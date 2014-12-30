Африканские банды и русские шпионы терроризируют Ирландию или как рождается новость.

В преддверии президентских выборов в России в русском сегменте интернета стали появляться удивительные заметки о жизни на Изумрудном острове.

На сайте Nalin.Ru некая Елена Кондратьева – Сальего, проживающая во Франции со ссылкой на ирландскую версию британского издания The Sun пишет:

«Африканские банды терроризируют жителей западного Дублина, ничуть не опасаясь полиции, каждое вмешательство которой неминуемо заканчивается бунтами и погромами в трудных кварталах»

«Африканскими бандами» организованы агрессии всех сортов - от вооружённых ограблений, до нападений и вандализма зашкаливает абсолютно все привычные стандарты. Только за последние два месяца и только в западной части Дублина было совершено около 40 ограблений магазинов и около 30 нападений на жителей.

По признанию самой Gardai (ирландская полиция), «южносахарские бандиты» её больше совсем не боятся.

Сам The Sun, гораздо скромнее, отмечает, что организованная африканцами 14-16 лет банда, называемая The Presties, ограбила доставщика интернет магазина и водителя такси, используя поддельные документы.

https://www.thesun.ie/news/2065988/vicious-teenage-gang-nicknamed-the-pesties-carrying-out-attacks-on-delivery-men-and-taxi-drivers-in-west-dublin/

Далее со ссылкой на сайт extra.ie и jihadwatch.org Кондратьева пишет «Ирландское правительство объявило о программе увеличения населения страны (4,7 миллионов) на 25% к 2040 году, путём принятия мигрантов из африканских и восточных стран».

Программа называется «Ирландия 2040», её приблизительная просчитанная стоимость 116 миллиардов евро, а придумал её нынешний премьер-министр Ирландии, Лео Варадкар (Leo Varadkar), очень прогрессивный политик индийского происхождения и самых передовых взглядов: г-н Варадкар является открытым и геем и активно ратует за референдум о легализации однополых браков. Поэтому сам г-н Варадкар способствовать увеличению населения Ирландии не намерен.

Дальше – больше! Британская Sunday Times, сообщила, что наибольшую активность в Ирландии сейчас проявляет российская разведка. Русские шпионы ведут сбор информации об ирландских компаниях, крупных инфраструктурных объектах и космических исследованиях в National Space Centre в Мидделтон, графство Корк.

Выявлены люди, которые, шпионят под дипломатическим прикрытием и уже удалось предотвратить, по крайней мере, одну попытку приобрести в Ирландии высокотехнологичное оборудование.

Российская разведка, не только занимаются пропагандой в Ирландии, но и вербует местных политиков, предпринимателей, работников технологического сектора, а также обеспечивают российское посольство в Дублине специалистами по перехвату и расшифровке секретных данных. В 2015 году российское посольство в Дублине получило разрешение на расширение площадей с 2 тыс. до 10 тыс. кв. м, в здании прошел масштабный ремонт, были оборудованы помещения для дипломатических курьеров, устроен паркинг на 23 автомобиля, построено дополнительное здание для сотрудников. Кроме того, в посольстве обновили оборудование, в том числе установили новые спутниковые антенны и обычные антенны. Под это расширение с учетом возросших потребностей в электроэнергии посольство получило разрешение на строительство на своей территории еще и электрической подстанции, значительные объемы энергии как раз потребляет техника для электронного слежения.

Пишет Алена Миклашевская на сайте https://news.mail.ru/politics/32801702/?social=fb

И это только часть гадостей опубликованных об Ирландии британскими изданиями и усердно перепечатанными российскими СМИ.

https://www.thetimes.co.uk/edition/ireland/russian-spies-targeting-irish-tech-companies-l2dvpwrjw

Теперь стоит разобраться, откуда появились все эти новости и почему целью информационной атаки стали именно Российско-Ирландские отношения.

Я смело отношу туда и первую часть новостей про африканские банды, толпы беженцев и Премьер-министра нетрадиционной ориентации.

Африканские банды.

Собственно и сам The Sun подтвердил, что ограбления организованные африканцами касались единичных случаев и расследуются полицией, а что касается погромов во время «снега» в Талла, так в них участвовали и были задержаны жители многих национальностей проживающих в Ирландии. По горячим следам полиция задержала 7 ирландцев и 2х литовцев. Еще 20 человек задержаны по постам в социальных сетях и видео опубликованным с места грабежа магазина немецкой сети Lidl.

