О ЧЁМ БЫ в Бийске, Я РАССКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ…

Наивно полагать, что после случившегося на Кузбассе и разгона, устроенного президентом России главам регионов, губернаторы всей страны дадут команды руководителям муниципалитетов проводить ревизии не только ТРЦ, но и потенциально опасных мест, представляющих техногенную угрозу для жизни людей.

В нашем городе (Бийске) такое место существует скоро как два десятилетия и все это время слышны только обещания чиновников муниципального, краевого и федерального уровней, что экологическая и техногенная ситуация на бывшем ОАО «Полиэкс» - под контролем. Согласно Закону, ответственность за безопасность проживания жителей населенного пункта несет руководство Администрации и персонально его Глава. В конце 2017 года, губернатор Алтайского края пообещал передать документы для включения площадей бывшего химкомбината в Федеральную программу по очистке и дезактивации Правительству РФ. Губернатор лукавит, Департаменту боеприпасов, спецхимии и обычных вооружений, Минпромторгу РФ давно известно о том, что бывший пороховой гигант является объектом техногенного риска в Алтайском крае. В данном случае ответственность ложится уже на него. За время своего долгого правления краем А.Б.Карлин так и не добился устранения существующей ныне проблемы с бывшим «Полиэксом».

Территория бывшего химкомбината без малого тысяча гектаров примыкает почти вплотную к спальному району в западной части города. Громоотводы, ранее расположенные на площадках уничтожены – проданы в металлолом, периметр не охраняется, доступ свободный. На месте когда-то росшего на этих площадях государственного векового хвойного леса, остались тоненькие чахлые стволы сосен, тополей, березок. Крупные деревья были срублены на пиломатериал, а тополя, березы, полудикие яблони спиливали и продавали как дрова. Рассыпанные кучами порубочные остатки давно превратились в труху и вперемежку с землей толстым ковром покрыли бывшие рабочие площадки.

Много выше человеческого роста траншеи, оставшиеся после выемок трубных систем водоводов и канализационных сетей, превратили территории в непроходимые препятствия для проезда автомашин. На площадках под землей проходят остатки специальной канализации, в определённых местах на небольшой глубине прикрытые землей лежат большие залежи опасных веществ. Среди устроенной московскими торгашами свалки кое-где в приобретённых местными предпринимателями цехах, открыты и действуют разные производства. Есть, к примеру «экологически чистое» производство по переработки аккумуляторных свинцовых пластин, переработки автопокрышек. Говорят, Бийский «Бизнес инкубатор», поспособствовал открытию установки по сжиганию отловленных в городе бродячих кошек и собак. На рельеф этой же площадке бывшего химкомбината в 2017 году свалили опасные химические отходы http://biwork.ru/ecology/145080-na-territorii-promyshlennoj-zony-v-bijske-nezakonno-utilizirovali-opasnye-othody.html

Разгром бывшего оборонного предприятия завершился в 2010 году при попустительстве структур, в обязанностях которых входил надзор за действиями погромщиков – собственников «Полиэкса». Проверяющие, обладали правами и документами разрешающие им, принудить рейдеров, убрать остатки опасного наследства оборонки, но это не происходило. В процессе открытого массового хищения «конкурсной массы», для проформы долгие годы прикрытого какими-то «решениями советов приезжих директоров», на территориях «Полиэкса» гибли и калечились люди. Взрывались при демонтаже металлоконструкций и оборудования с остатками горюче-взрывчатых веществ, сгорали в огне, погибали под завалами разбираемых зданий.

До 2010 года результатом проводимой «реструктуризации деятельности» «Полиэкса» рейдерами стало – более 30 человек искалеченных и погибших. Возбуждения дел проверки ЧП на химкомбинате, расследований по факту гибели людей, а также привлечения собственников к уголовной ответственности за все годы банкротства, не было. По данным регистрации больничных учреждений, искалеченные и погибшие на химкомбинате люди, проходили как получившие повреждения и травмы в быту или по дороге на работу. Деньги решали всё.

