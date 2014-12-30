СЛУЧАЙ НА КЛАДБИЩЕ

Небольшой паб рядом с кладбищем и церковью - тихое место, где даже вечерние часы не приносили обычного оживления. Хозяин заведения был на грани разорения. Говорил об этом каждый год - дело, впрочем, не закрывал. Вероятно, имел особые секреты, как выжить, когда не хватает клиентов.

На своём двухколесном "товарище" Рори подрулил к бару, оставил его на тротуаре рядом с дверью и вошёл внутрь. Посетителей не было, только у камина в дальнем углу виднелась фигура человека. Рори направился туда.

Мрачноватое место...

Самое подходящее для подобной встречи, - Рори разглядел в полумраке лицо друга.

Чтобы не отвечать на вопросы - где и с кем встреча, пришлось сказаться больным.

Гм... "дэй аут" ради меня... Тронут твоим участием.

Давай сразу к делу, Рори.

Это и есть самое трудное. Ведь дела-то, собственно, никакого нет.

Хм... есть... Теперь уже есть, Рори. И дело серьёзное!

Понимаю... Ты мне тоже не веришь!.. Как и они... Те, что признают только букву закона - проклятое английское право. Человек же для них, как назойливый комар, которого вынужденно терпят... если он не нарушает их порядки. Иначе - давить его - комара, чтобы только мокрое место осталось.

Твои эмоции, Рори, лучше скрыть поглубже. Подумай сам, нашли мертвым твоего партнёра - англичанина, и ты в таком раздражении. Смотри сам, тебя злит именно то, чем он занимался вместе с тобой. Не наводит ли это на мысли?..

При чем здесь эмоции, хочешь знать? А мне что, умиляться тому, как все сложилось против меня? Или безропотно сдаться следствию? А потом - суд... самый справедливый в мире!... ха... ха... ха... - Рори вызывающе насупился.

Друзья замолчали, каждый ожидал реплики другого. Тем временем дрова в камине разгорелись, и пламя высветило лица собеседников. Их потупленные взоры обратились к огню, словно ожидая от него для себя такого внутреннего света, чтобы осветил их души, некогда преданные друг другу в беззаветной дружбе.

***

Прошло около получаса с того момента, как, бросив велосипед у двери, Рори зашёл в паб. Ему это казалось вечностью. Друг оставался его последней надеждой... которая таяла на глазах. Если он не верит, выход один!...

Рори гнал от себя ту мысль, которая с настойчивостью, будто поднимаясь из глубины всепоглощающей бездны, разъедала его мозг. Одно движение пальца на спусковом крючке и... пусть им всем будет ясно и спокойно - дело раскрыто и закончено.

Гм... но ведь я-то уже не смогу удовлетвориться вместе со всеми! Какое мне будет дело до них? - вместе с их проклятым законом и следствием? - Рори похолодел и, глянув на пламя, подумал, - как тепло здесь все-таки... мм... рядом с другом... Или уже врагом? Если он решил, что я - преступник...

Помнишь, Рори, как мы гоняли тогда на байках? Перед Фионой представлялись - кого первого заметит. Влюблены были в неё все... поголовно.

Теперь Фиона, кажется, в Америке. Замужем, детей нарожала.

Знаю одно, никого из нас она так и не выбрала.

Да и к лучшему, ведь поссорились бы из-за этого.

Мда... Любовь не нашли, зато дружбу сохранили.

- Ты полагаешь?!

Я тут решил, Рори... эм-м... то был не ты! И как бы то ни стало, сделаю все, чтобы доказать твою невиновность... гм-м... на любом суде...

Что ж, дело твоё...

Рори вдруг стало покойно на сердце и как бы даже безразлично, что будет с ним и станет ли кто-то защищать его. От огня, ярко разгоревшегося и осветившего лицо друга, он получил необычайный заряд спокойствия и твёрдое ощущение того, что между ними вдруг возникло крепкое единство и полное понимание.

