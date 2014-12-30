КТО СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ КО МНЕ, ИЛИ "РЕЛИГИОЗНЫЕ" ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ПОИСКАХ АБСОЛЮТНОЙ ИСТИНЫ. Часть 6

Наш постоянный корреспондент Сабина Салем в номерах газеты №21(585), №22(586), №23(587), №24(588) и №1(589) начала рассказывать о том, как чуть не попала в лапы Свидетелей Иеговы в Ирландии. Окончание в шестой части ее «Литературного биеннале».

Ничто не стоит на месте. Меняется мир - меняемся мы. Сейчас уже мало свидетелей Иеговы помнят о предыдущих ошибках в их сообществе и предпочитают не обсуждать прошлые оплошности. Да и лозунги меняются, как погода в Ирландии. Если ещё недавно вещатели Господни ходили по домам и предсказывали скорый конец света, то теперь политика резко переменилась. С недавних времён они настаивают, что бог не уничтожит мир, который он сам и создал. «Ты поставил землю на твёрдых основах: не поколеблется она во веки веков» (Псалом 103:5).

Эту новость я восприняла с радостью, потому что сама неоднократно выражала мнение, что было бы крайне жестоко уничтожить нашу прекрасную землю и «детей» божьих, какими бы они не были. Да и кого можно увлечь негативной агитацией, тем более, что скоро наступит конец миру? Наконец-то после многовекового пророчества конца света свидетели стали говорить о позитивных изменениях в планах всевышнего. Такое впечатление, что кто-то недавно перечитал Библию и нашёл подтверждение истинным намерениям Бога.

Я высказала отрадное впечатление от новой волны свидетельской активности своей наставнице Саре. Она внезапно возразила: «А мы никогда и не говорили о конце светa; мы предсказывали конец системы!» Ну вот, я ещё и оказалась лгуньей. Ведь никогда они не признавали своих ошибок! Непорочные, безгрешные, следующие святому писанию, а не государственным властям, они всегда правы.

Кстати, эта позиция в отношении к государственному управлению также показалась мне довольно зыбкой и даже лицемерной.

В ходе бесед и обсуждений выяснилось, что свидетели Иеговы противопоставляют себя существующему правительству, признавая только власть Господa. Они отказываются воевать и служить в армии, демонстрируя явное равнодушие в отношении к вооружению, войнe и превышению физической силы. В целом - прекрасная позиция, вполне соответствующая моему восприятию мира. Я бы и бокс отменила, как совершенно неприемлемый мордобой, за который ещё и платят. Это недопустимое поощрение зверства, претящее человеческому разуму и идеям гуманизмa.

Однако библейские сказания не раз упоминают о войнах и битвах, в которых нередко участвовал и сам Всевышний, наказывающий неверных.

Божья кара

В начале сентября этого года меня посетила Сара со своими соратницами и предложила посмотреть художественный фильм на религиозную тему. Очевидно словесная агитация оказалась недостаточной для промывания моих закоренелых мозгов, к системе подключилась кинематография.

«Из всех искусств для нас важнейшим является кино»,- доверилась я наставлению Ленина, с любопытством ожидая очередной пропаганды «Иеговуда».

Дружно просмотрели мы фильм об Изекии /745 по 717 г. до н. э./ - израильском царе Самарии, который находился в состоянии войны с ассирийцами. Учителем его был пророк Исаия, который упорно советовал своему воспитаннику перестать воевать с врагом и целиком положиться на Иегову. После многих перепитий царь наконец полностью доверился Богу, моля его о помощи. И что? Ночью Иегова послал своего ангела, который всепоглощающим огнём истребил 185000 лучших, храбрых и сильных воинов, вождей и начальников в лагере царя Ассирии, «и тот со стыдом на лице вернулся в свою землю». Таким образом, угроза Иерусалиму была полностью устранена. Бог услышал молитвы Изекии, оценил его преданность и... убил около 200 тысяч людей! Я как представила такой геноцид, слёзы невольно прыснули из моих глаз. Ведь у многих из них были семьи, дети, родители. Внезапная атака во время сна ... это что, по-божески?

Гости удивились моей реакции: «Ведь ассирийцы обещали захватить Израиль!», - кричала Сара.

«Но ведь и Гитлер, и Наполеон обещали захватить весь мир. Почему Иегова не уничтожил их?», - не сдавалась я.

«Так ведь они не были свидетелями Иеговы!», - глаза Сары налились кровью.

«Но ведь они молились общеизвестному библейскому Богу! И лозунг «Бог с нами!» неизменно сопровождал их алчные планы».

«Но это не был Иегова Бог!»

«А что, в Библии их двое?», - никак не могла я понять суть их эксклюзивной доктрины.

