Читайте в следующем номере «Нашей газеты» N13 (577) 27 июня 2017 года

Новоизбранный премьер-министр Лео Варадкар, еще будучи министром социального обеспечения принял решение повысить выплату Back to school footwear & clothing allowance на 25%.

Увеличено пособие на покупку одежды и обуви для школьников.

Новости

Кто есть кто, в новом кабинете министров Ирландии?

Вновь избранный премьер министр Ирландии Лео Варадкар обнародовал состав своего кабинета министров.

Ирландия приватизирует AIB банк

Акции ирландского банка, доставшегося после кризиса правительству, будут снова торговаться на фондовой бирже.

Ирландский стартап предлагает прокат частных автомобилей

Ирландский предприниматель Морис Шихи предложил автовладельцам дополнительный доход от сдачи в аренду своих авто.

Почта будет доставлять посылки по выходным

Государственная почтовая служба Ирландии будет доставлять посылки покупателям он-лайн магазинов по субботам.

Исторический фрегат Петра Первого в Ирландии.

Точная копия первого корабля российского флота приняла участие в Дублинском морском фестивале.

Соотечественники

Творческий вечер Анны Ахматовой и Бориса Анрепа в Муллингаре

На вечер, организованный клубом «Серебряный Век», посвящённый поэтессе Анне Ахматовой и художнику Борису Анрепу, собрались творческие люди разных национальностей со всей Ирландии.

Пушкин в Ирландии – наше все!

В Дублинском отеле St. Helen's Radisson Blue, состоялся Третий Пушкинский Фестиваль русской культуры в Ирландии организованный «Русским Мостом».

Закончился учебный год в школе «Гармония», Лимерик

Ученики и преподаватели русской школы в Лимерике выполнили программу на 2016-2017 год.

День защиты детей в Swords

Русская школа «Swords house» отметила «День защиты детей» и окончание учебного года концертом в отеле Карнеги Корт, Дублин.

Интервью

БИ2: Любите друг друга, и в вашей жизни будет счастье!

В Дублине с единственным концертом организованным MCA Events выступила группа БИ2.

Консультации

Елизавета Доннери. Операции с недвижимостью в Ирландии. Что нужно знать?

Здоровье Татьяна Симакова. Всё о работе сознания и подсознания. Часть 2.

Всемирная Ассоциация Русской Прессы

В клубе «Импрессум» говорили о жизни балтийцев в Ирландии

В июне коллеги из Таллиннского медиа-клуба «Импрессум» пригласили меня рассказать о жизни в Ирландии.

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Литературный биннеале

Сабина Салем. Доверительная откровенность - дружеская солидарность.

В истинной дружбе таится прелесть, непостижимая для заурядных людей. (Ж. Лабрюйер)

Фестиваль Истоки

История Ирландии

Блумсдей в Кингстауне

Каждый год 16 июня, начиная с 8 утра, деревеньки Гластул и Сэндиков принимают сотни нарядных посетителей, поклонников ирландского писателя Джеймса Джойса

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Анонсы: Следующий номер «Нашей газеты» выйдет 11 июля 2017 года