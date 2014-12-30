«Женитьба» - великолепная, потрясающая работа режиссера театра «У Моста»!

Совершенно невероятное событие в 2-х действиях переворачивает с ног на голову все ваши представления о театральных постановках.

Сергей Федотов выбрал «Женитьбу» не случайно. Ведь все, что связанно с Гоголем - это загадка. И присутствие потустороннего мира заставляет трепетать и пугаться. Притом испуг смешивается с любопытством, спектакль держит зрителей в напряжении от начала и до конца.

События заставляют следить за каждым актером и предметом, погрузившись в темный мир. И вот тут и начинается самое интересное.

А теперь добавим немного «Чертовщинки». И здесь перед нами предстает совершенно до неузнаваемости изменённая версия пьесы, которая работает на вашем подсознательном уровне и мистическим образом запоминается надолго. Чем-то напоминающий «Вий», черт из «Вечера на хуторе близ Диканьки», кисти-руки как в «Семействе Адамс», сожженная рукопись-письмо как из «Мастер и Маргарита».

Взгляды прикованы к сцене. Создается впечатление, что Сергей Федотов прекрасно знает, что может испугать человека так, чтобы он не спал всю ночь, поверив в реальность всего происходящего на сцене. Постоянный полумрак на сцене, звуки и потусторонние скрипы, световые эффекты. Предметы начинают сами по себе двигаться. А игра со свечой была великолепна.

Ужас нагнетается постепенно, и он какой-то глубинный, тут нет вампиров и убийц, страх просто витает в атмосфере дома и окутывает героев с ног до головы. Складывается впечатление, что кто-то дергает за невидимые ниточки и владеет сознанием героев на сцене и людей, сидящих в театре. А женихи вылетают неизвестно откуда, как черти из табакерки.

Перед спектаклем основатель театра Сергей Федотов сказал: «13 лет мы мечтали об Ирландии, и 13 человек прилетели в Ирландию. Мечта сбылась!»

Великолепная потрясающая режиссерская работа! Яркий и наполненный динамикой спектакль. Заслуживают отдельного внимания замечательные декорации и костюмы, создается впечатление, что мы переместились в атмосферу того времени.

Энергетика и позитивное настроение, которые показали актеры, вышла из берегов и ушла в зрительный зал. Финальные аплодисменты не умолкали, и зрители все хлопали в благодарность артистам. Создалось впечатление, что между зрителями и актерами установилась какая-то невидимая связь.

Я уверена, что зрители еще долго будут вспоминать и рассказывать знакомым о пережитых мгновениях, смакуя детали и смешные моменты. И если «У моста» приедет в Ирландию еще раз, обязательно пойду на их другие постановки.

Oксана ОКэрролл