Не найдя ответа, моя многолетняя преданная подруга вдруг завопила: «Ты что, на стороне Сатаны?!»

Я обернулась назад, чтобы удостовериться, нет ли позади «Брута» и «Касcия», готовых вонзить нож мне в спину … Совсем в духе шекспировских трагедий.

Мы расстались, на этот раз - навсегда.

Религиозный экстрим

Сами свидетели против несправедливости и презренной им власти авторитетов не протестуют, идея борьбы претит их философии. Кротость, покорность и терпение - главные качества «агнцев божьих». «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» (Евангелие от Матфея, 5:5). По сути, такими легче управлять и манипулировать.

Бойкот законодательной и управленческой структуры государства проявляется не только в отказе от службы в армии. Свидетели не участвуют в голосовании, не работают на руководящих должностях государственного аппарата, игнорируют флаги и какие-либо символы страны, не могут фигурировать в благотворительных акциях, в молодежных или скаутских организациях, в социальных реформах. При этом ничто не мешает им пользоваться достижениями общественного благополучия: все они получают социальную помощь от государства, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием, получают полноценную пенсию. Работать для государства считают недостойным, а вот выполнять нелегальную работу и получать незаконные дивиденды - в порядке вещей! Иначе как откровенный саботаж, препятствующий государственному развитию, назвать их социальную позицию невозможно. Многие и вовсе умудряются возвещать «благую весть» за рубежом (в Африке, в постсоветских республиках и в странах третьего мира), не информируя социальные органы о своей религиозной активности. То есть живут на «социале» и дополнительно получают финансовую поддержку от своей секты, демонстративно проявляя неуважение к законам страны. Жалобы об их теневой деятельности со стороны граждан безрезультатны, число завербованных свидетелями Иеговы сотрудников государственных структур неуклонно растёт. При этом главное, обезоруживающее и беспроигрышное орудие агитации - беспредельная и ошеломляющая показная «доброта».

Вот и Змий также сладострастной лестью сбил с пути истинного Еву, уговорив вкусить запретного плодa...

Вопреки Божьему замыслу

Запреты вообще основное содержание концепции и не только Свидетелей Иеговы, но и всех других религий.

Если бы меня увлекала мысль об ограничении моих свобод, в боях и крови достигнутых предыдущими поколениями, то я с таким же успехом могла бы принять Ислам. Укуталась бы с головы до ног и демонстрировала бы принципиальное пренебрежение к делам мирским. Или стала бы «Адвентистом седьмого дня», или кришнаидом - отказалась бы от мясной пищи, боготворила бы корову. А для обогащения знаний лучше всего выбрать секту «Вселенская Небесная Церковь Солнца», или, ещё лучше, «Независимый Межгалактический Совет Иерархии Света». Заодно узнала бы - за что они ратуют!

Кстати, классифицировать Иеговистов по группе назначения чрезвычайно сложно из-за специфичности трактовки многих религиозных понятий. Одни считают их организацией протестантского происхождения адвентистского направления, другие — организацией пара- или псевдохристианского характера. Российские религиоведы причисляют свидетелей Иеговы к сектам. Также рассматривается версия самостоятельной конфессии. Сами свидетели не относят себя ни к какой категории, но при этом резко противопоставляют всем существующим, выдвигая абсурдные табу с претензией на исключительную оригинальность.

То, что свидетели Иеговы отказываются от переливания крови - всем известно. Кровь является священной в глазах Бога, так как «в крови находится душа человека». Переливание крови сравнивается с людоедством. А вот перелить члену организации его же собственную кровь не запрещается. Не становится ли он при этом «самоедом» ...?

Нe отмечать праздники, а тем более сомнительное Рождество и дни рождения - также факт вполне объяснимый.

Список ограничений включает запрет на пользование услугами психологов и психиатров, игру в шахматы и шашки, выполнение сверхурочной работы, дружбу с соседями, положительноe высказывание о политических и религиозных лидерах, занятия спортом и т.д. и т.п. Практически, Свидетели ратуют за серую безличностную натуру без знаний, претензий, амбиций и вообще каких-либо ярких чувств. А разве в этом заключается абсолютная истина?

Пути Господни...

Этим летом по радио Galway Bay FM проходило обсуждение проблемы преподавания религии в начальных и средних школах Ирландии. Любопытно, что при полном убеждении местного населения в необходимости аброгации предмета, приезжие из Польши, Украины, Прибалтийских Республик и России настаивали на продолжении и усилении религиозного образования их детей.

Сами дети в решении проблемы участия не принимали, наверное, в силу отсутствия собственного мнения. Но однажды придёт их время размышлений о высшей материи и абсолютной истине. Каким будет тогда их выбор?...