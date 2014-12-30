БИЙСК. ПОЛИЭКС. НОВОЕ - ДАВНО ЗАБЫТОЕ «СТАРОЕ»…

Отвечать за банкротство и ликвидацию бывших промышленных предприятий России, быть гарантом финансовой ответственности перед многими тысячами – миллионами выставленных за ворота, уволенных без выходного пособия работников, скоро два десятилетия Государство не торопится.

Разрешив приватизацию промпредприятий, после растаскивания оных – профильные департаменты министерств и Правительство РФ отказываются признавать прерогативой государства контроль и ответственность за деятельностью бывших предприятий-фантомов. Огромные площади и множество зданий, которые де юре – находятся в оперативном управлении федеральных - региональных и муниципальных структур, фактически – контролируются представителями бывших ликвидаторов этих предприятий, как правило, тоже являющимся владельцами недорого приобретенных у хозяев разгромленных предприятий, единиц недвижимого имущества.

Весь огромный перечень имущества бывшего «Полиэкса» названный в процессе банкротства предприятия – конкурсной массой, оценивался в стране СССР в 4 миллиарда рублей (ныне «ненавистный» доллар, стоил когда-то по курсу СССР - 68 копеек). ЗАО «Внешнеэкономическое содружество», во главе с Рыбалкиным Олегом Николаевичем купила наспех акционированное с помощью Чубайса –Шумейко ОАО «Полиэкс», за пару миллионов долларов у «представителя интересов» 12 тыс. рабочих, «красного директора» А.Карпова. https://altapress.ru/story/dve-katastrofi-53933

Краевые руководители Суриков, Байкалов и другие тогда, в начале 2000-х, особого сопротивления рейдерам оказать не смогли или не захотели. Более того Администрация края продала свой блокирующий пакет бездокументарных акций «Полиэкса» новообращенным приезжим «химикам», тем самым бросив на произвол комбинат вместе с рабочим коллективом. Последующие 10 лет рейдеры методично растаскивали и уничтожали огромное предприятие на глазах у всего города, десятками гибли и калечились люди. Местная власть не оказала хозяевам «Полиэкса» никакого сопротивления, не защитила от творившегося в течении многих лет произвола ни работников предприятия, ни жителей города. http://www.russianireland.com/index.php/ru/gazeta/2014-12-30-12-12-39/7608-byl-li-shans-spasti-polieks

Сегодня, от бывшего оборонного российского предприятия остались одни руины и воспоминания об его былом могуществе. Статус приезжих «московских товарищей» и людей стоявших за ними, почему-то не позволил государственным структурам взыскать с коммерсантов около 1,5 миллиардов рублей обязательных платежей в МНС, пенсионный, страховой, другие фонды и организации. Более того, краевая налоговая служба, фонд социального страхования, бывший краевой комитет профсоюзов обещавшие провести капитализацию задолженности уволенным из-за увечий и профессиональных заболеваний, помочь им в взыскании задолженности. Слово свое не сдержали.

Незавершенными останутся навсегда истории невыплат по исполнительным листам уволенных работников на десятки миллионов рублей. Все структуры обязанные следить за исполнением судебных решений: судебные приставы, прокуратура, депутаты всех уровней, краевые и муниципальные структуры морочили людям головы отписками, в ответ на полученные от них жалобы и заявления. У множества бывших работников химкомбината есть несметное количество письменных ответов – обещаний из всевозможных инстанций и структур, в которых чиновники «грозились» наказать виновных. Никакого наказания никто не понес, а генеральный директор ЗАО «Внешнеэкономическое содружество» вскоре после завершения процедуры банкротства «Полиэкса», был назначен руководителем федеральной государственной службы в Москве https://www.cccb.ru/about/directors/ .

Сейчас в стране идет выборная, президентская кампания и заявления краевых чиновников о решении ряда экологических и техногенных проблем в городах Алтая, должны пополнить список побед Администрации края за почти 13-летний срок правления губернатора. Возникает вопрос: чем руководствуются чиновники, выпрашивая у Государства миллиарды рублей на дезактивацию территорий «Полиэкса»? В имеющихся и у них текстах документов – решений заседаний Советов директоров коммерческих структур растащивших все имущество бывшего оборонного предприятия, черным по белому даны множество гарантий. Гарантии о том, что коммерсанты обязуются прибрать за собой (кроме станции нейтрализации). Извлечь и вывезти комплектующие и имущество представляющие опасность для окружающих, сохранить и сберечь МОБ мощности и специальные сооружения. Сохранить также территорию в 1000 гектар вместе с сосновым бором, являющийся государственной собственностью! В действительности все произошло со знаком наоборот. Годы спустя неспроста молчавшие чиновники, в очередной раз отводят от себя проблемы ими самими же созданные, целому городу.

Парадокс ситуации в том, что уполномоченные местные властные структуры, которые обязаны были контролировать рейдеров на «Полиэксе» в прошлом, решили прикрыть их и в настоящем. Чиновники предполагают, что им удастся переложить возмещение причиненного огромного финансового ущерба нанесенного экологии «наукограда», на плечи налогоплательщиков России. Свежо предание…

Блог автора

Ссылка на статью http://znagovan.ru/blog/biysk-polieks-novoe-davno-zabitoe-staroe.html