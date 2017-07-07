Читайте в следующем номере «Нашей газеты» N14 (578) 11 июля 2017 года

«Рабочих мест в Ирландской экономике в 2018 году, будет больше, чем людей способных занять их» заявил министр финансов Паскаль Донохью

В Ирландии будет больше вакансий, чем работников

Еженедельно ирландцы сообщают о 500 социальных мошенниках

Социальные службы получили более 5000 жалоб на социальных мошенников

Вирус «Petya» атаковал весь мир и немного Ирландию.

Вирус – вымогатель, атаковал тысячи компьютеров по всему миру.

Людям среднего возраста выживать труднее, чем их родителям.

Тех, кому сейчас 40-50 лет называют «Поколением Х»

Что будет с европейцами и ирландцами после BREXIT?

Все граждане ЕС, проживающие в Великобритании, должны будут получить идентификационную карту

Соотечественники

Театр-студия «Иллюзион» - представляет!

Полная театральная версия спектакля «Буратино или тайна Золотого ключика» была представлена зрителям 18 июня

Европейский фонд поддержал «Русский мир»

В конце июня в Дублине силами ирландской «Ассоциации учителей русского языка» и польского общества «Русский дом» были организованы курсы повышения квалификации учителей русского языка.

Турнир поэтов «Пушкин в Британии» открыл прием работ

15-й международный фестиваль русской поэзиипройдет 19 – 23 октября в Лондоне.

Йонинес в Тулламор

24 июня, в самом центре острова г. Тулламор, литовская община организовала летний фестиваль.

Ирландский фильм о литовском городе Висагинас покажут на фестивале в Голвей

В пятницу 14 июля, фильм Ольги Черновайте, «Город-Бабочка»

Культура

«Лайма. Рандеву. Юрмала» ждет гостей из Ирландии

Фестиваль появился благодаря личному участию и творческому таланту Лаймы Вайкуле.

Фестиваль Моря - Galway SeaFest

Seafest в Голвей, поразил всех своими масштабами, зрелищностью и объёмом развлечений.

Консультации.

Здоровье

Елизавета Доннери. Компенсация за травму, полученную в ДТП.

Вас приглашает «Sandyford Healthcare» - новый медицинский центр в Дублине.

В Дублине, открыл свои двери и начал принимать первых пациентов медицинский центр

Гороскоп Астрологический прогноз от Ауры

История Ирландии

Святой ирландский долгожитель, аскет и женоненавистник.

Основатель монастыря в Глендалох Святой Кевин прожил 120 лет!

Афиша. Наша афиша 2017 -2018.

Все культурные и массовые мероприятия для русскоязычных жителей Ирландии

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