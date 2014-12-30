В клубе «Импрессум» говорили о жизни балтийцев в Ирландии

В июне коллеги из Таллиннского медиа-клуба «Импрессум» пригласили меня рассказать о жизни в Ирландии.

Международный медиа-клуб «Импрессум» учрежден в 2008 году. Инициаторами создания клуба выступили журналисты газеты «Комсомольская правда» в Северной Европе».

С организатором клуба "Импрессум" Игорем Тетериным

Как сказали мне организаторы клуба Игорь Тетерин и Галина Сапожникова – «Наша главная задача – объединить представителей СМИ, журналистов, писателей, работников печати, радио, телевидения, а также известных творческих деятелей для улучшения взаимопонимания и доверия друг к другу простых людей, живущих в ныне независимых постсоветских государствах».

С 2008 года силами «Имперссума» были организованы более 100 встреч с интересными людьми. Гостями клуба были писатели, политологи, экономисты, деятели культуры, среди них: Андраник Мигранян, Лариса Вербицкая, Вера Глаголева, Захар Прилепин, Карен Шахназаров, Сергей Лукьяненко, Владимир Мединский, Джульетто Кьеза и многие другие.

В этот раз мне предстояла публичная встреча с русскоязычными жителями Таллинна и пресс-конференция с представителями СМИ. Кроме этого было записано несколько интервью для телевидения и печатных изданий.

Темой публичной встречи стала: «Прибалты в Туманном Альбионе: взгляд сквозь призму эмигрантской прессы». Жителей Прибалтики волнует предстоящий BREXIT, трудовые мигранты вполне обосновано опасаются за свое будущее.

Незадолго до события, на сайте клуба был размещен анонс июньской встречи, и желающим была предоставлена возможность задать вопросы, так что общие темы для обсуждения были ясны. Людей интересовали бытовые проблемы, налоги, образование, медицина, социальные условия, в общем, все стандартные вопросы, которые почти ежедневно поступают в редакцию «Нашей газеты» и ради них издание в далеком 2001-м году и было создано.

Еще спрашивали про обстановку в Северной Ирландии и возможных сложностях после выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза.

На встречу с общественностью отводилось 2 часа.

Я очень волновался, что люди могут не знать про Ирландию. Ведь часто Ирландию путают с Исландией, Шотландией и даже Голландией, многие считают ее частью Великобритании.

Поэтому перед началом встречи попросил поднять руки тех, у кого родственники, друзья или знакомые живут в Ирландии или Британии.

Руки подняли более половины зала, значит, многих близкие уже ввели в курс дела о положении и состоянии дел на островах.

А еще очень впечатлил интеллектуальный уровень Таллинцев. Были вопросы и про Довлатова и аналогию его иммиграции и нынешней вол

ны и о Гелике – ирландском языке и том, как ирландцы пытаются его сохранить. Тема сохранения самобытности эстонской культуры и языка волнует население страны.

По мнению организаторов – встреча удалась, а вопросы задавали даже по окончании официально отведенного времени.

Правда, в лучших традициях «Комсомольской правды» многие ответы в стенограмме встречи опубликованной на сайте клуба «Импрессом» были значительно искажены.

К примеру, на вопрос, почему ирландцы в начале 0х стали искать рабочие руки на стороне я ответил, что тогда в стране был бурный экономический рост, и многие фермеры переквалифицировались в программисты и маркетологи, используя возможность получить лучшую работу и образование. Поэтому когда я приехал в Ирландию, нехватка рабочих рук была видна повсюду. По мнению же журналистов «КП» - «из-за многочисленных финансовых проблем, а также норм и законов, действующих на территории еврозоны, большинство местных фермеров резко переквалифицировалось в программисты». Намекали они на то, что для Ирландии вступление в Евросоюз было бедой, что, в общем, не правда. Ирландия вступила в ЕС в 1973 году, будучи одной из самых отсталых стран Европы, а в 1999 уже показывала чудеса роста и один из самых высоких доходов на душу населения по Евросоюзу.

На следующий день была организована пресс-конференция с журналистами на тему: «Балтийская иммиграция в Ирландии: для кого она благо, а для кого потеря?». В ней приняли участие: журналисты «Комсомольской Правды», учредители международного медиа-клуба «Импрессум» Игорь Тетерин и Галина Сапожникова, интернет-издатель информационного портала Baltnews.ee Александр Корнилов, репортер телеканала ПБК Алексей Иванов, писатель и журналист газеты «Столица» Борис Тух, журналисты информационного портала Sputnik-news Светлана Бурцева и Вадим Анцупов, журналист, писатель и культуролог Элла Аграновская, издатель журнала «Красивая Жизнь» Родион Денисов, журналист Ирина Бутяева, правозащитники Лариса Семенова и Анастасия Рая, доктор экономических наук, профессор Александр Лукьянов.

С издателем журнала "Красивая жизнь" - Родионом Денисовым

К сожалению опыта проведения таких встреч у меня значительно меньше, поэтому на многие неплохие вопросы качественно ответить не удалось.

Не удалось избежать и вопросов связанных с Украиной и вообще геополитикой. Организаторы, строго предупредили меня, что в их кругу не принято критиковать Российскую Федерацию и российскую власть. Я же, не объединяю власть со страной и считаю, что без конструктивной критики – власть становится не эффективной.

В результате по языковым и интеграционным вопросам в ЕС и России развернулась дискуссия, и встреча пошла с некоторым отклонением от намеченного плана. Конечно, в результате организаторы в своем интернет отчете сгладили накал страстей, но снова исказили мои слова.

Так они перефразировали мой ответ про ирландский язык: «Сергей Тарутин не смог озвучить реальные цифры, но ответил, что «геликом» (или гэльским разговорным языком, который относится к группе кельтских языков и является первым государственным языком Ирландии) как родным, согласно статистике, владеет около 200 000 человек, живущих в ирландоязычных областях страны».

На самом деле я сказал, что ирландцы очень бережно относятся к своему языку, он является обязательным в программе школьного обучения и всячески поддерживается государством. Ведется четкий статистический учет людей владеющих ирландским языком. Но в бытовом обращении его используют около 300000 жителей Ирландии в западных областях страны.

Мне очень жаль, что не смог рассказать пришедшим журналистам о программах интеграции и той помощи, которую оказывает Ирландия мигрантам, но возможно для этого будет отдельная возможность. Я так же готов ответить на все незаданные вопросы гостей эстонской встречи.

А еще было очень приятно повидать старых знакомых и друзей из Таллинна. Один из пришедших на встречу журналистов - Алексей Иванов, когда то начинал свою карьеру в «Нашей газете», а теперь работает на Первом Балтийском канале российского телевидения.

С бывшим журналистом "Нашей газеты", а ныне репортером ПБК Алексеем Ивановым

Скоро в Белоруссии состоится очередной Конгресс «Всемирной ассоциации русской прессы (ВАРП)» и я буду очень рад встрече с друзьями и коллегами.

Отчет о проведении конгресса читайте в следующих номерах «Нашей газеты»

Сергей Тарутин

Ссылки на стенограммы встреч

Публичная встреча http://www.impressum-club.eu/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1696&cntnt01origid=53&cntnt01returnid=66

Пресс-конференция http://www.impressum-club.eu/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1697&cntnt01lang=ru_RU&cntnt01returnid=230

Интервью Первому балтийскому