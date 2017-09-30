Читайте в следующем номере «Нашей газеты» N19 (583) 3 октября 2017 года

Новости
Пенсионный возраст в Ирландии могут повысить
«Викинг» сыграет в «Викингах»
Ryanair будет отменять по 50 рейсов ежедневно…
В Ирландию едет меньше мигрантов, но все больше живущих здесь иностранцев выбирают ирландское гражданство.
Представитель Ирландии примет участие в финале конкурса «Пушкин в Британии»
Посол Литвы в Ирландии принял участие в открытии литовской клиники в Дублине
Эгидиус Мейлунас, который только недавно вручил верительные грамоты президенту Ирландии Майклу Д Хиггинсу 22 сентября официально открыл медицинский центр «Sandyford Healthcare».
Соотечественники.
Ирландские русисты получили признание в Париже.
В Париже, 15 cентября 2017 г. прошло юбилейное заседание президиума Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ)
Русская школа в Ирландии
MyArt School of Dance and Art – творческая школа-студия для любителей танца
5 причин, почему родители выбирают «Олимпус»
Воскресная школа Candle of Grace
В Русской школе города Корка начался учебный год
Бесплатные курсы по подготовке к экзамену по русскому языку в Голуэй
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Елизавета Доннери. Социальная помощь.
Социальная доплата за жилье
Бизнес семинары в библиотеке ILAC центра
Гороскоп Астрологический прогноз от Ауры
Наша афиша 2017 -2018. Все культурные и массовые мероприятия для русскоязычных жителей Ирландии
История Ирландии
Елена Аллилуева Ирландские фамилии
Анонсы: Следующий номер «Нашей газеты» выйдет 17 октября 2017 года