в сочетании с беспочвенной, казалось бы, восторженностью, сдавили мне горло. Сомнений не оставалось: молитва действительно эффективна и даже способствует трансцендентальному абстрагированию. Это во многом объясняло описанный прежде в истории и литературе эффект религиозного экстаза как особого состояния сознания, стирающего границы между внешним миром и внутренней экзистенцальностью. Ведь со времён шаманов из диких племен до Будды, Магомета и апостолов-мистиков — Иоанна, Петра и Павла мы встречаемся с документированными свидетельствами достижения экзальтированного единства с Абсолютом в итоге исступлённой молитвы.

Иисус говорил: «Молиться - означает посылать светозарные потоки в пространство. Если вы не получаете помощи и защиты от Неба, то только потому, что вы сами не послали света». А вот это уже интересно, ведь утверждение наличия в нас света, которым мы можем пилотировать, настолько неординарно и прогрессивно, что религия максимально предположительно должна бы учить нахождению и наращиванию лучезарного света, вложенного в нас свыше. А вместо этого церковь со дня установления власти над массами настойчиво насаждает мысли о безысходной греховности человека, внедряя тем самым идеологию презрения к себе, постыдство собственного тела и его самых естественных функций!

Свидетели Иеговы также не уступают другим религиям в физических запретах и душевных ограничениях. Более того, их табу включают отрицание празднования различных торжеств и собственного дня рождения, решительный отказ от переливания крови и использования в пищу кровавой плоти (согласно Библейским учениям). Но, с другой стороны, наш Уголовный кодекс также состоит только из запретов и наказаний, а статьи о награждении граждан за примерное поведение начисто отсутствуют. Да и Конституция наша «святая» не исключение: в ней, как и в религии, полно запретов. Кто-нибудь жалуется на это?..

Вопросы наплывали один за другим, ещё более запутывая и усложняя выбор, а ответы отсутствовали. И тут мне на ум пришла очередная идея, что, согласно моему предшествующему опыту, уже само по себе было пугающим симптомом: «А смогу ли я постучаться в дверь возвещателям и задать им пару мучающих меня контраверсий?» Они же стучат во все двери без ограничений и независимо от последствий.

Любопытство, как говорится, не порок, a попытка - не пытка.

Тук-тук…

Продолжение следует.

Сабина Салим