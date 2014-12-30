Наше пролетарское «Даёшь!» на VII Форуме Соотечественников, проживающих в Ирландии.

Я никогда не верил в честные выборы, я же не ребёнок.

А в воскресенье 25-го марта я понял, как глубоко я заблуждался. Я не просто был свидетелем честных выборов – я даже принял в них участие отдав свой голос.

Для того чтобы выборы были честными – главное, соблюсти принцип честности и открытости – это ж до смешного просто: Честность и Открытость. Именно так и поступила наша первая леди. Она же и последняя. Последняя в очереди на почётный пост Представителя Русскоговорящей Ирландии в Региональном Координационном Совете (РКС) соотечественников в Европе.

Она встала перед всем честным народом, который собрался по её великодушному допущению и заявила:

– Я, помазанница Божья, и потому нарекаю себя кандидатом тянуть нелёгкую лямку представителя Ирландии на форуме РКС. – она просканировала присутствующих пытливым взглядом и убедившись в отсутствии очереди на роль верховного жреца, закончила: – Ну, поскольку никто-никто-никто боле не волеизъявился взойти на пьедестал божественного Олимпа, почему бы присутствующим не выразить мне своё доверие?

Действительно почему бы и нет, раз никто не волеизъявился? В этом и заключается принцип демократии – назначить лидера путём честных и состязательных выборов. К честности претензий нет, она была в виде циничного самовыдвижения, а вот состязательность, должен я заметить – оказалась не в чести. Где же состязательность, если не было борьбы? Соперничества за достижение превосходства между кандидатами на бюллетене с одним именем быть не может…

Поставил я галочку в положенном месте и констатировал случившийся факт:

Бог с тобою, золотая рыбка!

Твоего мне откупа не надо;

Ступай себе в синее море,

Гуляй там себе на просторе.

Весь этот срам происходил в уютном маленьком зале в «Clayton Hotel» на ни много ни мало всеирландскокой конференции соотечественников, коих по непроверенным данным всемирной паутины: «Русскоязычных жителей Острова — выходцев из стран СНГ, бывших советских республик — насчитывается около ста тысяч человек. Именно граждан России в Ирландии, по разным оценкам, проживает от 3,5 до 5 тысяч человек».

Видимо, из названных тысяч человек только самые достойные, и лучшие из лучших были отобраны и направлены на эту страновую конференцию, и 55 соотечественников получили желанный санкционированный допуск на участие.

Ещё задолго до конференции воспалённые головы некоторых необузданных общественников из народа, родили мысль –предоставить бОльшему количеству активистов возможность приносить пользу в общие дела соотечественников.

В программе страновой конференции этот пункт назывался так: «Обсуждение вопросов о расширении рядов КСОРС»

Кто не знает: КСОРС – это Координационный Совет Российских Соотечественников – консультативный орган, сформированный и действующий на добровольной, демократической, не политической и некоммерческой основе, основная функция которого – координация деятельности организаций соотечественников в Ирландии.

«Обсуждение», к сожалению, было превращено в фарс, в процессе которого председатель, выказывая своё значительное превосходство в знаниях и опыте, возвела все предложения в ранг крамолы, хотя и дала шанс на дополнительное обсуждение.

Вне всяких сомнений председатель показала себя вожаком, сильной личностью, способной подчинить себе волю других людей. Тон выступления проявил её иерархический инстинкт, который явно направлен на подавление других сильных личностей, ибо у человека даже с маленькой властью действует неизменный принцип конкуренции: поражение и смерть одного – влечёт – победу и господство другого.

В лицо автора поправок в положение был произведён выстрел из пистолета с холостыми патронами: «Выгнать её из зала заседания!», а всем иным желающим прикоснутся к святой корове КСОРС, было разъяснено и настоятельно рекомендовано: вступить в ряды волонтёров и «Пытаться заслужить наше высокое доверие».

Какой вывод можно сделать из посещения 7-го Форума соотечественников, проживающих в Ирландии?

Если вы способны самостоятельно определять свои цели, задачи и методы их достижения, если вы обладаете способностью решать вопросы и проблемы за собственный счет – пользуйтесь этой свободой, воспринимайте её как господство над обстоятельствами. Мы живём в свободной стране, у нас есть широкий спектр возможностей, поэтому выходите за рамки ограниченных организаций, проецируйте себя на свободно выбранную цель, и эта цель определит, кем вы являетесь.

Такой опыт уже есть. Крепко стоящие на ногах и зарекомендовавшие себя такие ассоциации, как «Коса», «Русский Мост» доказывают своим существованием что «координация деятельности организаций соотечественников» не есть обязательное условие успеха. Сфокусируйтесь на собственном успехе, а в случае необходимости обратитесь к настоящим гуру. В частности, слова одного из них – бессмертного Стива Джобса, я приведу в заключение:

«Ваше время ограничено, не тратьте его живя другой жизнью. Не попадайтесь на крючок вероучения, которое существует на мышлении других людей. Не позволяйте взглядам других заглушать свой собственный внутренний голос. И очень важно иметь мужество следовать своему сердцу и интуиции. Они так или иначе уже знают, что вы действительно хотите сделать. Все остальное — второстепенно».

Алексей Иванов-Царёвококшайский