Почему на «русском фестивале» нет место русскому танцу?

- Русо?

- Да.

- Михаил Светлов?

- Да, да.

Никто из нас и скажет кто он такой Михаил Светлов, а именно он автор стихотворения «Гренада», строки которого не покидают растревоженную голову пациента Алексея Иванова-Церёвококшайского:

Отряд не заметил

Потери бойца

И «Яблочко»-песню

Допел до конца.

Лишь по небу тихо

Сползла погодя

На бархат заката

Слезинка дождя…

Не знаю, как другие пациенты, а пациент Иванов-Церёвококшайский в палате номер 6 задержался точно…

Иванова-Царёвококшайского охватили болезненные идеи, не поддающиеся корректировке – он уверовал, что он является – «Русо-туристо облико морале», хотя всем уже ясно, что это ложные представления, которые сохраняются, несмотря на факты, свидетельствующие об обратном.

У пациента отмечаются эмоциональные нарушения, выражающиеся в изменении интересов, и появлении необъяснимых навязчивых привязанностей. Как-то: весь воскресный день пациент ожидал появления Танцевального коллектива «Веренея» на широкой сцене «расширенной» Масленицы, и так и не дождавшись объекта своей нездоровой страсти был замечен распевавшим песню «Гренада».

По всему видно, что пациент некоторые свои мысли или чувства воспринимает как нечто ему не принадлежащее, отдельное от него, и они принимают форму тревожных видений или голосов. Пациент слепо и безоговорочно следует убеждению, что русский народный танец – это своеобразное олицетворение характера русского человека и его души.

Пациент доведён до крайности в приверженности идее, что нет более весёлого и обаятельного танца во всем мире, и это говорит о его нетерпимости к чужим взглядам и убеждениям. Он верит, что у русского человека неимоверно широкая и добрая душа – и такой же танец его народа, и именно это он хотел увидеть на «Расширенной» Масленице.

У нашего пациента заболевание началось с чувственной тупости. Вначале у него ослабели эмоции по отношению к самым уважаемым людям – верхушке Координационного Совета Организаций Российских Соотечественников в Ирландии.

У него не просто ослабели чувства, а развилась эмоциональная неадекватность. Проявилась она в выраженном несоответствии между качеством эмоции и характером вызвавшего её раздражителя. Появилась беспочвенная злоба, раздражение, агрессия к самым дорогим людям – Политбюро Всея Ирландии. О чём это говорит? Об отсутствии критического восприятия его убеждений.

Что можно говорить о человеке, который не сомневается в том, что «Веренея» может рассказать и показать всю многовековую и многообразную историю русского народа посредством танца. Разве такое можно себе представить? Если Политбюро Всея Ирландии решило, что русский народный танец является олицетворением фантазии русского народа людей и всей глубины его чувств с периодичностью в 24 месяца, значит так оно есть. Прошла зима, наступит лето, спасибо партии за это!

Танцевальный коллектив «Веренея» из Дублина выступал на фестивале Европейских культур, и там показал, что Русский народный танец – это красочное, яркое творение народа, воплощающее в себе его эмоциональный и художественный образ. Коллектив талантливый и рождённый в Ирландии смело и ярко расширяет границы русской культуры на берегу Атлантики и показывает, что русский танец насыщен содержанием, сюжетом, драматургической основой, пространственными рисунками и пластическими движениями, которые характерны только для русского танца.

Пациент Иванов-Царёвококшайский вопреки решению Политбюро ожидал выступления полюбившейся «Веренеи»? Он смешон, его неспособность не слышать и не понимать других говорит о том, что он возомнил себя ортодоксом, обличающим инакомыслие, и думает, что он защищает истину, но на самом деле, он – дурачок, он истину ставит выше Политбюро, а это никак нельзя терпеть. Согласитесь – дурачок!

Любой член политбюро пояснит нам малограмотным и душевно-попутанным, что такое состояние сознания называется «заблуждением» и «самообольщением». Члены политбюро смело встанут перед лицом Министерства Иностранных Дел Российской нашей Федерации и убедительно поведают о том, что фанатики подобные пациенту Иванову-Царёвококшайскому есть люди помешанные на отыскании и обличении ересей, на отлучении и преследовании еретиков, и они сами давно обличены и осуждены политбюро, да чего уж там, всем народом.

Русо-туристо Иванов-Царёвококшайский покинул хорошо организованный праздник, замечательно организованный праздник, напевая: «Отряд не заметил потери бойца…», да только наверно всё наоборот: Боец не заметил потери отряда…

Новые песни

Придумала жизнь…

Не надо, ребята,

О песне тужить.

Не надо, не надо,

Не надо, друзья…

Гренада, Гренада,

Гренада моя!