Словно кто-то третий, став посреди, подтвердил им обоим, как крепко нужны они друг другу. Здесь и там... Где жаркий огонь и ясный свет не оставляют ни одного холодного или тёмного места в душе человеческой.

***

Где-то на улице пронзительно завизжала полицейская сирена. Её звук стремительно приближался и... Оба друга неожиданно вздрогнули - с холодом ночного воздуха буквально ворвалось осознание - пришла пора действовать. Рори сжался внутри как стальная пружина, подскочил на месте и ринулся в заднюю дверь, что вела к туалетным комнатам.

Хозяин, как выяснилось, время зря не терял. Странные посетители ему сразу показались подозрительными. И когда огонь осветил лица, владелец бара узнал одного из собеседников. Только что в газете мелькнула его фотография. Он, точно он, - решил бармен и долго убеждать себя в этом не стал.

Самый секретный номер в памяти его смартфона проходил под хорошо знакомым "ником". Использовался не раз... в подходящей для этого ситуации. Например, когда в баре не поладили местные "авторитеты" или, наоборот, кому-то из них стало чересчур хорошо. Постепенно, как немногим завсегдатаям того бара у кладбища, всякому становилось ясно, откуда его хозяин черпал свои "доходы".

Пустовавший паб на отшибе - самое удобное место для встреч и разборок именно для тех, кто не очень ладит с законом. Ну и, конечно, такое место на особом счету как раз среди других, кто настаивает, чтобы закон исполняли. В общем, бармен вызвал не просто полицию, а её спецподразделение. При поддержке с воздуха...

15 декабря в «Swords Kids Club» состоялась презентация книги священника Георгия Завершинского «День Святого Патрика».

Сборник рассказов «День Святого Патрика» – литературный дебют отца Георгия, известного своими духовно-просветительскими сочинениями. Книга включает 10 рассказов из разных стран и эпох. Дублинские, лондонские, шотландские истории соседствуют с рассказами о Москве 90-х годов прошлого столетия. Истории объединены двумя персонажами – русским православным священником отцом Иннокентием и ирландским сорвиголовой атеистом Рори О’Грейди.

Автор, который долгие годы служил в православном приходе Дублина, а теперь несет пастырскую службу в Шотландии, говорит: «Это не придуманные истории, какие-то из них я пережил сам, что-то рассказали знакомые и прихожане. У меня была только идея для каждого рассказа, а все персонажи и картину рассказа я, конечно, придумывал».

На встречу с читателями приехала и редактор издания, руководитель издательского дома «Василиса» Жанна Григорьева. Она рассказала, как совместными усилиями рождался проект, как не просто было художнику объединить на обложке и святого Патрика, и мифологического лепрекона, и священника с ирландским плейбоем и его винтажным авто.

«Наша газета» помогала в организации встречи, и отец Георгий обещал прислать несколько отрывков из его рассказов для публикации.

Книгу «День Святого Патрика» можно приобрести в «Swords Kids Club», Unit 8, 60 Main road, Applewood Village, Swords.

Автор рассказов – протоиерей, благочинный Русской Православной миссии в Шотландии и Северной Ирландии, член Союза писателей России, доктор философии, кандидат технических наук.

Огромную помощь в проведении встречи с писателем оказали руководители «Swords Kids Club», пекарня «Дублин Дуона» и сеть магазинов «Литуаника». Информационная поддержка проекта: «Наша газета», MCA Events, «Русский Мост».

Директор «Swords Kids Club» Ольга Богдановича сообщила, что клуб планирует проведение целой серии литературных встреч и обсуждений. И уже определена тема следующего собрания – обсуждение книги отца Георгия, а «Наша газета» будет публиковать анонсы этих культурных мероприятий.

Информация о встречах в «Swords Kids Club» на сайте http://www.swordskidsclub.com/

по телефонам: 0879792770, 018405163 или e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.