«Зарабатывали» рейдеры, торгуя всем, что можно продать и на чем можно заработать: «строительные материалы» – кирпич из разобранных цехов для строительства зданий, бытовых, жилых помещений уходил на стройки Бийска и далее по региону. Продаваемый коммерсантами в большом количестве кирпич из зданий формования крупногабаритных ракетных порохов площадки «Восточная» был высокотоксичен, с длительным сроком испарения…

Содержимое ёмкостного хозяйства для хранения растворов азотно-серных кислот цехов «Восточной» площадки бывшего химкомбината, объёмом более 3000 тонн в 2003-2005 годах было вылито на рельеф почвы. Ёмкости из биметалла и нержавейки были разрезаны и проданы в металлолом. Спустя три года большое содержание вредных кислот было обнаружено в Оби у Барнаула, а в происшествии пытались напрасно обвинить Бийский олеумный завод.

Были украдены и проданы несколько специальных контейнеров из цветных металлов, в которых хранились ИИИ на площадке «Полимеров». Тогда в 2006 году у некоторых «демонтажников» после работы в складе ионизирующих источников на заводе «Полимеры» стали выпадать волосы даже под мышками. Хранить молчание о происшедшем ЧП облучившиеся согласились за денежные вознаграждения. Об этом автору рассказал бывший участник выемки ИИИ (с содержанием урана, кобальта, цезия – в состоянии полураспада) из контейнеров - житель города, который после полученного облучения серьезно заболел.

Ионизирующие источники количеством 576 штук в конце июля 2008 года на обыкновенной фуре(!), были вывезены на предприятие «Радон» в Новосибирской области. Вывоз источников был произведен не от излишней заботы о здоровье жителей города Бийск, а от страха быть разоблаченными. В начале августа 2008 года поговаривали, что проездом через Бийск (собирался посетить ФНПЦ «Алтай») в Республику Алтай должен был приехать премьер, Владимир Путин.

Небрежно проводимые проверки документации и мест хранения особо опасных радиоактивных веществ надзорными структурами, позволили собственникам грубейшим образом нарушить правила хранения ИИИ. Тем самым, создать условия для их хищения. Заявлений о недостающих опасных приборах в правоохранительные органы, собственники «Полиэкса» не подавали. https://regnum.ru/news/2310701.html Убедиться в том, что учёт и хранение ИИИ и порохов вёлся небрежно можно, сравнивая цифры в фрагментах текстов: (письмо Алтайского МУ по технологическому, экологическому и атомному надзору №303 от 30.01. 2008 года «…По вопросам хранения опытных образцов порохов и источников ионизирующего излучения (ИИИ) дело обстоит иначе. В своё время пороха и ИИИ были перевезены в здания завода «Полимер» ОАО «Полиэкс», в № 1505 (порох 47975 кг, по данным предприятия; Фактически было вывезено в июне 2010 года -63700 кГ.) и в здание № 1505А (радиоизотопные источники - 89 шт.; радиоизотопные извещатели дыма - 456 шт.; контрольные дозиметрические источники - 31шт.) для временного хранения с целью последующей утилизации (захоронения) и уничтожения. Но в связи с создавшимся финансовым положением на предприятии ОАО «Полиэкс» (банкротство) вопросы по передаче и уничтожению (утилизации) ВМ и ИИИ не были проведены…».

Прокуратура Алтайского края №7-45-08 от 05.09. 2008г. « …15.08.2008 года, специалистами управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю и ФГУП «Центр гигиены и эпидемиологии» проведены мероприятия по контролю, которыми установлено, что в соответствии с договором об оказании услуг по приему на хранение радиоактивных отходов от 17.07.2008 № 611 находившиеся в ОАО «Полиэкс» - радиоактивный источники - 91 шт.; радиоизотопные извещатели дыма – 456 шт.; контрольных дозиметрических источников – 24 шт. и (2 рентгеновских аппарата переданы в ФГУП ИСК «Радон» (г.Новосибирск), что подтверждается актом № 1237 на партию радиоактивных отходов от 31.07.2008, актом сдачи- приемки выполненных работ по транспортированию радиоактивных отходов. На момент проведения проверки радиоактивные отходы на ОАО «Полиэкс» отсутствовали…»

Скоро растает промерзшая земля, на «поля» бывшего химкомбината снова потянутся «кладоискатели» в поисках металла, в поисках приключений приедут туда облюбовавшие руины - любители поиграть в страйкбол, забредают и праздношатающиеся подростки…