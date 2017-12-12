Астрологический прогноз от Aуры на 14 – 31 декабря 2017

Приближается праздничное время, когда можно оглянуться и порадоваться тому, что было сделано и достигнуто.

Однако, сейчас очень важно избегать конфликтов, быть предельно осторожными в общении, защищать отношения, искать примирения, восстанавливать баланс духа и внутреннего равновесия. Что бы вы ни делали, убедитесь, что ваш труд и усилия работают не только для вас, но и других. Стоит сделать подарки родителям, бабушкам и дедушкам и, конечно, детям.

Отличное время для рассмотрения вопросов, связанных с крупными инвестициями и планами на будущее. Также, полезно искать новые источники дохода, недостающие деньги или вещи (кстати, они найдутся сами по себе). Будьте внимательными к случайно встреченным на улице людям, в торговом центре или общественном транспорте, и услышанной от них информации - это поможет вам понять что-то важное о себе и других, а также о том, что вы могли бы скрывать от себя неосознанно. Целесообразно поделиться своими планами на будущее, посоветоваться, как увеличить свой доход в следующем году, поскольку обсуждение этой проблемы может привести к новым творческим идеям. В этот праздничный период вы можете неожиданно встретить тех, кто был близок с вами в прошлой жизни.

Овен. Как можно больше общайтесь и встречайтесь с вас окружающими людьми. Могут возникнуть крутые, финансовые идеи. Помощь друзей также может быть важной и необходимой, особенно когда речь идет о проблеме занятости и финансах. Это замечательное время, чтобы начать бизнес, принять рисковые решения, подписать важный контракт, особенно с иностранцами.

Телец. Очень важно защищать свои принципы - вас будут поддерживать все. Полученные предложения будут полезны. Хорошее время поговорить с шефом о том, что важно для вас. Подходящие время отправиться в семейную поездку.

Близнецы. Хорошее время для расширения бизнеса, сотрудничества с иностранцами. Если вы ищете новую работу - встретитесь с потенциальным работодателем. Вам также удастся исправить прошлые ошибки. Если хотите загладить вину перед близким человеком, просто преподнесите ему подарок.

Рак. Успешное время, но никуда не торопитесь. Перед тем, как принять важное решение, прислушайтесь к своим чувствам. Хорошее время для обсуждения вопросов карьеры. Полученные предложения по трудоустройству будут удачными.

Лев. Чтобы преуспеть в решении ваших финансовых проблем, обратитесь к начальнику или найдите людей и организации, которые могут вам помочь. Хорошее время привести в порядок дела, связанные с долгами, налогами, страховкой. В конце года настроение будет веселое и светлое, только не отказывайтесь от приглашений.

Дева. Вас будут понимать и ценить. Хороший шанс найти союзников, инвесторов и спонсоров. Не принимайте важные решения, не посоветовавшись с партнерами или друзьями. Период довольно напряженный, поэтому необходимо избегать споров и быть более гибкими в общении.

Весы. Вас будет сопровождать отличное настроение, чувство благополучия, постарайтесь как можно больше времени провести со своими детьми, супругом или любимым человеком. Наслаждайтесь своим окружением, преуспевайте в том, чтобы привлечь внимание, которого вы заслуживаете, особенно от того, кого вы любите. Подходящее время, для того чтобы взяться за отложенные дела, что-то исправить или переделать.

Скорпион. Сделайте небольшой праздник для себя и близких, организуйте короткую поездку. Вероятно, что во время вечеринки Вы будете вовлечены в интригующее, приятное приключение. Очень успешный период во всем, что бы вы ни делали. Правда, в первой половине периода лучше не рисковать ...

Стрелец. Очень благоприятный период для поездок, публичных выступлений, выхода в свет, знакомств и общения. Вы будете веселы, позитивно настроены и легко сможете привлечь внимание окружающих. Вы можете получить хорошее деловое предложение или совет от старых друзей или бывших партнеров.

Козерог. Достаточно хорошее время для решения денежных и имущественных вопросов. Появятся новые возможности для решения финансового кризиса. Встретьтесь со своими друзьями. Можете смело подписывать контакты, покупать ценные вещи и праздничные подарки.

Водолей. Вы снова будете энергичными, сможете управлять делами и быстро решать проблемы. Прислушайтесь к мнению супруга и партнеров.

Рыбы. Ведите себя спокойно, не спешите и не нервничайте. Не переусердствуйте, найдите время, чтобы расслабиться. Переложите важные дела на плечи любимого человека или коллеги иначе ваше здоровье может не выдержать нагрузки.