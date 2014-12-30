Унесенные ветром в Тару

«Я завтра уеду в Тару и там буду знать, что мне делать, потому что завтра наступит другой день». Пожалуй, эту фразу Скарлетт О’Хара знает весь мир.

Именно с этой фразой нас унесло ветром из Англии...Позаимствовав у мисс Скарлетт умение жить «здесь и сейчас» и не задумываться о последствиях своих решений, мы за один день купили билеты и за одну ночь пошили платье.

«Сколько бы Скарлетт ни изображала из себя простушку, сколько бы ни делала вид, что слаба, на всем протяжении романа она ни разу не опускала руки. Однажды поставив цель, она добивалась ее при помощи платья из бархатных портьер своей матери и перьев, выдранных из петушиного хвоста. Скарлетт хватило решимости, чтобы прийти в тюрьму к Ретту Батлеру в надежде его соблазнить и получить денег на обустройство Тары».

Я поставила цель - отпраздновать свой день рождения в стиле моего любимого романа «Унесенные ветром», и я добилась ее с легкостью, с таким же характером как у моей любимой героини Скарлетт и имея зелено- коричневое платье из всего что было под рукой моего дизайнера в темную ночь...

Наталия Петрив – не только дизайнер по костюмам, но и фея, всего за одну ночь с легкостью превратит вас в любого персонажа или любимого героя!

«Где-то на крутой извилистой дороге, по которой она брела последние четыре года, эта девчонка с ее надушенными платьями и бальными туфельками незаметно потерялась, оставив вместо себя молодую женщину с жестким взглядом чуть раскосых зеленых глаз, бережливо пересчитывающую каждый пенни, не гнушающуюся любой черной работой, женщину, потерявшую все, кроме неистребимой красной земли, на которой она стояла среди обломков».

Я стояла среди приветливой толпы в аэропорту, в новой для меня стране - Ирландии.

После вьюг и ураганов нас с Наташей встречали яркое солнышко, теплая погода и потрясающая Елена Закарите, все это вместе давало нам надежду, что мы не заблудимся и доберемся до Тары.

В руках была небольшая сумка, где лежал паспорт, кошелек и платье Скарлетт Охары, а в голове застыл вопрос «Где же находится Тара? Нам нужно туда успеть».

Наверное, не каждый день встретишь таких сумасшедших и веселых туристов!

Елена заставила полюбить Ирландию всем сердцем! Начиная с легенд, мифов и историй, заканчивая традициями и удивительными местами. Прогуливаясь вокруг замка Малахайд в образе Скарлетт Охара, мне казалось, что даже приведения в приподнятом настроении встречают нас. Мы бродили на берегу моря, спасая морских обитателей, которые остались в живых после шторма, проезжали различные аббатства, порт, сказочные пейзажи, где, возможно, живут эльфы и гномики (я до них еще доберусь в следующей поездке), останавливались в интересных местах, пробовали ирландскую кухню, а до заката все-таки успели в сакральную столицу Ирландии – Тару.

«В романе «Унесенные Ветром» поместье главных героев в Джорджии названо Тарой в память об ирландском происхождении семейства О'Хара».

Тара - место для ирландцев священное. Здесь, на холме возвышается крепость королей, где хранится «камень судьбы», около которого короновались древние правители Ирландии. На этом месте мы сделали короткое видео и загадали заветные желания. Пожалуй, в мире мало найдётся мест, где бы так ощущалась магия времени, усиленная магией власти. Когда я обняла «камень судьбы», солнце уже садилось, я поняла, что для кого-то это просто поле и камень, а для кого-то момент достижения цели, то чувство, когда ты замерз и устал, но счастлив по-настоящему, ощущая вкус маленькой победы на поле великих победителей.



Благодаря профессиональному фотографу – Iwan Russ, у нас осталась память на долгие годы в этих замечательных фотографиях.

Продолжение следует ...

До новых встреч!

Ирина Никулина