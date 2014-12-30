3 дня в Барселоне

Наш корреспондент Сабина Салем побывала в мятежной Каталонии и сформировала собственное мнение «о праве наций на самоопределение».

События в Каталонии привлекли пристальное внимание общественности, Европу шокировал протест местного населения и борьба за независимость. Истины ради надо признать, что национальное противодействие никогда не прекращалось.

Впрочем, как всегда в истории человечества; сначала мы боремся за объединение, используя все доступные методы убеждения в необходимости консолидации народов. А позже также аполитично находим веские причины для разъединения в целях сохранения «национальной самобытности».

Каталония - не исключение. К тому же Каталония и ее столица Барселона никогда не были тождественны Испании. И несмотря на все старания современных гуманистов в достижении «понимания и преодоления разницы между жителями планеты», различия эти ещё долго будут будоражить умы в акцентировании самобытной уникальности. «Неймётся» нам!

Тем не менее, идея самоуправления и независимости одухотворила каталонцев до мозга костей, решительно направив их на открытые протесты против «испанского засилья». Благо погода на Пиренейском полуострове никогда не препятствовала мероприятиям на открытом воздухе.

События развивались стремительно и непредсказуемо.

Одолеваемые любознательностью, с группой друзей мы вылетели в Барселону из аэропорта Нок в графстве Мэйо. Наше прибытие совпало с потрясшим всё население полуострова ограблением банка и захватом заложников в Мадриде. Телеэкраны аэропорта не переставали трещать о дерзком налёте. Полиция окружила филиал Liberbank и вела переговоры с грабителем…

Еле растолкав толпу, мы пробрались к выходу. Следующие несколько часов мы пытались добраться до центральной части Барселоны. Преодолев массу препятствий, выслушав массу противоречивых историй, мы оказались в переполненной до предела столицe, кипевшей как пчелиный рой.

Город пестрил развевающимися знамёнами – «эстелада». Белая пятиконечная звезда в синем треугольнике слева была добавлена к национальному флагу «каталонским сопротивлением» пребывающими в изгнании на Кубе ещё в 1928 году.

Лозунги «Hola democracia» (Да здравствует демократия) очевидно подчёркивали недостаточность опыта свободной активности. Там и тут раздавался стук кастрюль, ставший настоящим бедствием для неискушённых ушей приезжих. Для местного населения, по всей видимости, звук был люб и символизировал крик изголодавшейся по свободе души. Нас подобная caserolada /по рус. «кастрюлиада»/ окончательно изнурила и лишила на время революционного пафоса. Сконцентрировавшись на размышлениях о хлебе насущном, мы пристроились на свободных ступеньках одного из парков.

Молодые люди, одетые и раздетые, бегали вокруг, требуя демократических преобразований. Им, наверное, ещё лет 30 понадобится, чтобы овладеть долей мирской мудрости и осознать всю тщетность народной борьбы в угоду реализации политических амбиций отдельных индивидов. Ну да к тому времени подрастёт новое поколение, которое найдёт за что бороться и чему сопротивляться: история повторяет себя.

Октябрь 2017 года начался для Барселоны с голосования за независимое государство, результаты которого очередной раз подтвердили желание каталонцев отделиться от Мадрида. Подобное голосование проводилось в 2014 году, но Конституционный суд Испании признал его незаконным.

Оппозиционные политические движения как всегда воспользовались ситуацией и подвергли правительство и правящую Народную партию нещадной критике.

Стычки с карабинерами привели к жертвам и раненным с обеих сторон, ещё более осложнив и без того накалённую ситуацию. Прогрессивная мировая общественность потребовала от Мадрида уважать свободу слова и право народа на собрания.

3 октября около 300 тысяч человек вышли на улицы Барселоны. Закрылись станции метро, были перекрыты основные автомагистрали в регионе. Общественный транспорт не действовал. Народ был настроен категорически. «Независимость!» - лаконично призывали плакаты лозунги. «Обратной дороги нет!» - окончательно решили жители республики, требуя Гражданскую гвардию Испании и полицию покинуть территорию Каталонии.

