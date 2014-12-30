Люблю я шансон!

«Три часа живого звука, искренние тексты, проникновенные мелодии, живое душевное исполнение, настоящие песни для души и сердца! Весь вечер для вас поют участники проекта «Russian Beat»: Юрис, Валерий Володко, Владимир Виноградов» - гласила реклама.

«Ты действительно любишь шансон?» - спросила подруга, глядя с хитрецой мне в глаза.

И я задумалась. А люблю ли я его? И ответила себе, что, скорее всего, да. Правда, не всё подряд, а выборочно. Розенбаума люблю, пою его песни. Люблю «Кабриолет» Любы Успенской. Кое-что из Шуфутинского, в частности, «За милых дам». Решила. Люблю.



И поэтому с огромным удовольствием я отправилась на концерт, устроенный тремя замечательными ребятами из Англии: Владимиром Виноградовым, Валерием Володко и Юрисом. И они меня ни капли не разочаровали. Весь вечер они «жгли», выкладываясь по полной программе.

Они, вне всяких сомнений, влюбили в себя всех присутствующих дам. Благодарная публика подпевала, девчонки бросились в пляс, а под томные «медляки» на небольшом пятачке перед сценой романтично танцевали пары. Всё было как в хорошем одесском ресторане.



Это такая ностальгия, ребят! Смешанное чувство восторга, веселья и грусти. А какая душевная в зале была атмосфера! Практически как в песне, когда «девочки танцуют и пижоны поправляют свой «кис-кис». Все-таки, русская душа, не убиваема. Невозможно вытравить и заменить чужеродной толерантностью наш менталитет. В наших душах натянуты особые струны. И если их затронуть, то они начинают звенеть так, что душа сначала сворачивается, а потом разворачивается не на шутку.

Артисты отработали свою программу всю, как и обещали. Но потом, после одиннадцати вечера, началось самое интересное. Назвать это «афтерпати» было бы неверным. Ребята не ушли со сцены. По многочисленным просьбам благодарной публики они начали петь все, что им заказывали. Пели потрясающе. Поочередно сменяя друг друга на сцене. Ведь каждый из них обладает своим шармом. И у каждого около 300 песен в репертуаре.

Вечеринка продолжалась до часа ночи. Расходились все довольные и усталые. Дамы на прощанье обнимали певцов, мужчины пожимали им руки. Было немного грустно от того, что они покидают наш остров. Но где-то в укромном уголке сердца сталась надежда, что они когда-нибудь к нам еще приедут.

А шансон я люблю. Хороший такой, тонкий, романтичный.

Ваша Елена Закарите

Фото: I.R.P.