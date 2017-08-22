Астрологический прогноз от Ауры на 23 августа - 5 сентября 2017 года

Однако есть опасность наполнить жизнь отрицательной энергией.

Поэтому следует быть осторожным в том, что мы говорим или думаем. Будет легко попрощаться с тем, что было неприятно, вызывало боль, отчаяние и страх. Положить конец тому, что устарело и не придает жизненных сил. Сейчас не стоит проявлять излишнюю активность. Постарайтесь расслабиться, отдохнуть, послушать успокаивающую музыку, почитать книгу или посмотреть романтический фильм, прогуляться по морскому побережью или сходить в лес. Покажите другим вашу заботу, сострадание, понимание и любовь. Молитесь, медитируйте, будьте сами собой. Влияние затмения будет ощущаться в течение длительного времени, измеряемого месяцами.

В этот период может быть много путаницы и недоразумений. Следует иметь в виду, что часто во время затмения, поведение людей может быть неадекватным, так что стоит контролировать свои действия, сохранять спокойствие и позитивный настрой, меньше реагировать на всякого рода провокации. Этот период характеризуется увеличением напряжения, непредсказуемостью ситуаций, возрождением конфликтов. Не стоит браться за новые и ответственные дела, начинать новую работу - все может пойти совершенно иначе, чем предполагалось.

Овен. Вы будете проницательными, но обстоятельства сложатся не совсем так, как вы надеялись. Будьте снисходительны к человеку, которого любите, к супругу. Позаботьтесь о детях.

Телец. Сложный, нервный период от вас он потребует слишком много сил. Однако не стоит искать помощников - делайте все самостоятельно.

Близнецы. Прислушайтесь к мнению ваших партнеров, особенно в финансовых вопросах. Лучше всего в этот период не принимать никаких решений, связанных с деньгами или чувствами - они могут привести к потерям или разочарованию.

Рак. Попробуйте меньше беспокоиться о проблемах на работе и не ссориться по пустякам с любимым человеком. Вы будете слишком много внимания уделять ошибкам других людей, не поучайте никого, уделите больше внимания к своему внутреннему миру.

Лев. Это солнечное затмение повернёт события не в слишком благоприятном направлении. Не удачный период для решений домашних вопросов, внутренних проблем. Сейчас не стоит брать кредиты или путешествовать.

Дева. Благоприятный период для проведения различных встреч, решения срочных вопросов. Будьте внимательней на дороге, совершая покупки или путешествуя – повышается риск краж, мошенничества и несчастных случаев.

Весы. Не удачное время для решения финансовых вопросов и операций с недвижимостью. Будьте осторожны при совершении любых сделок - вас могут обмануть. Хорошее время для завязывания любовных и романтических отношений.

Скорпион. Вы будете полны вдохновения, хороших предчувствий и любви. Самое подходящее время для решения финансовых и денежных проблем, решения вопросов, связанных с покупкой недвижимости. Возможны неожиданные, удачные находки.

Стрелец. Хорошее время для того, чтобы принимать важные решения, касающиеся вашей деятельности, а также семьи и места жительства. Вы можете ощутить, что вам нужно изменить все, поменять место жительства. Благоприятно будут складываться отношение со старшими родственниками.

Козерог. Для вас могут стать роковыми услышанные слова, полученные предложения, советы. Не стоит спешить – услышьте, что вам диктует жизнь. Не волнуйтесь, если чего-то не успеете сделать.

Водолей. Это время веселых встреч, полезных советов, путешествий и дружеских посиделок. Благоприятный период для доверительных супружеских бесед. Избегайте финансовых манипуляций - можете ошибиться, или вас могут обмануть.

Рыбы. По неизвестным причинам или с помощью тайных покровителей возможны изменения в карьере. Возможен неожиданный служебный или курортный роман. Правда, это время супружеской верности, так что если вы не одиноки, больше уделяйте внимания своей второй половинке.

Аура – опытный семейный психолог, кодирует от алкоголя, курения. Работает со страхами, депрессиями, помогает в решении семейных конфликтов, психотравмирующих ситуаций. Прогнозы по картам Таро, Арт- терапия с картами ОХ для взрослых и детей.

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