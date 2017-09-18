Астрологический прогноз от Ауры на 19 сентября - 3 октября 2017 года

Это пора иллюзий, неопределенностей, обманов, когда мы верим в то, чего нет, и пытаемся идти туда, где очень легко можно сбиться с пути. В принципе, лучше не начинать ничего нового и больше руководствоваться своим опытом, логическим мышлением и надежными источниками. Будет полезнее продолжить заниматься текущими делами, попытаться понять суть дела, оценить все по существу. Неудачный момент для финансовых операций. Однако будет своевременно купить дорогую технику, красивые, роскошные вещи, произведения искусства, недвижимость. Следует избегать обсуждения финансового положения семьи и любовных дел, вы можете столкнуться с негативной и неожиданной реакцией со стороны родственников. Этот период будет более сложным для руководителей, спортсменов, влюбленных и романтиков, как мужчин, так и женщин.

Овен. Не полагайтесь на всех партнеров и тех, кто вас поддерживает, не будьте слишком доверчивыми в отношениях с иностранцами. Не переоценивайте себя и свои возможности - интуиция может ввести в заблуждение.

Телец. Не рискуйте деньгами и поберегите свою репутацию. Существует угроза утрат, но это следует рассматривать как расплату за ошибки.

Близнецы. Будьте осторожны с обещаниями, не беритесь за важные дела, не слишком доверяйтесь людям из вашего окружения, они могут ввести в заблуждение. Не спешите подписывать документы, не изучив их как следует.

Рак. Постарайтесь везде и во всем быть правдивыми. Будьте терпеливы и доброжелательны с супругом и близкими, и это вернется к вам добром. Хорошее время для встреч с бизнес-партнерами, инвестициями в профессиональную деятельность и бизнес.

Лев. Вы сейчас на волне творчества и изобретательности, так что беритесь за то, чего не смогли сделать раньше. Будет полезно искать помощников, спонсоров, инвесторов - лучше среди иностранцев. Существует вероятность служебного романа, особенно если намечается командировка.

Дева. Отличное время для принятия ответственных решений, связанных с карьерой - следует принять полученные предложения, хотя они не принесут быстрого результата. Удачное время для того, чтобы заняться сложными финансовыми делами, особенно, если они связаны с долгами и налогами.

Весы. Неоднозначное время, вы будете себя отлично и легко чувствовать, но это может привести к легкомысленным поступкам. Не ввязывайтесь в споры, меньше говорите и не выдавайте секреты. Внимательно проверяйте поступающую информацию. Будьте осторожны на дорогах.

Скорпион. Как бы вы не старались торопить события, все равно окажетесь на том же месте, с которого и начинали. Если ваша работа связанна с деньгами, документами, информацией, будьте осторожны - ошибки могут дорого стоить. Возможны неожиданные расходы из-за семьи или безответственного вождения.

Стрелец. Успешное время для путешествий и важных встреч. В течение этого периода не стоит покупать ценные вещи или просто ссорить деньгами, не поддавайтесь азарту.

Козерог. Период благоприятен для активного отдыха, мероприятий, интересных встреч и полезных предложений. Правда, целесообразно более трезво относиться к деньгам и поведению друзей.

Водолей. Хорошее время, чтобы отправиться как можно подальше от дома. Кстати, судьба готовит романтическую интригу. Внимательно отнеситесь к жалобам и просьбам ваших близких людей.

Рыбы. Отличное время для общения и путешествий. Возможно, вам придется встретиться с великими личностями. Важные вещи станут ясными и, если вам нужно что-то решить, делайте это немедленно.

Аура – опытный семейный психолог, кодирует от алкоголя, курения. Работает со страхами, депрессиями, помогает в решении семейных конфликтов, психотравмирующих ситуаций. Прогнозы по картам Таро, Арт- терапия с картами ОХ для взрослых и детей. http://psichologeaura.com Телефон 0857626922