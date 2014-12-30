Светит безымянная звезда? (Взгляд постороннего с Круглого Стола Соотечественников Ирландии)

Я заинтересовался объявлением в сети Фейсбук: «Круглый стол Соотечественников Ирландии». Дай, думаю, зайду ради праздного любопытства. Благо, недалеко от моей клиники, специально ехать никуда не нужно.

Сознательно проживая в Ирландии с 2000 года, я веду себя несознательно. А именно – соотечественники меня интересуют с исключительно деловой стороны – поставить диагноз и вылечить, а так, чтобы тянуть лямку общественной жизни – лично моя хата с краю, что мне больше всех надо?

Нет, поймите меня правильно, я и душой за Россию, верю, что за ней будущее, и Путин – наше всё, знаю, что его имя будет вписано золотыми буквами в историю России. Но жизнь соотечественников как-то сама может организоваться, без меня, и праздники Масленица и День Победы, и всё-всё-всё.

Да! Великой Победы!

Русский – это круто! Быть русским – Реально круто! И иные жители планеты будут помнить, кто остановил фашизм, и будут в школе изучать Толстого. И говорить: «Ты русский? О, это круто!»

И горячие головы, активисты – русские и не совсем, но русские душой, всеми силами поддерживают в нас с вами этот дух. Русский дух, восславленный Пушкиным. Стараются и тратят все свои личные сбережения на общественную деятельность, по большому счёту – ради нас с вами, ради тех, кто просто хочет принять участие в акции «Бессмертный Полк» встав в сплочённый строй с портретом своего деда в руках.

Русский язык преподают в самодеятельных школах в разных уголках Ирландии. Практически самодеятельность, но не халтура. Казалось бы, пустяк. Ан нет. Моя хата с краю, но (!) мой меркантильный интерес получил выгоду практическую – две мои старшие дочери в школе вундеркиндами не были, но сдали выпускной экзамен по русскому языку в ирландской средней школе, что называется на круглую пять, и одна поступила на Факультет Международных отношений DCU, другая на факультет Бизнес и русский язык в Trinity. Вот тебе и самодеятельность!

Хвала вам – активисты русского языка!

И вот, за этим круглым столом активистов собрались десятки горячих сердец, энтузиасты, фанатично преданные русскому языку, поэзии, культуре в целом. Люди, не равнодушные к страдающим в горячих точках, люди, поддерживающие своими акциями любовь к родине и память подвига русского солдата.

Столько добрых дел можно было предложить и подготовить к воплощению ради нас с вами, ради наших детей, но круглый стол в основании оказался вертикальной ёлкой.

Ёлкой, которая украшена звездой. И эта звезда, как я уяснил, является повелителем всего нашего с вами счастья. Эта звезда решает, к примеру, каким детям выступать на сцене народного гуляния - праздника «Масленица», а каким отказать. Причем, как я надеюсь, даже никакой мзды эта звезда не имеет в виду, просто добавила себе полномочий, повысила значимость.

Моя хата с краю, как, наверное, и многих из нас, но вот именно в этом и наша уязвимость. Проглядели. Проморгали. Эта звезда – такой наш «Ирландский Квази Президент Всея Русскоязычныя Диаспора». Люди, вы за такого голосовали? Вот и я нет… теперь каюсь… Почему? А вот почему:

Гляжу я за беседой за круглой ёлкой со звездой и не верю собственным глазам. Люди бьются, взывая к ней: «Нам нужно сделать это и то», сыплются предложения по проведению мероприятий и улучшению уровня преподавания русского языка. А звезда на все вопросы и предложения отвечает ехидно, как торговка на рынке, у которой просят стакан семечек забесплатно: «Мы вам сообщим отдельно», «Обращайтесь индивидуально после этого собрания», «Мы вам ответим, когда придём к решению». Несколько десятков человек возмущаются, а она криво ухмыляется, посылая всех на и в тотальный игнор, и чувствует себя, разумеется, звездой.

Наблюдаю я со стороны и, как специалист, вижу без клинических исследований, что у этой звезды недоразвитие высших нравственных чувств – отсутствие социальных эмоций, которые и определяют её социальную дезадаптацию и конфликты с обществом.

А как опытный специалист, скажу вам больше. Люди такого типа неспособны следовать общепринятым нормам, жить в согласии с требованиями общественности. Они безответственно лишены способности к сочувствию, раскаянию. Вместе с тем они ненадёжные, неискренние, крайне эгоистичные, эмоционально бедны. У них отсутствует чувство чести, они не способны испытывать вину, стыд, любовь, устанавливать близкие, доверительные отношения с окружающими, планировать наперёд свои действия.

Под маской здравомыслия, поддерживающей внешнюю видимость нормальности, у таких звёзд, скрывается манипулятивность и поверхностность межличностных отношений. Кроме этого, такие характеры обладают особой вязкостью, прямолинейностью психики с накоплением черт конфликтности, нетерпимости к критике, мстительности и жестокости.

Это уже диагноз, друзья мои, и таким пациентам свойственны в первую очередь инструментальная, целенаправленная агрессия, которая выражается в страсти достижения определённой цели, среди которых чаще всего – присвоение незаслуженных благ, повышение собственного статуса в иерархии социальной группы.

Вот такой пациент является «Ирландским Президентом Всея Русскоязычныя Диаспора», по нашему с вами попустительству. Вам оно надо? И мне тоже нет. Я даже не хочу упоминать её имени.

Столько хороших людей было за круглым столом! Анастасия Маккейб и Кристина Бутусова, Сергей Меньшаков и Дина Курбанова, Игорь Долгов сотоварищи, Лилия Орловска, которая кормит бесплатными обедами попавших в беду соотечественников. Отряд недосчитался, но отметил заслуги Макса «Унылого», который невероятно много сделал для сплочённости и поднятия духа русского сообщества в Ирландии.

Я для себя отметил харизму и мощный внутренний стержень активиста, которого зовут Олег Атор. Когда будем голосовать за нового президента русских в Ирландии, я буду агитировать за его выдвижение на эту роль.

Хотелось бы, чтобы звезда, о которой мы вскользь упомянули, взяла самоотвод, но, как опытный специалист, увы, не верю в это.

Выражаю сочувствие работникам посольства – ведь, у них наряду с честью есть и совесть в отличие от «звезды», но они люди подневольные и блюдут регламент по поддержке «звезды», коль уж выбрали её. Россия – страна казённая, как сказал Чехов, а мне смешно то, что далеко за пределами России, подготавливая народное гуляние «Масленицу», мы ощущаем это казённое равнодушие, там, где есть нужда в открытости и поддержке.

С уважением,

Директор Клиники Гипноза “Hypno Coding”

Сертифицированный Гипнотерапевт

Алексей Иванов