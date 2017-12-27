Астрологический прогноз Ауры на 2018 год

Согласно восточным традициям, каждый год приписывается определенному животному, которое контролирует энергию года. Животное, символ года вступает в свои права в первое новолуние. В 2018 году оно наступит 16 февраля.

Желтая Собака окажет значительное влияние на жизнь людей, поэтому стоит знать, к каким неприятностям и неожиданностям вам нужно готовиться в 2018 году.

В год Желтой собаки будут доминировать другие приоритеты. Активная деятельность, амбиции и стремление к успеху будут заменены спокойствием, релаксацией и тихим семейным счастьем.

К сожалению, Новый год принесет новые угрозы и неожиданные события. Придется уделять внимание и сосредоточится практически на всех сферах жизни, особенно стоит позаботиться о здоровье и любовных отношениях. Чтобы успех не покидал вас, придется сознательно избегать конфликтов, заботиться о себе, помогать близким и родственникам и избегать негативных эмоций.

В наступающем году рекомендуется избегать любых финансовых рисков. Необдуманные поступки и действия, стремление к быстрому обогащению неизбежно приведут к трудностям. Вам нужно будет рассчитать каждый свой шаг и не спешить принимать решения. Будет полезно прислушаться к советам людей, которые имеют большой жизненный или профессиональный опыт.

Конечно, без какого-либо риска практически невозможно достичь чего-либо, поэтому вам придется действовать решительно, но обдуманно, чтобы потери в случае неудачи были минимальными.

Желтая собака - прямая и справедливая, поэтому это будет тяжелый год для мошенников, аферистов и лжецов.

В 2018 году придётся контролировать свое настроение и поведение. Желтая собака не терпит эгоистов, добивающихся успеха любой ценой, особенно карьеристов, которые для достижения своих целей не брезгуют пройтись «по головам». Демонстрация негативных черт характера вызовет дополнительные проблемы и неприятности. Целесообразно наблюдать за собаками и взять для себя лучшее от них, чтобы жить в гармонии с собой и окружающими.

В наступающем году стоит избегать неопределенностей, быть во всем конкретным.

Желтая собака всегда знает, что происходит и не пускает ничего на самотёк. Если вы будете зевать или долго сомневаться там, где нужна быстрая реакция, это погубит начатую работу или проект.

Желтая собака - знак Земли, она любит и поддерживает тех, кто родился под этим знаком и даст возможность выразить себя и создать жизнь такую, какую вы хотите. Кроме того, существует большая вероятность того, что рожденные под этим знаком в 2018 году встретят любовь всей жизни.

Это отличный год для реализации карьерных и профессиональных амбиций. Символ года поможет двигаться хоть и маленькими шажками, но целенаправленно. Собака очень трудолюбивое и терпеливое животное, поэтому успех будет сопутствовать тем, кто любит работу, добросовестны и ответственны.

Год будет благоприятным для тех, у кого есть мечты или планы в бизнесе или личностном развитии. Поддержку получат и те, кто смел и не боится рисковать. Финансовая ситуация улучшиться для тех, кто боялся, но решил разумно рискнуть в этом году.

Собака склонна к экономической выгоде и рациональному планированию доходов. Поэтому это отличная возможность аккумулировать определенные средства и правильно инвестировать. Год особенно благоприятен для финансовых вложений.

Как встретить год Желтой собаки?

Вполне вероятно, что предстоящий год будет благополучным, если вы выберете правильную одежду и аксессуары для его встречи, а также позаботитесь о богатом столе и украсите дом.

Если вы будете встречать 2018 год дома, убедитесь, что у вас правильный декор. Отличным выбором будет собака-скульптура или плюшевые собачки, а также вырезанные из цветной бумаги или картона косточки (собаки любят погрызть косточку и такие украшения вам помогут сделать дети). Если вы пойдете в гости, не забудьте взять подарок. Самые подходящие подарки связаны с собаками - это могут быть рубашки, чашки, украшения с изображением собаки, различные статуэтки, талисманы, брелоки и т. д.

Готовясь к встрече наступающего года, выбирайте такую одежду, которая имеет все оттенки Земли, начиная с желтого до темно-коричневого цвета. Можно выбрать черную, синюю или зеленую одежду - эти цвета обещают большой успех в 2018 году.

Праздничный стол

Что больше всего любят собаки? Конечно, мясо! Должно быть много мясных блюд.

Если у вас есть дома собака, сделайте для неё отдельное меню - ведь все мы знаем, что копченые, запеченные и с приправами мясные продукты не подходят для собак. Собака, сидящая рядом с вами у стола, ни в коем случае не должна быть голодной - это может вызвать гнев Желтой собаки. Если вы встретите год правильно, это обеспечит вам успех. Вы можете испечь печенье, пирог или даже торт для собаки! Рецепт закусок для собак довольно прост и не требует много времени. Ну, а для нас, людей... на столе должно быть не только мясо, но и овощи, и фрукты. Не забывайте о воде, потому что это один из самых важных компонентов хорошего урожая! Стол должен быть украшен естественными декорациями с оттенками всех цветов Земли.

Наступающий год Желтой собаки будет плодотворным и полным любви. Воспользуйтесь этими предсказаниями, и 2018 год будет успешным. Хорошо проведите время со своими друзьями и родственниками - это принесет вам успех.

Хороших вам наступающих праздников и счастливого 2018 года!