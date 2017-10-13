Читайте в следующем номере «Нашей газеты» N 20 (584) 17 октября 2017 года

Новости
Райнаир отменяет рейсы с ноября по март
Викинги уважали ирландское пиво и построили Корк
Референдум по абортам состоится в следующем году
Трамвай запустят к Рождеству
Бердхилл в Типперари, назван самым опрятным городом Ирландии
Впервые ирландский паб получил звезду «Мишлена»
В Ирландии бурный рост населения, но ирландцы покидают страну.
Не можете найти работу? Идите на службу в Ирландскую армию!
У сигарет в Ирландии больше нет имени
В ирландских деревнях закроют 400 почтовых отделений
Ирландский суд не выдал Латвии бывшего полицейского.
Соотечественники.
Благотворительный концерт «Дети Ирландии – детям Донбасса»
В «Ирландском военном музее» прошёл благотворительный концерт в помощь детям Донбасса.
«Болдинская осень» «Серебряного века»
Многодетная мать, спортсменка, кружевница и разносторонняя личность - Юлия Вербицкая.
Наша соотечественница заняла первое место среди женщин, представлявших Ирландию
«Преступление и наказание» по-ирландски
Филип Макдона представил публике свою версию перевода романа Федора Достоевского
Фильм «Город-бабочка», легко ли быть европейцем?
В субботу 30 сентября, в Irish Film Institute состоялась дублинская премьера фильма
Открытый турнир по настольному теннису на кубок Посла России
«Однажды в России» в Ирландии
Русская школа в Ирландии
Преподаватели русской школы «Олимпус»: «Мы формируем сознательный билингвизм»
Культурно – образовательный центр «Маруся»
Консультации
Елизавета Доннери. Иммиграция. Изменение гражданства и натурализация в Ирландии
Соотечественники, должны будут отчитаться о своем гражданском состоянии
В России вступают в силу изменения в Федеральный закон «Об актах гражданского состояния».
Гороскоп Астрологический прогноз от Ауры
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Анонсы: Следующий номер «Нашей газеты» выйдет 31 октября 2017 года