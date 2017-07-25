Астрологический прогноз от Ауры на 27 июля - 25 августа 2017 года

В этот период лучше отказаться от важных решений и активных, радикальных действий. События и ситуации могут изменить нормальное течение жизни, будет ощущение, что мы не распоряжаемся ей. Нет никаких сомнений в том, что затмения влияют на людей. В эти моменты особенно ясно чувствуется трансформация поля времени. Медицинские исследования показали, что во время затмений повышается кровяное давление, сужаются сосуды. Это особенно актуально для людей, страдающих от гипертонии и сердечнососудистых заболеваний. Затмение - это период более высокого напряжения энергии. Поток космической энергии, который усиливается во время затмения, может разбалансировать психику. Все события могут приобрести фатальный оттенок. Статистические данные показывают, что при затмении увеличивается число аварий и несчастных случаев. Поэтому целесообразно быть более внимательными и бдительными. Особенно это относится к людям, страдающим от хронических заболеваний, и тех, у кого ослаблена иммунная система.

Предстоящий период совсем не подходит для авантюр, будет трудно правильно оценить происходящие события, информацию придется постоянно и внимательно проверять. Не рискуйте, не стоит начинать новые дела, лучше отложите их на другое время. Не удачный период и для важных финансовых операций, не стоит одалживать или возвращать долги.

Остерегайтесь мошенников, не доверяйте посредникам. Будьте внимательны к своим близким, особенно к пожилым людям и детям, научитесь к ним прислушиваться и найдите время выслушать. Воздействие этих двух затмений будет чувствоваться в течение трёх месяцев.

Овен. Сейчас желательно найти таких друзей, которые окажут поддержку, защиту, укрепят чувство безопасности. В этот период многое будет зависеть от вашей удовлетворенности и спокойствия. Не рискуйте деньгами и будьте осторожны за рулём.

Телец. Благоприятное время, чтобы решать запущенные проблемы с влиятельными лицами. На работе не пытайтесь делать невозможное, даже в случае, если вас ожидает неприятный разговор с вашим шефом. Лучше займитесь своими близкими и домашними делами.

Близнецы. Наступающий период будет успешным для вас, могут открыться новые возможности для решения существующих проблем. Своевременно пройдите медицинское обследование и, в случае необходимости, начните курс лечения.

Рак. Период не подходит для решений налоговых или долговых вопросов. Вы будете жестче и требовательнее к себе и к другим, но это поможет решить, что вам на самом деле нужно и сможете сделать правильный выбор. Очень важные деловые встречи стоит отложить на другое время.

Лев. Не очень благоприятное время для заключения долгосрочных соглашений. Стоит решать служебные вопросы, а те львы, кто ищут работу, неожиданно найдут ее. Благоприятный период для того, что пройти медицинский осмотр, выбрать диету. Сейчас стоит начать домашний ремонт или капитальную уборку.

Дева. Хорошее время для срочной работы и проверки своего здоровья. Отличное время для того, чтобы выбрать диету как в целях оздоровления, так и для поддержания хорошей физической формы. Не стоит отправляться в долгое путешествие.

Весы. Этот период может принести вам успех на работе и в личной жизни. Не рискуйте большими суммами денег и не тратьте их впустую.

Скорпион. Неблагоприятный период - лучше больше отдыхать, проводить время с семьей, общаться с друзьями и коллегами. Постарайтесь не делать поспешных выводов.

Стрелец. Трудное и неблагоприятное время для проведения различных встреч, соглашений и долгосрочных поездок. В это время вы будете склонны упускать из вида и игнорировать то, что у вас есть. Поймите, то, что вам сейчас нужно - находится рядом.

Козерог. Период не совсем благоприятный для решений финансовых проблем. Очень важно не врать ни себе, ни другим. Во время затмений Вы склонны к иллюзиям - не переоценивайте своих реальных возможностей и ситуаций.

Водолей. Неблагоприятное время - стоит браться только за самые необходимые дела. Судьбоносными могут быть услышанные слова, полученные предложения, советы. Вы начнёте что-то по-новому понимать и видеть.

Рыбы. Лучше всего это время посвятить спокойному отдыху. Вас будут переполнять чувства вдохновения, предчувствия, любви. Хорошее время для решения финансовых проблем, сейчас стоит заняться недвижимостью. Возможны удачные находки, выигрыш в лотерею.

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