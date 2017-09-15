Читайте в следующем номере «Нашей газеты» N18 (582) 19 сентября 2017 года

В субботу, 9 сентября, в городе Наван, распахнул свои двери центр русского языка и культуры

Новоселье в центре русского языка и культуры «Матрешка», Наван.

Новости

Цены на номера в гостиницах Дублина бьют рекорды

Средняя цена номера в отеле ирландской столицы составляет €128

Выпивать в Ирландии дорого, а будет еще дороже…

Правительство планирует предложить закон, устанавливающий минимальную цену

Ryanair снова борется с сумками на борту

Ирландский объявил об изменениях провоза ручной клади с 1 ноября 2017 года

Рынок аренды жилья, недовольны и арендаторы, и домовладельцы

Каждый второй арендатор жилья хочет купить дом, но не может себе это позволить

Ирландия – крупнейший кредитор США

Ирландия вложила в казначейские облигации США 302.5 миллиарда долларов.

Россия приняла на себя обязательства по ирландским долгам «Открытия»

В конце августа впервые в современной истории спасением коммерческого банка занялся российский регулятор.

Соотечественники

Трагедию Беслана помнят в Ирландии

Общественная организация «Мебиус» организовала акцию в память о Бесланской трагедии

Поляки против сноса памятников советским воинам.

У стен консульства Республики Польши, состоялась акция против сноса памятников

Ирландский фильм о литовском городе Висагинас покажут в Дублине

30 сентября, в Irish Film Institute покажут, фильм Ольги Черновайте, «Город-Бабочка»

Веселая ночь байкеров клуба «Коса»

Поводом для вечеринки мотоциклистов стало открытие «Клабхауза» на холме Pudden, Co. Meath – нового дома «Kosa Bikers».

Русская школа в Ирландии

«Мамин клуб» в Swords House 2625

В Сордc при русском центре Swords House начал свою работу «Мамин клуб».

Презентации в студии «MyArt», Дублин 2044

MyArt School of Dance and Art – творческая школа-студия для любителей танца

Центр русского языка и культуры «Вдохновение» приглашает мальчиков и девочек

В Центре проводятся внеклассные мероприятия, направленные на развитие интереса к русскому языку и культуре, а также создаются условия для изучения и использования русского языка.

Бесплатные субботние курсы по подготовке к экзамену по русскому языку в Дублине

Высокий балл при сдаче государственного экзамена по русскому языку помогут получить курсы в рамках программы Languageinitiative.

Первая русская школа Белфаста

Приглашает детей от 3-х лет на уроки русского языка и литературного чтения, рисования, театральной студии «Карусель».

Мини-садик «Swords Kids Club»

При Детском клубе в Сордс открыт мини детский сад, куда принимают детей от 2-х лет.

Русская школа «РАДУГА». Учебный год 2017-2018.

Школа «РАДУГА» открыла свои двери уже 8-ой учебный год.

Консультации

Иммиграция. Елизавета Доннери. Студенческие визы в Ирландию

Информация группы Бизнес в Ирландии. Разрешение на работу в Ирландии

Хочу создать русскоязычное общество в городе Вексфорд. Нужна консультация по созданию общества и информация о доступном финансировании. Идея родилась уже давно. Есть много русскоговорящих в городе. Уже не одно поколение даже. Хочу организовать хор, Арт класс, школу русского языка. Информация группы Финансирование для русскоязычной общины в Европе

Культура

Из России с «Широко открытыми глазами»

Выставка художниц из России Елены Леонтьевой и Натальи Ереминой

Гороскоп Астрологический прогноз от Ауры

Баннеры Дон Джовани/Галкин

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Анонсы: Следующий номер «Нашей газеты» выйдет 3 октября 2017 года