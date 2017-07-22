Читайте в следующем номере «Нашей газеты» N14 (578) 25 июля 2017 года

11-15 июля 2017 года в Республике Беларусь состоялся XIX Всемирный конгресс русской прессы

Новости

Страсти вокруг мусора.

С 1 июля в Ирландии введена новая система оплаты за вывоз мусора.

Богатство на ирландском пляже.

Вещи, забытые отдыхающими на ирландском пляже помогут благотворительной организации.

Финансовые институты выбирают Дублин

Ирландское агентство по промышленному развитию (IDA) сообщает, что более десятка банков и финансовых учреждений готовятся к переезду из столицы Британии в Дублин

Минимальную зарплату снова хотят повысить

Премьер министр Ирландии Лео Варадкар заявил об очередном повышении минимальной оплаты труда с января 2018 года.

Norwegian air проложила мост между Корком и Бостоном

Впервые в истории Корка, коммерческая авиакомпания организовала регулярное трансатлантическое сообщение.

Эксперты сравнили цены на дома в Дублине и других европейских столицах.

В исследовании, опубликованном ранее, утверждалось, что цены на недвижимость в Дублине растут быстрее, чем в других европейских столицах.

Викинги против Славян

Любители исторических реконструкции встретились в парке Св. Анны в Дублине.

Соотечественники

Русская школа в Ирландии объявление

Конференция «Бессмертного полка»

Круглый стол, посвящённый памяти павших вВеликой Отечественной войне 1941-1945 годов имеждународной акции «Бессмертный полк», прошёл вМоскве.

ВАРП в Белоруссии XIX Всемирный конгресс русской прессы.

Беларусь – новые веяния и островок братства славянских народов.

Клуб «Коса» собрал ветеранов и приглашает на «День Нептуна»

Интервью

Массажист Макгрегора Василий Бриа: «Бог дал мне дар, чтобы я людей лечил»

Фильм «Город-Бабочка» - документальная сенсация.

14 июля на Фестивале Фильмов в Голвее (Film Fleadh) состоялась презентация нового документального феномена о небольшом литовском городке с колоссальными апориями.

Консультации

Семейное законодательство. Елизавета Доннери. Отец ограничивает выезд ребенка за пределы Ирландии.

Здоровье. Всё о работе сознания и подсознания

Гороскоп Астрологический прогноз от Ауры на 27 июля - 25 августа 2017 года

История Ирландии Ламмас (Лугнасад) – ирландский праздник плодородия.

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Анонсы: Следующий номер «Нашей газеты» выйдет 22 августа 2017 года