Поздравляем Посла России в Ирландии Юрия Филатова с юбилеем!

Был назначен на этот пост указом Президента России от 26 июля 2017 года.
Уважаемый Юрий Анатольевич!
Вам довелось жить в двух столетиях в государствах, ставших достоянием истории, видеть многое и многое совершить. Ваш опыт дипломатической работы в качестве представителя СССР и России в США, Канаде и Чили огромен.
Уверены, на посту руководителя дипломатического представительства России в Ирландии Вам удастся достигнуть новых вершин в укреплении дружеских отношений между нашими странами, достигнуть полной консолидации русскоязычной общины и поднять на новый уровень двусторонний бизнес!
«Наша газета» поздравляет Юрия Анатольевича с 60-летием и желает ему крепкого здоровья и беспрецедентной удачи!