Читайте в следующем номере «Нашей газеты» N14 (578) 11 июля 2017 года

Еженедельно ирландцы сообщают о 500 социальных мошенниках
Социальные службы получили более 5000 жалоб на социальных мошенников
Вирус «Petya» атаковал весь мир и немного Ирландию.
Вирус – вымогатель, атаковал тысячи компьютеров по всему миру.
Людям среднего возраста выживать труднее, чем их родителям.
Тех, кому сейчас 40-50 лет называют «Поколением Х»
Что будет с европейцами и ирландцами после BREXIT?
Все граждане ЕС, проживающие в Великобритании, должны будут получить идентификационную карту
Соотечественники
Театр-студия «Иллюзион» - представляет!
Полная театральная версия спектакля «Буратино или тайна Золотого ключика» была представлена зрителям 18 июня
Европейский фонд поддержал «Русский мир»
В конце июня в Дублине силами ирландской «Ассоциации учителей русского языка» и польского общества «Русский дом» были организованы курсы повышения квалификации учителей русского языка.
Турнир поэтов «Пушкин в Британии» открыл прием работ
15-й международный фестиваль русской поэзиипройдет 19 – 23 октября в Лондоне.
Йонинес в Тулламор
24 июня, в самом центре острова г. Тулламор, литовская община организовала летний фестиваль.
Ирландский фильм о литовском городе Висагинас покажут на фестивале в Голвей
В пятницу 14 июля, фильм Ольги Черновайте, «Город-Бабочка»
Культура
«Лайма. Рандеву. Юрмала» ждет гостей из Ирландии
Фестиваль появился благодаря личному участию и творческому таланту Лаймы Вайкуле.
Фестиваль Моря - Galway SeaFest
Seafest в Голвей, поразил всех своими масштабами, зрелищностью и объёмом развлечений.
Консультации.
Здоровье
Елизавета Доннери. Компенсация за травму, полученную в ДТП.
Вас приглашает «Sandyford Healthcare» - новый медицинский центр в Дублине.
В Дублине, открыл свои двери и начал принимать первых пациентов медицинский центр
Гороскоп Астрологический прогноз от Ауры
История Ирландии
Святой ирландский долгожитель, аскет и женоненавистник.
Основатель монастыря в Глендалох Святой Кевин прожил 120 лет!
Афиша. Наша афиша 2017 -2018.
Все культурные и массовые мероприятия для русскоязычных жителей Ирландии
Объявления
Реклама