Астрологический прогноз от Ауры на 3-17 октября 2017 года

Наступает период хороших перемен. Сейчас можно будет быстро решить накопившиеся проблемы, избавиться от того, что очень долго угнетало и не поддавалось решению.

Вы найдете правильный выход. Постарайтесь больше общаться, искать новые идеи и предлагать свои. Вы сможете приобрести новые полезные знакомства, которые откроют возможности для достижения того, что важно для признания успеха, решения вопросов и любовных дел. Будет легко работать со сложной информацией, изучать важные вещи, готовить консультации, вести переговоры, устраивать презентации. Хорошее время для заключения важных договоров, подписания документов, установления деловых отношений.

Это хорошее время для начала новых дел, организации мероприятий, особенно, если все хорошо продумано и подготовлено. Вы сможете реализовать проекты, которые пытались сделать ранее, но по какой-то причине это не удалось. Отличный период для управления бизнесом, финансами, имущественными делами, заключения сделок. Сейчас будет выгодно общаться с людьми, имеющими общие финансовые, профессиональные или деловые интересы.

Овен. Полезный период для встреч, советов и сделок. Только не заходите слишком далеко. Не торопитесь - имеет смысл улучшать то, что уже было достигнуто, а не изучать что-то новое.

Телец. Беритесь за важную, ответственную работу, управляйте ключевыми вопросами и решайте финансовые проблемы. Хорошее время для встреч со спонсорами, кредиторами, руководством.

Близнецы. Наступает очень удачный период, но вы должны быть более уверенны в себе. Важно не спешить, потому что остается риск совершения серьезных ошибок. Не отказывайтесь от помощи партнеров, уважайте их мнение и не рискуйте деньгами.

Рак. Не верьте первому впечатлению и первому предложению - вы можете не оценить темную сторону людей и дел. Не рискуйте своей репутацией, карьерой, здоровьем и жизнью. Поездки будут успешными, особенно дальние.

Лев. Не беритесь за тяжелую работу и ответственные задачи. Лучше оставайтесь дома и спокойно отдыхайте, не беспокоясь о текущих проблемах, сейчас вы не сможете ничего изменить, для этого потребуется время. Возможны расходы из-за небрежности, для защиты интересов детей, друзей или родственников.

Дева. Маловероятно, что вы будете контролировать дела так, как хотите, поэтому не руководствуйтесь никакими планами. Не рассчитывайте на помощь, полагайтесь исключительно на себя. Возможны недоразумения с детьми, любимыми человеком.

Весы. Ищите союзников. Наступает отличное время для неформальных встреч с деловыми партнерами или единомышленниками. Будьте внимательны к своей семье и близким.

Скорпион. Постарайтесь сосредоточить свое внимание на мелочах, возможен важный совет от неожиданного друга. Случайно вырвавшееся слово из уст любимого человека, родственника или ребенка поможет вам правильно сориентироваться, найти выход из тупика.

Стрелец. Вас ожидают сюрпризы от друзей, близких, даже детей и других членов семьи. Вы любимы, поэтому доверяйте им больше и проявляйте свою доброту. Хорошее время для покупок и приобретения дорогих вещей.

Козерог. Не стоит собираться в дальние поездки - дома вас ждут веселые сюрпризы, неожиданные, но приятные гости. Лучше провести это время с семьей и друзьями. Флирт может быть обманчивым - это не время для любовных приключений и романтических свиданий.

Водолей. Будьте скромнее, перестаньте хвастаться своими достижениями и не обещайте того, что не сможете выполнить. Лучше провести этот период дома, меньше общайтесь и берегите свое здоровье. Не планируйте никакой тяжелой работы.

Рыбы. Вы будете чувствовать себя легко, склонны тратить деньги на развлечения и приобретение экстравагантных вещей. Проводите как можно больше времени с друзьями или родственниками, с теми, кого вы действительно любите. Сейчас не подходящее время для важных встреч и соглашений.