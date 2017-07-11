Астрологический прогноз от Ауры на 13-27 июля 2017 года

Почти весь июль месяц разочарует всех не только переменчивой погодой, но и стечением неблагоприятных обстоятельств.

Планеты располагаются таким образом, что почти каждый Знак Зодиака столкнётся с потерями и проблемами. Неудачи будут подстерегать в области здоровья, финансах и на личном фронте. В этот сложный период, желательно бережливо относиться к себе, избегать тяжелой работы и не отправляться в долгое путешествие. Есть возможность пострадать от недостатка информации, поэтому как можно чаще консультируйтесь с профессионалами. Сейчас не подходящее время для авантюр и построения долгосрочных планов. Вы будете не в состоянии объективно оценить возможности свои и партнеров. Оставайтесь скромными, остерегайтесь бахвальства, потому что из-за гордыни и ошибочного самомнения возникают напряжение и конфликты.

Овен. Уважительно общайтесь с коллегами и клиентами, избегайте споров с людьми, которые старше вас или занимают более высокую должность - иначе плата будет высока.

Телец. Вас будет тянуть к авантюрам, как в деловых, так и в любовных отношениях. Будьте осторожны, чтобы это не повредило вашей карьере. Больше общайтесь - ваши слова будут убедительны.

Близнецы. Не подходящее время для решения ответственных вопросов. И совсем неудачный период для того, чтобы обращаться к руководству с просьбами, желательно вообще избегать начальников. Независимо от того, что собираетесь предпринять – сохраняйте спокойствие, и это спасет от неожиданностей.

Рак. Начало недели – лучшее время для того, чтобы привести в порядок вопросы бизнеса и финансов. Будьте осторожны на лестницах и на улице – повышается риск получить травму от падения.

Лев. Сейчас лучшее время для решения старых проблем. Но не стоит спорить о расходах или планировать семейный бюджет. Избегайте конфликтов и претензий.

Дева. Ничего важного не планируйте - для вас это очень обманчивое время, которое лучше потратить на отдых. Высокий риск травм, особенно падения с высоты.

Весы. Неожиданно вы можете получить подарок или даже деньги, хотя и вам стоит сделать подарок близкому человеку. Правда, для денежных и имущественных вопросов время не особенно благоприятное – сейчас вы слишком доверчивы.

Скорпион. Вы можете получить неожиданную помощь от своих коллег и единомышленников. Однако, помните, что не выполненная работа или непогашенный долг могут стать проблемой. Хорошее время для того, чтобы привести в порядок налоговые и страховые вопросы.

Стрелец. Старайтесь быть внимательным нуждам близких и особенно родителей. Внезапно, может вскрыться старый обман или сплетня, касающаяся вас. Очень хорошее время, чтобы встретиться с людьми, которые могут вам помочь, заступиться за вас.

Козерог. Чей-то неожиданный намек, нечаянно сказанное слово, помогут избежать ошибок на работе. В этот период, стоит поберечь свое здоровье - существует повышенная вероятность травм, недомоганий и отравлений.

Водолей. Наступает непростой период, но возможны и приятные сюрпризы от друзей, любимого человека и семьи. Не упустите возможность улучшить отношения с супругом, если в последнее время они ухудшились.

Рыбы. Период совсем не подходит для работы. Отложите решение деловых вопросов на другое время. Кстати, не стоит собираться в дальние поездки, а если надумали куда-то поехать, пусть это будет недалеко и будьте рядом с семьей.