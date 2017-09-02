Читайте в следующем номере «Нашей газеты» N17 (581) 05 сентября 2017 года

Новости
Правительство Ирландии вступило в борьбу с дизельными авто
Департамент финансов предложил поднять налоги на дизельное топливо.
Превысил скорость – учись!
Водители, превысившие скорость, должны будут посещать курсы интенсивной подготовки
Как и когда вернут деньги заплаченные Irish Water?
Газета Irish Times проанализировала вопрос с возвратом денег клиентам ирландской компании по водоснабжению.
Новая система аттестации на экзамене Leaving Cert
В среду 16 августа, 58,550 учеников в Ирландии узнали результаты государственных экзаменов
Соотечественники.
Русская школа в Ирландии
Детский клуб «Подсолнухи», Лимерик (3369)
Школа Гармония Лимерик (4464)
Русская школа в Ирландии объявление
Школа танца и этикета Third arabesque, Дублин (2170)
Арт-студия Татьяны Царик
Субботняя интернациональная школа, Кастлблейни
Максим Пешков попрощался с Ирландией
24 августа, в дублинском отеле Hilton, Charlemont, состоялся торжественный прием, организованный Посольством России в Ирландии
Креативные клипы Ильи Бабкина
Клуб «Серебряный век», Муллингар (1121)
это сообщество, объединяющее людей, любящих русскую культуру, русские традиции.
Фестиваль «Прощай лето», Муллингар
Праздник организованный совместно Литовским обществом Муллингара, русским клубом «Серебряный век» и клубом бардов «Аккорд» состоялся 26 августа Баннеры Cork Business Expo
Консультации
Недвижимость. Елизавета Доннери. Как избежать ошибок при покупке недвижимости. Претензии управляющей компании.
Здоровье. Алексей Иванов. О вреде курения.
Интервью
Алекс Дубас: Ирландия – это «праздник ожидания праздника»
Гороскоп Астрологический прогноз от Ауры
Репортаж
«Лайма. Рандеву. Юрмала»
Фестиваль проходил с 20 по 23 июля в концертном зале «Дзинтари» в курортной столице Латвии
Международный фестиваль Jūras Pērle: единство музыки, театра и кино
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Анонсы: Следующий номер «Нашей газеты» выйдет 19 сентября 2017 года