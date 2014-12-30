Международный женский день в Ирландии

Международный женский день в России, а также на территории многих других стран постсоветского пространства символизирует любовь мужчины к женщине и заботу о ней.

Именно 8 марта, зачастую единственный раз в году, мужчины готовят своим любимым жёнам, мамам, дочкам праздничный завтрак, обед или ужин, покупают им цветы и подарки. И вот уже перед нами возвышается стопка окислившихся от неумелой медленной терки синеватых картофельных оладушек, в вазе красуются веточки мимозы, а в холодильнике охлаждается полусладкое игристое вино, которое мы гордо называем словом (не имеющим к этому напитку никакого отношения) «шампанское». Мужчины знают, что в этот день они прямо-таки обязаны нас баловать, воспевая нашу красоту и женственность, подчеркивая нашу природную слабость и зависимость от «сильного» пола. Наши прекрасные мужчины бегают по дому со швабрами, тряпками, сковородками и молотками, а мы наблюдаем за происходящим со смешанным чувством гордости, благодарности, удивления и легкого опасения за сохранность имущества.

Нам сложно поверить, что Международный женский день 8 Марта возник в начале прошлого века как символ борьбы женщин за свои права!

И по сей день, 8 марта символизирует достижения женщин в социальных, экономических, культурных и политических сферах в большинстве стран, отмечающих этот праздник. Этот день также призывает к ускорению процесса достижения равенства полов. То есть этот праздник, в сущности, феминистский. Пока мы с вами отмечаем гендерные неравенства, миллионы женщин продолжают бороться за равноправие полов.

Международный женский день сформировался в начале 1900-х годов, в период бурного развития промышленности во многих странах, стремительного роста населения и появления радикальных движений. Считается, что Клара Цеткин, известный немецкий политический деятель и одна из основателей коммунистической партии Германии, является автором идеи международного женского дня. Вместе со своей близкой подругой и соратницей Розой Люксембург Клара участвовала в борьбе женщин за равноправие, за смягчение трудового законодательства и предоставление женщинам избирательного права. Дружбу этих известных революционерок временно омрачил роман 36-летней Розы с 22-летним сыном Клары, но впоследствии эти великие женщины вновь сблизились.

Международный женский день в России начали отмечать в 1913 году, в преддверии начала Первой Мировой войны. Этот день символизировал солидарность женщин в борьбе за мир.

В конце февраля 1917 года, в ответ на гибель более двух миллионов российских солдат в Первой Мировой войне, наши женщины устроили демонстрацию, ставшую одним из событий, предшествовавших Февральской Революции и продолжавшуюся вплоть до отречения царя Николая II от престола. Пришедшее к власти Временное правительство дало женщинам избирательные права. Эта важнейшая для истории России демонстрация началась в воскресенье, 23 февраля по Юлианскому календарю, или 8 марта, согласно Григорианскому календарю, использующемуся практически во всем остальном мире.

В 1975 году Организация Объединённых Наций впервые признала этот праздник. А уже в 1977 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, провозглашающую 8 марта Днем борьбы за права женщин и международный мир Организации Объединенных Наций.

Сегодня этот праздник отмечают в десятках стран мира. Примечательно, что в некоторых странах, таких как Китай и Непал, этот день является выходным только для женщин!

В Ирландии 8 марта хоть и не является выходным днём, но отмечается довольно широко, преимущественно посредством разнообразных лекций об эмансипации женщин, различных благотворительных мероприятий, а также семинаров, на которых успешные женщины вдохновляюще рассказывают о своих достижениях.

8 марта в Ирландии часто публикуются статьи о выдающихся женщинах изумрудного острова и транслируются радио и телевизионные передачи на эту тему. Иногда организуются прогулки в горы или концерты, приуроченные к Международному женскому дню, но цветы, подарки и походы в рестораны в Ирландии в этот день не распространены. Женщины Ирландии просто гордятся своими достижениями в равенстве полов, и небезосновательно. Сложно поверить, что ещё несколько десятилетий назад женщины Ирландии были вынуждены уходить с работы сразу после замужества, чтобы рожать как можно больше детей и находиться в полной материальной зависимости от мужа, с которым нельзя было ни развестись, ни отказать ему в сексе, ни даже купить противозачаточные средства. А разводы вообще разрешили только в 1995 году, причём до сих пор процедура развода занимает более 5 лет.

Женщины не могли получить кредит на покупку недвижимости, не могли быть присяжными в суде, и даже социальные выплаты на ребенка получал мужчина. Радостно, что борьба женщин Ирландии за свои права увенчалась успехом, и теперь они, наравне с мужчинами, участвуют даже в таких, на первый взгляд неважных занятиях, как игра в гольф и купание в море в местах, ранее предназначавшихся только для мужчин.

Информацию о мероприятиях, связанных с «Международным женским днем 2018», можно найти на сайте Национального совета женщин Ирландии http://www.nwci.ie.

Парад в честь Женского дня состоится 8 марта в 17.30 на O’Connell Street, сбор участников у Garden of Remembrance и будет посвящен предстоящему Референдуму об абортах. 8-я поправка Конституции страны должна быть отменена, – считают активистки-феминистки!

Всех с праздником!

Елена Аллилуева-Лориган