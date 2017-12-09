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Поздравляем Посла России в Ирландии Юрия Филатова с юбилеем!

Поздравляем Посла России в Ирландии Юрия Филатова с юбилеем!

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Ирландии Юрий Анатольевич Филатов родился 9 декабря 1957 года.

Был назначен на этот пост указом Президента России от 26 июля 2017 года.

Уважаемый Юрий Анатольевич!

Вам довелось жить в двух столетиях в государствах, ставших достоянием истории, видеть многое и многое совершить. Ваш опыт дипломатической работы в качестве представителя СССР и России в США, Канаде и Чили огромен.

Уверены, на посту руководителя дипломатического представительства России в Ирландии Вам удастся достигнуть новых вершин в укреплении дружеских отношений между нашими странами, достигнуть полной консолидации русскоязычной общины и поднять на новый уровень двусторонний бизнес!

«Наша газета» поздравляет Юрия Анатольевича с 60-летием и желает ему крепкого здоровья и беспрецедентной удачи!

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Опубликовано в Анонсы газеты
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"Наша газета"

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