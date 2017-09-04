Астрологический прогноз от Ауры на 5-19 сентября 2017 года

Наконец, после очень долгого и трудного периода, звезды обещают нам психологическое спокойствие, расслабленность, любовь и доброту.

В этот период стоит расслабиться и принимать только то, что вы хотите, что приносит радость и поощряет творчество. Это время восстановления, оно обещает сюрпризы, стимулирует внутренние изменения. Но пока еще не наступил период активных действий, поэтому не стоит браться за тяжелую, утомительную работу. Кстати, также не стоит менять что-то в работе - лучше продолжать начатое. Это время, когда эффект солнечного затмения будет ощущаться еще в течение месяца, поэтому постарайтесь не напрягать себя и других, не выясняйте отношений. Ищите пути примирения, общие точки соприкосновения. Хороший период для того, чтобы восстановить старые, когда-то прерванные отношения, заключить союзы. Удачное время для путешествий и бизнеса.

Овен. Боритесь за свои чувства, потому что это период, когда все ваши романтические надежды неожиданно сбудутся. Влюбленным Овнам полезно будет уединиться, побыть вдвоем.

Телец. В этот период не стоит изнурять себя работой. Это отличное время для торжеств, праздников или романтических свиданий.

Близнецы. Наступает время приятных сюрпризов, неожиданных знакомств, поэтому не стоит оставаться дома: счастье улыбнётся в гостях или во время поездок.

Рак. Дела не дадут возможности расслабиться. Забудьте о проблемах - это время любви, и оно должно быть посвящено чувствам, укреплению отношений. Избавьте себя от дополнительных обязанностей, особенно если окажетесь в странной компании.

Лев. Приготовьтесь к переменам - пришло время с этим смириться. Внимательно прислушивайтесь к мнению и намёкам друзей. Пока ничего не планируйте - сюрпризы, и исполнение желаний ждут впереди.

Дева. Прежде чем выразить свое твердое мнение, сначала сосчитайте хотя бы до десяти, а затем подумайте: может быть, всё это можно отложить хотя бы до конца месяца? Это время не подходит для кардинальных изменений.

Весы. Вам будет сложно оставаться объективным, всё происходящее вы будете принимать слишком эмоционально. Однако вам удастся успокоить эмоции и страсти других, но будет трудно преодолеть своё возмущение окружающими. Но в предстоящий период такие сложности неизбежны.

Скорпион. Сохраняйте спокойствие, берегите здоровье и нажитое состояние. Вы должны стараться не попадать в критические ситуации. Очень многое будет зависеть от вашего решения. Кстати, женщинам лучше не болтать о своих романтических отношениях - берегите свои секреты.

Стрелец. Благоприятный период для того, чтобы привести в порядок свои дела, особенно те, которые не требуют слишком интенсивного общения и серьезных обязательств. Отличное время для творчества, а также для романтических встреч и общения с друзьями.

Козерог. Если дела не сдвинутся сразу, оставьте их в покое и отложите на другое время. В этот период вам может помочь близкий друг или родственник. Прислушайтесь к советам старших.

Водолей. Не самое подходящее время для ответственных встреч с работодателем - избегайте обещаний, обязательств, особенно, когда речь идет о финансах. Избегайте новых знакомств. Отнеситесь более критично к тем, кто настойчиво навязывает свое мнение, и к тем, кто уж слишком любезен с вами.

Рыбы. Возможны неожиданные предложения, но не спешите их сразу принимать - ищите недостатки. Вы можете найти правильный способ для решения существующих материальных проблем. Время не располагает для принятия каких-либо финансовых обязательств.



Аура – опытный семейный психолог, кодирует от алкоголя, курения. Работает со страхами, депрессиями, помогает в решении семейных конфликтов, психотравмирующих ситуаций. Прогнозы по картам Таро, Арт- терапия с картами ОХ для взрослых и детей.

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