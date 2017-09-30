Читайте в следующем номере «Нашей газеты» N19 (583) 3 октября 2017 года

Новый посол России Юрий Анатольевич Филатов выразил уверенность, что взаимодействия между организациями соотечественников должны быть налажены

Новости

Пенсионный возраст в Ирландии могут повысить

«Викинг» сыграет в «Викингах»

Ryanair будет отменять по 50 рейсов ежедневно…

В Ирландию едет меньше мигрантов, но все больше живущих здесь иностранцев выбирают ирландское гражданство.

Представитель Ирландии примет участие в финале конкурса «Пушкин в Британии»

Посол Литвы в Ирландии принял участие в открытии литовской клиники в Дублине

Эгидиус Мейлунас, который только недавно вручил верительные грамоты президенту Ирландии Майклу Д Хиггинсу 22 сентября официально открыл медицинский центр «Sandyford Healthcare».

Соотечественники.

Ирландские русисты получили признание в Париже.

В Париже, 15 cентября 2017 г. прошло юбилейное заседание президиума Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ)

Русская школа в Ирландии

MyArt School of Dance and Art – творческая школа-студия для любителей танца

5 причин, почему родители выбирают «Олимпус»

Воскресная школа Candle of Grace

В Русской школе города Корка начался учебный год

Бесплатные курсы по подготовке к экзамену по русскому языку в Голуэй

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Елизавета Доннери. Социальная помощь.

Социальная доплата за жилье

Бизнес семинары в библиотеке ILAC центра

Гороскоп Астрологический прогноз от Ауры

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История Ирландии

Елена Аллилуева Ирландские фамилии

Анонсы: Следующий номер «Нашей газеты» выйдет 17 октября 2017 года