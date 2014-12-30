Доверительная откровенность - дружеская солидарность.

Вот уже несколько лет как в «Нашей Газете» существует рубрика «Немного о друзьях».

Наш корреспондент Сабина Салим рассказывает о людях, окружающих нас и влияющих на нашу жизнь.

Михол Грин – жизнелюб!

Будучи не первый год в Ирландии, и практически начав строить новую жизнь, я встретила много замечательных людей, оказавших мне колоссальную помощь и поддержку, особенно в трудные времена. Без них я, наверное, не смогла бы сориентироваться в новом окружении со старым менталитетом.

Лет шесть назад на одном из интернациональных фестивалей я познакомилась с профессором Михолом Грином.

Коренной ирландец, выросший в многодетной семье в довольно тяжёлых условиях, он не переставал радоваться жизни, увлекая неуемным энтузиазмом всех окружающих. Последние годы он работал в одном из научно-исследовательских институтов в Германии, исследуя детскую психологию, а достигнув пенсионного возраста, вернулся в родной Голвей. По всей вероятности, профессиональный интерес и был источником заразительной жизнерадостности, помогающей преодолевать трудности, которых у Михола было немало. Но больше всего профессор ценил межличностное общение и новые знакомства, часто повторяя слова Цицерона: «Ни водой, ни огнем мы не пользуемся так часто, как дружбой».

С 2013 года профессор занемог, затруднилось передвижение и дыхание. Неусидчивый и неугомонный прежде, он никак не мог привыкнуть к новому состоянию и, со свойственным ему чувством юмора, приговаривал: «Своё 80-летие я, скорее всего, буду отмечать на небесах».

Уже тяжело больной, не способный передвигаться без посторонней помощи, он всё же нашёл в себе силы и посетил мою выставку в городском музее Голвея, посвящённую репортёрам (Journalists at Risk). На заботу окружающих о его здоровье он трагикомично отвечал: «По сравнению с отважными журналистами, погибшими при выполнении своих обязанностей, я чувствую себя неплохо».

Вскоре его не стало, но память о дорогом друге живёт в сердцах всех, кто был знаком с незаурядным человеком, интеллектуалом и оптимистом, профессором Михол Грин из Голвея.

Оптимист Мэри Волш

Оптимизм – прекрасное качество, помогающее преодолеть жизненные невзгоды и всем сердцем радоваться каждому дню. Бодрые люди вселяют веру в собственные возможности и в лучшее будущее. Рядом с моей никогда неунывающей подругой Мэри Волш я всегда чувствую себя увереннее.

Мэри - редкий человек. Я никогда прежде не встречала столь сильную духом и доблестную женщину. Поражённая болезнью, несколько лет назад она перестала ходить, многое ей теперь не по силам. Но несмотря ни на что, она не теряет духа, не жалуется, не сетует, а продолжает активную жизнь и помогает всем дельными советами. Много лет Мэри проработала в торговой системе, представляя популярную продукцию универмагов Дебенхамc (Debenhams), что для окружающих её подруг является гарантом полезной информации и профессиональных консультаций, на которые Мэри не скупится. А еще, Мэри ежедневно следит за телевизионными программами и слушает радио, оповещая об упущенных нами в суете новостях и прогнозе погоды. Бесконечно благодарит за каждую предоставленную ей помощь, любит делать подарки, терпеливо выслушивает жалобы близких и всегда находит адекватный выход из затруднительной ситуации - в этом вся она: жизнерадостная, непоколебимая, смелая и красивая Мэри Волш.

Том Стаффорд – душевный человек

«Красота спасёт мир», утверждал Ф. Достоевский. «В человеке всё должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли…» уверял А.П. Чехов, придавая особое значение внутренней красоте личности, составляющей его духовное достоинство.

Поразительной душевной добротой и вниманием обладает мой хороший друг и коллега - Том Стаффорд. Всегда позитивный, весёлый, кажется, что он не может горевать. Я никогда не видела его печальным. А ведь он пережил много ударов судьбы, кардинально изменивших его жизнь. Том с детства любил автомобили. Сразу по окончании средней школы он устроился механиком в гараж и другой работы для себя не представлял. Однако вскоре заболела его мама, врачи диагностировали болезнь Альцгеймера. Поначалу симптомы были малозаметны, но бурно прогрессировали. Том наблюдал все последствия беспощадного недуга, ни на минуту не покидая мать. Он тяжело переживал её смерть, когда те же симптомы дезориентации, потери памяти и речи стали проявляться у отца. Осознав на практике всю горечь болезненного состояния беспомощных людей, Том полностью посвятил себя уходу за больными. Уже более 10 лет он работает с пенсионерами и инвалидами, прилагая все усилия, чтобы помочь им, украсить их нелёгкую жизнь. Пациенты души не чают в жизнерадостном, никогда не унывающем Брате Милосердия, щедро дарящем свою любовь и доброту близким и друзьям.

Дружба – не простая эмоциональная привязанность, а постоянная и долговременная необходимость, основанная на взаимной искренности. Глубокое осознание потребности в доверительных отношениях внезапно раскрывает таинство и ценность дружбы, в этом её сила и уникальность.

Благословен, кто нашёл настоящих друзей, берегите их и себя.

Сабина Салим