Если говорить про официальный состав мигрантов - вторая крупнейшая диаспора Ирландии – польская, ее численность по данным переписи населения за 2016 год 122515 человек, сами поляки считают, что их приехало более полумиллиона.

Вслед за ними идут британцы с численностью 103115 человек и литовцы 36552, правда, литовцы так же считают что их на самом деле в 3 раза больше. Потом румыны почти 30000 и латыши 20000 (цифра так же занижена).

Крупнейшие африканские диаспоры из Нигерии, ЮАР и Берега Слоновой Кости, но их никак не более 10000 человек, около 2% от населения. Про Южную Сахару никто и не слышал.

Что касается нападений - скорее всего, имеется ввиду продолжающаяся бандитская вендетта между кланами Киннахана и Хатча унесшая жизни около 20 человек, в том числе и невинных свидетелей. Кстати именно мощная ирландская орг.преступность и сдерживает появление этнических банд. Если они своих стреляют без разбору, то приезжих в момент порежут на британский флаг.

Миллион беженцев для Ирландии

Эта часть наиболее интересна, особенно форма ее подачи. Дело в том, что сексуальная ориентация премьера ирландцев вообще не волнует, да и по фамилии Варадкар – понятно, что Лео не кельт. Прокол с референдумом – однополые браки в Ирландии общенародным плебисцитом утвердили еще два года назад. Тогда Варадкар был всего лишь министром, а премьером работал гетеросексуал с женским именем Энда. В мае, же в стране состоится референдум о разрешении абортов. Пока же, каким геем или лесбиянкой ты не был аборт тебе запрещен! Кстати вызывает интерес, а в какой стране вопрос ЛГБТ сообщества взывает максимальные эмоции, и это никак не Британия! Значит англичане, публикуя материалы о геях в Ирландии точно знали, кто обратит на это внимание!

Теперь о программе «Ирландия 2040». Ее стоимость €116 миллиардов, она предусматривает строительство ряда инфраструктурных объектов (дублинского метро, автомагистрали Корк – Лимерик и т.д.) строительство новых домов и, в том числе увеличение населения страны на 25%. Откуда на острове окажется дополнительный миллион жителей? Во-первых, естественный прирост согласно переписи 2012 года в Ирландии жило 4594000 в 2016 4740000 – прирост 146000 или 3%, соответственно за 20 лет естественный прирост составит не менее 15%.

Недостающие 10% Варадкар планирует собрать из ирландцев, проживающих в Британии и желающих остаться европейцами, после BREXIT, и представителей миллионной ирландской диаспоры в Бразилии. Конечно. Опасения британцев вызывают жители Северной Ирландии, 1876600 человек имеют право на Ирландское гражданства по соглашениям «Страстной пятницы», а это гораздо больше намеченного плана в 1.1 миллиона.

Шпионские страсти

Активность российской разведки в Ирландии была отмечена британскими СМИ на фоне скандала с отравлением в Солсбери двойного агента Сергея Скрипаля. И тут опять сплошные нестыковки, аккуратно перепечатанные Российскими СМИ у Британцев. «Национальный космический Центр» в Миделтон, графство Корк основанный на базе старой трансляционной антенны Рори Фитцпатриком уже много лет сотрудничает с фондом «Сколково» и получает российские гранты. При этом никаких секретных разработок центр не ведет, а занимается программами мониторинга и сопровождения. Центр является частной коммерческой структурой.

Еще забавнее со строительством в русском посольстве в Дублине. Да, разрешение на строительство двух жилых домов, паркинга и консульского отдела было получено у властей муниципалитета ДанЛири-Ратдаун еще в 2015 году и соответствующие документы имеются в открытом доступе. Из строительных работ, пока воздвигнуто временное ограждение и доставлено несколько бытовок для строителей. Как эти объекты могут способствовать успешной шпионской деятельности – непонятно!

Почему все?

Все эти новости из Британии выходят в преддверии президентских выборов в РФ на фоне коллапса переговоров по BREXIT в результате которого Северная Ирландия может воссоединится с Республикой и перезагрузки деловых отношений между Дублином и Москвой.

Можно только догадывается, почему фальшивые британские новости аккуратно перепечатывает Российская пресса.