Протест темпераментных от природы жителей выражался не только в разрушительной, но и в весьма созидательной артистической форме: люди пели народные песни, танцевали традиционные танцы, демонстрировали костюмированные сцены. Настоящая феерия! А с наступлением сумерек стали разжигаться костры, собирая людей в приятельские компании.

Лично меня во всей этой неповторимой суматохе поражала возможность объединения тысяч незнакомцев в союз единомышленников; ведь если маленький костёр способен сплотить людей, то что мешает нам всем консолидироваться в согласованное сообщество? Может больший огонь?

Хотя... это мы уже проходили и «… на горе всем буржуям мировой пожар» раздувaли. А теперь, когда «мировой пожар в крови», (воистину), «Господи, благослови!»

Пока народ бодрствовал в ожидании вожделенной свободы, за власть конкурировали левые и правые партии с многообещающими прокламациями. Свою кандидатуру выдвинул бывший член каталонского правительства Джузеп Руй от коалиции «Вместе за Каталонию». Он недавно освободился из тюрьмы, заплатив залог в €100000. Восстановить утраченную власть, ну и восполнить финансовые потери - вопрос чести.

Бывший вице-президент страны Ориол Жункерас всё ещё находился под стражей, но от намерений получить место в правительстве не отказывался.

Лидер социалистической партии Микель Исета активно выдвинул на первый план социально-экономические проблемы, «и нашим, и вашим» не афишируя политическую платформу. Федерализма придерживается лидер каталонских социалистов Ева Гранадос.

Премьер-министр Мариано Рахой настаивает на единстве Испании. Уникальной идеи прогресса с не совсем ясной программой действий придерживается мэр Барселоны Ада Колау. Проведением конституционной реформы ограничивается представитель анти сепаратистской партии «Граждане» - Инес Арримадас

Страна представляет огромную арену нескончаемых политических дебатов, напоминая древнеримский сенат.

Король Испании Фелипе VI не признал референдум 1 октября, публично обвинив сепаратистские силы в подрыве единства Испании. Правительство Испании объявило о роспуске каталонского парламента, увольнении всех членов каталонского правительства и многих других должностных лиц автономии, а также назначило новые выборы в Каталонии на 21 декабря.

Сенат Испании одобрил применение статьи 155 конституции страны, которая позволяет существенно ограничить автономию региона и отстранить правительство на том основании, что Каталония ставит под угрозу территориальную целостность Испании. При таком раскладе предусматривается формирование нового правительства и восстановление автономии в течение шести месяцев — но уже под надзором Мадрида и контролем центральных силовых структур. Вот так!

3 дня и 2 ночи на улице, проведённые нами в Барселоне, оставили печальный осадок на сердце. Ситуация напоминала события почти во всех советских республиках после развала СССР. Тот же неукротимый народный пыл, те же выступления с трибун, флаги, символы, столкновения, крики... До чего же мы похожи! Никакой разницы...

К каким чудовищным последствиям может привести манипуляция толпой!

Политические протесты сопровождались частным хулиганством и нескрываемыми преступлениями. Вот и в цивилизованной Барселоне, то же самое! Грязные улицы, разрисованные стены зданий, разрушения и беспорядки... Возможно это временные и преодолимые проблемы, но зачем их надо было совершать?

На незаконном референдуме за выход из состава Испании высказались более 90% взрослого населения. Внушительное число мест в парламенте Каталонии получила платформа Junts per Catalunya, сосредоточенная вокруг бывшего главы парламента /Женералитата/ региона Карлеса Пучдемона.

Дело в том, что парламент Каталонии был распущен Мадридом 27 октября 2017 г. после обнародования результатов референдума об отделении региона от Испании и провозглашения автономии. Тогда же премьер-министр Испании Мариано Рахой отстранил от исполнения обязанностей главу каталонского правительства Карлеса Пучдемона. 30 октября опальный Пучдемон уехал в Бельгию. Здесь его обвинили в организации восстания, мятеже, растрате госсредств, а также в злоупотреблении служебным положением и неподчинении властям.