Читайте в следующем номере «Нашей газеты» N18 (582) 19 сентября 2017 года

Новости
Цены на номера в гостиницах Дублина бьют рекорды
Средняя цена номера в отеле ирландской столицы составляет €128
Выпивать в Ирландии дорого, а будет еще дороже…
Правительство планирует предложить закон, устанавливающий минимальную цену
Ryanair снова борется с сумками на борту
Ирландский объявил об изменениях провоза ручной клади с 1 ноября 2017 года
Рынок аренды жилья, недовольны и арендаторы, и домовладельцы
Каждый второй арендатор жилья хочет купить дом, но не может себе это позволить
Ирландия – крупнейший кредитор США
Ирландия вложила в казначейские облигации США 302.5 миллиарда долларов.
Россия приняла на себя обязательства по ирландским долгам «Открытия»
В конце августа впервые в современной истории спасением коммерческого банка занялся российский регулятор.
Соотечественники
Трагедию Беслана помнят в Ирландии
Общественная организация «Мебиус» организовала акцию в память о Бесланской трагедии
Поляки против сноса памятников советским воинам.
У стен консульства Республики Польши, состоялась акция против сноса памятников
Ирландский фильм о литовском городе Висагинас покажут в Дублине
30 сентября, в Irish Film Institute покажут, фильм Ольги Черновайте, «Город-Бабочка»
Веселая ночь байкеров клуба «Коса»
Поводом для вечеринки мотоциклистов стало открытие «Клабхауза» на холме Pudden, Co. Meath – нового дома «Kosa Bikers».
Русская школа в Ирландии
«Мамин клуб» в Swords House 2625
В Сордc при русском центре Swords House начал свою работу «Мамин клуб».
Презентации в студии «MyArt», Дублин 2044
MyArt School of Dance and Art – творческая школа-студия для любителей танца
Центр русского языка и культуры «Вдохновение» приглашает мальчиков и девочек
В Центре проводятся внеклассные мероприятия, направленные на развитие интереса к русскому языку и культуре, а также создаются условия для изучения и использования русского языка.
Бесплатные субботние курсы по подготовке к экзамену по русскому языку в Дублине
Высокий балл при сдаче государственного экзамена по русскому языку помогут получить курсы в рамках программы Languageinitiative.
Первая русская школа Белфаста
Приглашает детей от 3-х лет на уроки русского языка и литературного чтения, рисования, театральной студии «Карусель».
Мини-садик «Swords Kids Club»
При Детском клубе в Сордс открыт мини детский сад, куда принимают детей от 2-х лет.
Русская школа «РАДУГА». Учебный год 2017-2018.
Школа «РАДУГА» открыла свои двери уже 8-ой учебный год.
Консультации
Иммиграция. Елизавета Доннери. Студенческие визы в Ирландию
Информация группы Бизнес в Ирландии. Разрешение на работу в Ирландии
Хочу создать русскоязычное общество в городе Вексфорд. Нужна консультация по созданию общества и информация о доступном финансировании. Идея родилась уже давно. Есть много русскоговорящих в городе. Уже не одно поколение даже. Хочу организовать хор, Арт класс, школу русского языка. Информация группы Финансирование для русскоязычной общины в Европе
Культура
Из России с «Широко открытыми глазами»
Выставка художниц из России Елены Леонтьевой и Натальи Ереминой
Гороскоп Астрологический прогноз от Ауры
Баннеры Дон Джовани/Галкин
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Анонсы: Следующий номер «Нашей газеты» выйдет 3 октября 2017 года