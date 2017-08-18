Читайте в следующем номере «Нашей газеты» N16 (580) 22 августа 2017 года

Новости

Назначен новый посол России в Ирландии

Президент России Владимир Путин подписал указ оназначении Юрия Филатова надолжность российского посла вИрландии

Деньги за воду вернут

Клиенты компании Irish Water, будут иметь возможность подать заявление на возврат денег, но они должны будут доказать, что платили за воду

Стали выдавать больше ирландских паспортов.

За первые 6 месяцев 2017 года паспортное бюро выдало более 500 000 паспортов.

Платить за электроэнергию будем больше

Комиссия по регулированию энергетики объявила об увеличении сбора PSO более чем на 30%

Лео Варадкар объявляет войну алкоголю и наркотикам

Премьер-министр Ирландии настроен решительно бороться, с наркотиками и алкоголем.

Продается ирландский остров, недорого!

Покупатели получат гарантированное спокойствие и возможность прикоснуться к вековой истории

Мобильная связь Meteor - исчезнет

Новый владелец популярного сотового оператора решил ликвидировать бренд.

В Ирландию едет более 400 беженцев

В этом году из Греции в Ирландию приедет еще 440 сирийских беженцев.

Родителям не хватает денег, все потрачено на школу

Многие родители, чьи дети идут в школу, в августе перестают оплачивать счета.

Авиашоу в Брее #BRAYAIRDISPLAY

Более 140 тысяч человек посетили ежегодное авиашоу в пригороде Дублина.

Соотечественники

Школа верховой езды Vaulting Club Eleganza

Детей и взрослых приглашает школа верховой езды Vaulting Club Eleganza

Арт-студия «Взгляд», под руководством Натальи Елиной

Вот уже несколько лет Наталья Елина знакомит детей с волшебным миром

Русская школа в Ирландии объявление

В Ирландии формируется новый состав Координационного Совета соотечественников

Инициативная группа предложила созвать конференцию

Открытое письмо главному редактору «Нашей газеты»

Школа Гармония

Соотечественники Подарок Прохоровки – Ирландскому военному музею

Общественная организация «Мёбиус» передала Ирландскому Военному Музею (IMWM) книги

День Нептуна в клубе «Коса»

В этом году, 6 и 7 августа Нептун явился к членам русскоязычной общины на реке Boyne

Консультации

Иммиграция. Елизавета Доннери. Нарушение иммиграционного режима и новая виза в Ирландию

Ирландский быт. Public Card Service – электронный чип для каждого жителя Ирландии.

Ресторан французской кухни «Le Pastis»

В Блэкрок на юге Дублина открылось замечательное французское бистро.

Гороскоп Астрологический прогноз от Ауры на 23 августа - 5 сентября 2017 года

История Ирландии

Сабина Салем. Ирландка Флора Сандс – талисман сербской армии и спутница русского генерала Юденича.

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Анонсы: Следующий номер «Нашей газеты» выйдет 05 сентября 2017 года