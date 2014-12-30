Кто стучится в дверь ко мне, или "религиозные" приключения в поисках абсолютной истины. Часть 5

Самым приятным в моих похождениях в поисках истины были длительные прогулки, тем более, что палец ноги давно уже перестал болеть и не ограничивал меня в передвижениях. Посему прошлой зимой я решила посетить одну приятельницу-наставительницу, которая была чрезвычайно любезна со мной на публике, часто бывала у нас дома и, кстати, приглашала в гости. Я уверенно постучала в её дверь. Ответа не последовало, но я слышала легкий шум в доме. Я повторно постучала - никого. Тогда я решила позвонить на её мобильный телефон, чтобы предупредить о своём визите; может в Ирландии тоже незваным гостям не особенно рады? Хотя вспоминался старый анекдот, где хозяин возмущался: — Да вы хоть бы предупредили! А гости оправдывались: — Да вот, хотелось вас дома застать...

На мой звонок женщина ответила, но далеко не дружелюбным голосом. Я не поняла, куда же делась вся любовь к ближнему, откуда столько холодного отчуждения в интонации? Аж неудобно стало. Ну, думаю, Бог с ней, насильно мил не будешь. С тех пор, однако, я не повторяла экспериментов по посещению возвещателей, активно посещающих всех, но не желающих быть посещаемыми. Единственное, что успокаивало в незадачливой прогулке - это окружающая среда. Природа острова всегда восхищала меня простой прелестью и свежим воздухом. Ровные зелёные поля с коротко подстриженной травой расширяют диапазон обозрения. Едва уловимый запах зелени и полевых цветов наполняет душу невольнoй радостью. Голубое небо с неповторимым узором наплывающих друг на друга облаков уносит в воображаемую высь. А реки и ручейки, протекающие тут и там, умиляют, издавая волшебное журчание. Лепота! Мироздание непостижимо прекрасно.

«И увидел Бог, что это хорошо» (книга Бытие, глава 1).

Спасибо, Господи, за красоту земную и за жизнь, дарованную нaм дабы наслаждаться творением твоим.

С именем Бога на устах

Как часто произносим мы имя Бога в радости или в беде, фактически или беспричинно - почти постоянно. Не говорим же мы, к примеру, «спасибо министру связи за то, что я могу с лёгкостью дозвониться кому-то». Или: «спасибо воротилам мясо-молочных корпораций за качественную продукцию, или наоборот». Кто-то когда-либо благодарил президента страны за хорошую погоду или захватывающее зрелище? Возможно в официальных отчётах, но не в душе. Только высшая недосягаемая субстанция способна на благие свершения и истинное проявление заботы о своём создании, только он заслуживает нашу благодарность, ему и поклоняемся. Но имя Его постоянно склоняется, видоизменяется и трансформируется в зависимости от чьей-то прихоти. При этом интересен факт, что свидетели Иеговы вообще практически материализовали Бога. Мои «учителя» говорят о нем как о старце, живущeм по-соседству. Сначала они конкретизировали его имя, так как «надо знать имя того, с кем общаешься и устанавливаешь контакт»: а как же без имени? Фамилия или отчество упускаются, а в уважительной форме достаточно именовать Всевышнего как «Иегова Бог». Объясняется это оригинальным текстом Библии на древнееврейском языке, в котором отсутствовали гласные. Четыре буквы Йод-Хей-Вав-Хей (ивр. ‏יהוה‏‎) обозначались на латыни как JHWH, что и послужило версиeй имени Господа. Впрочем, прения по данному поводу не прекращаются и остаются предметом всевозможных гипотез.

Деяния Господни также трактуются до шокирующего фамильярно, как если бы члены организации лично наблюдали за Всевышним. А на напрашивающиеся вопросы об источниках столь достоверной информации следовало указание на Библию, составленную со слов Бога. Вообще, истины ради должна подчеркнуть, что уверенность "закоренелых" компаньонов моих в откровенных нелепостях настолько удивляла меня, что на седьмом месяце нашего общения я почти потеряла дар речи и молчаливо выслушивала их, осознавая бессмысленность опровержений. К сожалению, дела Господни интерпретируются всеми религиями настолько диаметрально, что создают крайние противоречия, дисгармонию и, в результате, хаос. Каждый выдвигает свою версию, оригинальную трактовку своего Создателя и утверждает его исключительное превосходство. А ещё хуже, когда в одной религии процветают парадоксальные разветвления с претензией на собственное преимущество и гегемонию. А может в этом и заключается весь смысл - в господстве над другими?

Властьимущие.

