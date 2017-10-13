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Читайте в следующем номере «Нашей газеты» N 20 (584) 17 октября 2017 года

Читайте в следующем номере «Нашей газеты» N 20 (584) 17 октября 2017 года

Интервью: Елена Сафонова: «Я видимо сделала все, что могла..»

В театре «Олимпия» русскоязычные ирландцы с восторгом встретили знаменитых артистов российского кино.

Новости

Райнаир отменяет рейсы с ноября по март

Викинги уважали ирландское пиво и построили Корк

Референдум по абортам состоится в следующем году

Трамвай запустят к Рождеству

Бердхилл в Типперари, назван самым опрятным городом Ирландии

Впервые ирландский паб получил звезду «Мишлена»

В Ирландии бурный рост населения, но ирландцы покидают страну.

Не можете найти работу? Идите на службу в Ирландскую армию!

У сигарет в Ирландии больше нет имени

В ирландских деревнях закроют 400 почтовых отделений

Ирландский суд не выдал Латвии бывшего полицейского.

Соотечественники.

Благотворительный концерт «Дети Ирландии – детям Донбасса»

В «Ирландском военном музее» прошёл благотворительный концерт в помощь детям Донбасса.

«Болдинская осень» «Серебряного века»

Многодетная мать, спортсменка, кружевница и разносторонняя личность - Юлия Вербицкая.

Наша соотечественница заняла первое место среди женщин, представлявших Ирландию

«Преступление и наказание» по-ирландски

Филип Макдона представил публике свою версию перевода романа Федора Достоевского

Фильм «Город-бабочка», легко ли быть европейцем?

В субботу 30 сентября, в Irish Film Institute состоялась дублинская премьера фильма

Открытый турнир по настольному теннису на кубок Посла России

«Однажды в России» в Ирландии

Русская школа в Ирландии

Преподаватели русской школы «Олимпус»: «Мы формируем сознательный билингвизм»

Культурно – образовательный центр «Маруся»

Консультации

Елизавета Доннери. Иммиграция. Изменение гражданства и натурализация в Ирландии

Соотечественники, должны будут отчитаться о своем гражданском состоянии

В России вступают в силу изменения в Федеральный закон «Об актах гражданского состояния».

Гороскоп Астрологический прогноз от Ауры

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Анонсы: Следующий номер «Нашей газеты» выйдет 31 октября 2017 года

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Опубликовано в Анонсы газеты
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