Стремление к власти - вот, что движет человеческим обществом; возможность воздействовать на деятельность и поведение других людей, навязать свою волю, чтобы удовлетворить комплекс доминирования и цель к материальному обогащению. А за власть люди борются. Прав был Ленин, когда писал, что "всякая борьба есть борьба за власть". Красивые идеи, убедительные речи, общественная активность, пропаганда и критика - только подсобные средства для достижения могущества и денег. Вот и стараются более или менее амбициозные представители нашего общества установить своё лидерство и почерпнуть из него максимальную материальную прибыль. Доказательством тому - вся история человечества, изобилующая войнами, массовыми грабежами, дворцовыми переворотами, крестовыми походами, религиозной узурпацией и т.п.

Сегодня же приобретённый опыт верховенства ретранслируется в несколько модернизированной форме. Действительно, зачем идти “с мечом” на народы, если они сами придут к тебе? Даже коварные герои Лиса и Кот из известной российской киноверсии о Буратино понимали, что "на дурака не нужен нож, ему с три короба наврёшь!" /извиняюсь за грубость/. Надо только умело преподнести свою идеологию, а люди всегда найдутся. Как говорил Сталин, "человеческого материала у нас много".

К тому же, обзавестись деньгами, имея власть, значительно проще, чем установить свой приоритет с помощью денег. Нужны только последователи. Поceму, нет никаких сомнений в том, что всякая мало-мальски власть имущая группировка или организация стремится к росту числа её членов, а своих доходов - за счёт их дотаций. Государство - крупномасштабный пример тому. Неуклонно пополняет оно свою казну за счёт всевозможных и невозможных налогов, взносов и массы других платежей, безропотно оплачиваемых народом. Наиболее же передовой части человечества, доведённой до отчаяния, нередко приходилось напоминать о своих правах мятежным, революционным или законодательным способом, дабы ограничить непомерную алчность власть имущих. A «на обломках самовластья» строилась новая держава с диаметральными принципами и капитулярием, но, в конечном счёте, повторяющая горький опыт предыдущего режима. Такова неизменная природа власти.

«Опасна власть, когда с ней совесть в ссоре». /Шекспир/

Еще Аристотель высказывал мысль о том, что воля к власти заложена в нас от рождения. Продвижение в любой области человеческой деятельности подчиняется мотивам карьерного роста с целью приобщения к всеобщей системе регентства. Бразды правления позволяют испытать всю полноту и радость бытия. Власть – это одна из сильнейших, всепоглощающих и ненасытных эмоциональных страстей. Испробовав её однажды, никто не захочет расстаться с ней по доброй воле.

К сожалению, опыт веков подтверждает, что обладание властью приводит к неизменным злоупотреблениям. При массе наличествующих примеров, Свидетели Иеговы тоже не исключение. Плодами достигнутых полномочий и барышей широко пользовались авторитеты движения. Сам “отец” эсхатологии - Чарльз Рассел - был замешан в многочисленных скандалах, основанных на властолюбии, разврате, заведомой лжи под присягой в суде, обогащении за счет продажи некачественного товара.

Плюс ко всему, табу Библии на гадание и пророчества стали орудием комбинатора, претендовавшего на "богоподобные" провидения. Рассел утверждал, что уже в 1881 году Иисус незаметно спустится на землю и возьмёт своих приверженцев на небеса. Впоследствии даты «пришествия» неоднократно отодвигались. Используя хронологию Адвентистов, Рассел утверждал, что в 1914 году наступит конец мира. Дальнейшие манипуляции Библией служили оправданию его лжепророчеств идентичными ирреальными предсказаниями. В 1916 году Рассел умер, оставив своих последователей в разочаровании и недоумении от так и не сбывшихся пророчеств.

Цена лжепророчества.

Новый патриарх «избранного народа» - Джозеф Франклин Рoтерфорд- тем паче злоупотреблял преимуществами неограниченной и бесконтрольной власти и пользовался авотажем безгранично. В то время, как жертвы его пропаганды продавали свою недвижимость и имущество в ожидании скорого конца света и странствовали по стране, упорно проповедуя благую весть, Ротерфорд разъезжал на двух мощных кадиллаках и предпочитал отдыхать в Европе. Он жил как миллионер, когда мир переживал великую депрессию. А в 1929 году в богатых кварталах Сан-Диего, Калифорнии, он построил роскошный замок Бен-Салим / в переводе с иврита Дом Князей/. Своё расточительство он объяснял потрясающе наглым предзнаменованием концa света в 1925 году, когда воскреснут Авраам, Исаак, Иаков и другиe святыe патриархи, «и тогда им будет где жить и управлять миром как раем на земле!»

Очередное религиозное мошенничество было воспринято "овцами кроткими" как признак прогресса, ибо никто не хотел быть причисленным к «отступникам».

Продолжение следует.

Сабина Салим